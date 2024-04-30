４月27日（土）

若松悠平、本塁打含む３安打（福島１勝 高萩 327人）

福島レッドホープス

９＝０３４｜０１０｜０１０

３＝１０１｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 福井優也（１勝２敗）

敗戦投手 長尾光（１敗）

本塁打 （福）若松悠平２号ソロ

猛攻14安打、本塁打攻勢で圧倒（信濃１勝 小山 1026人）

信濃グランセローズ

14＝２１３｜４０４｜００

５＝１００｜２０１｜１０（８回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 山田夢大（３勝１敗）

敗戦投手 高岸宏行（１敗）

本塁打 （信）馬場愛己２号ソロ、田島光祐１号ソロ、ジェス１号３ラン、２号ソロ、松井聖１号３ラン

（栃）出原康希１号２ラン

先頭打者から５連打などで一挙４得点（埼玉１勝 小田原 249人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝４００｜０００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 武内風希（１勝）

敗戦投手 高木勇人（１敗２Ｓ）

４月28日（日）

打線好調、３試合連続２桁得点（信濃１勝 美浦 212人）

信濃グランセローズ

15＝２００｜０５４｜０４

２＝０００｜１００｜１０（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 足立真彦（１勝）

敗戦投手 伊藤駿吾（１勝３敗）

本塁打 （茨）アドリエル・ラブラダ１号ソロ

相手上回る11安打放ちながら大敗（群馬１勝 伊勢崎 353人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝２００｜０００｜１０

12＝１１２｜６０２｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 榊原元稀（３勝）

敗戦投手 堀岡俊人（１勝２敗）

４月29日（月・祝）

猛攻15安打、先発全員得点（信濃２勝 笠間 414人）

信濃グランセローズ

13＝１２３｜４２０｜１

２＝００２｜０００｜０（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 塩本周平（１勝）

敗戦投手 阿曽伊吹（１敗）

本塁打 （信）松井聖２号ソロ、３号ソロ、馬場愛己３号２ラン、ジェス３号２ラン

荻野恭大、回跨ぎで無安打の好救援（群馬２勝 佐野 1421人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝１００｜００４｜０１０

５＝０１０｜０３０｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 吉岡豊司（２勝１敗）

敗戦投手 竹本徹（１敗）

セーブ 荻野恭大（５Ｓ）

本塁打 （栃）石川慧亮３号ソロ、４号ソロ

由規、５回途中７失点KO（１勝１敗 相模原 452人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝００１｜０００｜００

９＝００１｜０６０｜１１Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 安里海（３勝）

敗戦投手 由規（３敗）

本塁打 （神） 齋藤健成２号ソロ、蓮１号ソロ、桂川弘貴１号ソロ