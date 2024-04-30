４月27日（土）

 

　若松悠平、本塁打含む３安打（福島１勝　高萩　327人）

福島レッドホープス

９＝０３４｜０１０｜０１０

３＝１０１｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　福井優也（１勝２敗）

敗戦投手　長尾光（１敗）

本塁打　（福）若松悠平２号ソロ

 

　猛攻14安打、本塁打攻勢で圧倒（信濃１勝　小山　1026人）

信濃グランセローズ

14＝２１３｜４０４｜００

５＝１００｜２０１｜１０（８回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　山田夢大（３勝１敗）

敗戦投手　高岸宏行（１敗）

本塁打　（信）馬場愛己２号ソロ、田島光祐１号ソロ、ジェス１号３ラン、２号ソロ、松井聖１号３ラン

　　　　（栃）出原康希１号２ラン

 

　先頭打者から５連打などで一挙４得点（埼玉１勝　小田原　249人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝４００｜０００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　武内風希（１勝）

敗戦投手　高木勇人（１敗２Ｓ）

 

４月28日（日）

 

　打線好調、３試合連続２桁得点（信濃１勝　美浦　212人）

信濃グランセローズ

15＝２００｜０５４｜０４

２＝０００｜１００｜１０（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　足立真彦（１勝）

敗戦投手　伊藤駿吾（１勝３敗）

本塁打　（茨）アドリエル・ラブラダ１号ソロ

 

　相手上回る11安打放ちながら大敗（群馬１勝　伊勢崎　353人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝２００｜０００｜１０

12＝１１２｜６０２｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　榊原元稀（３勝）

敗戦投手　堀岡俊人（１勝２敗）

 

４月29日（月・祝）

 

　猛攻15安打、先発全員得点（信濃２勝　笠間　414人）

信濃グランセローズ

13＝１２３｜４２０｜１

２＝００２｜０００｜０（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　塩本周平（１勝）

敗戦投手　阿曽伊吹（１敗）

本塁打　（信）松井聖２号ソロ、３号ソロ、馬場愛己３号２ラン、ジェス３号２ラン

 

　荻野恭大、回跨ぎで無安打の好救援（群馬２勝　佐野　1421人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝１００｜００４｜０１０

５＝０１０｜０３０｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　吉岡豊司（２勝１敗）

敗戦投手　竹本徹（１敗）

セーブ　　荻野恭大（５Ｓ）

本塁打　（栃）石川慧亮３号ソロ、４号ソロ

 

　由規、５回途中７失点KO（１勝１敗　相模原　452人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝００１｜０００｜００

９＝００１｜０６０｜１１Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　安里海（３勝）

敗戦投手　由規（３敗）

本塁打　（神） 齋藤健成２号ソロ、蓮１号ソロ、桂川弘貴１号ソロ