４月27日（土）
若松悠平、本塁打含む３安打（福島１勝 高萩 327人）
福島レッドホープス
９＝０３４｜０１０｜０１０
３＝１０１｜００１｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 福井優也（１勝２敗）
敗戦投手 長尾光（１敗）
本塁打 （福）若松悠平２号ソロ
猛攻14安打、本塁打攻勢で圧倒（信濃１勝 小山 1026人）
信濃グランセローズ
14＝２１３｜４０４｜００
５＝１００｜２０１｜１０（８回コールド）
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 山田夢大（３勝１敗）
敗戦投手 高岸宏行（１敗）
本塁打 （信）馬場愛己２号ソロ、田島光祐１号ソロ、ジェス１号３ラン、２号ソロ、松井聖１号３ラン
（栃）出原康希１号２ラン
先頭打者から５連打などで一挙４得点（埼玉１勝 小田原 249人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
４＝４００｜０００｜０００
０＝０００｜０００｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 武内風希（１勝）
敗戦投手 高木勇人（１敗２Ｓ）
４月28日（日）
打線好調、３試合連続２桁得点（信濃１勝 美浦 212人）
信濃グランセローズ
15＝２００｜０５４｜０４
２＝０００｜１００｜１０（８回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 足立真彦（１勝）
敗戦投手 伊藤駿吾（１勝３敗）
本塁打 （茨）アドリエル・ラブラダ１号ソロ
相手上回る11安打放ちながら大敗（群馬１勝 伊勢崎 353人）
栃木ゴールデンブレーブス
３＝２００｜０００｜１０
12＝１１２｜６０２｜０Ｘ（８回コールド）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 榊原元稀（３勝）
敗戦投手 堀岡俊人（１勝２敗）
４月29日（月・祝）
猛攻15安打、先発全員得点（信濃２勝 笠間 414人）
信濃グランセローズ
13＝１２３｜４２０｜１
２＝００２｜０００｜０（７回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 塩本周平（１勝）
敗戦投手 阿曽伊吹（１敗）
本塁打 （信）松井聖２号ソロ、３号ソロ、馬場愛己３号２ラン、ジェス３号２ラン
荻野恭大、回跨ぎで無安打の好救援（群馬２勝 佐野 1421人）
群馬ダイヤモンドペガサス
６＝１００｜００４｜０１０
５＝０１０｜０３０｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 吉岡豊司（２勝１敗）
敗戦投手 竹本徹（１敗）
セーブ 荻野恭大（５Ｓ）
本塁打 （栃）石川慧亮３号ソロ、４号ソロ
由規、５回途中７失点KO（１勝１敗 相模原 452人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝００１｜０００｜００
９＝００１｜０６０｜１１Ｘ（８回コールド）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 安里海（３勝）
敗戦投手 由規（３敗）
本塁打 （神） 齋藤健成２号ソロ、蓮１号ソロ、桂川弘貴１号ソロ