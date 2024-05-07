５月３日（金・祝）

６回、２本塁打含む６安打の猛攻（１勝１敗 西会津 246人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

11＝０００｜２０９｜００

２＝００１｜００１｜００（８回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手 今村虎楠（１勝）

敗戦投手 鎌田大輝（２敗）

本塁打 （埼）山本力哉１号３ラン、町田隼乙４号２ラン

成瀬善久、失策絡みで４回３失点（群馬３勝 鹿沼 1175人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０３０｜０００｜１１０

２＝００１｜０００｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 長大聖（２勝）

敗戦投手 成瀬善久（１敗）

セーブ 荻野恭大（６Ｓ）

本塁打 （群）小林幸之助１号ソロ

５月４日（土・祝）

川野涼太、１本塁打含む２安打４打点（西武１勝 古河 640人）

埼玉西武ライオンズファーム

９＝００３｜３２０｜１００

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 上間永遠

敗戦投手 長尾光（２敗）

本塁打 （西）野村和輝ソロ、川野涼多３ラン、奥村光一ソロ

（茨）北原翔１号ソロ

５月５日（日・祝）

両軍、２番手以降のリリーフ陣が無失点（１分 UD上尾スタ 720人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝２００｜１３０｜０００｜０

６＝０４２｜０００｜０００｜０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２番手・石井涼、７回無失点好リリーフ（神奈川２勝 平塚 457人）

茨城アストロプラネッツ

０＝０００｜０００｜０００

２＝０１１｜０００｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 石井涼（２勝）

敗戦投手 伊藤駿吾（１勝４敗）

福井優也、６イニング４失点の粘投（信濃２勝１敗 大栄小諸 438人）

福島レッドホープス

13＝２０１｜０００｜５０５

４＝１３０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 福井優也（２勝２敗）

敗戦投手 清水絢斗（１敗）

本塁打 （福）佐藤優悟１号２ラン、幸田風揮２号２ラン、バルデラマ１号”ラン、幸田風揮３号３ラン

（信）馬場愛己１号ソロ

５月６日（月・祝）

先発・由規、今季５登板目で初勝利（埼玉１勝１分 UD上尾スタ 528人）

栃木ゴールデンブレーブス

７＝００３｜００１｜０１２

８＝３２０｜０１２｜００Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 由規（１勝３敗）

敗戦投手 堀岡俊人（１勝３敗）

セーブ 野里慶士郎（１勝１Ｓ）

安里海、リーグトップの４勝目（神奈川３勝 俣野 355人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０００｜２１０｜０００

９＝０１０｜２６０｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 安里海（４勝）

敗戦投手 根岸涼（１敗）

本塁打 （茨）北原翔２号ソロ

（神）桂川弘貴２号２ラン

四球に連打を絡め、終盤に一挙７得点（信濃３勝１敗 長野県営 334人）

福島レッドホープス

４＝００３｜０００｜１００

７＝０００｜００３｜４０Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 池田尚祈（２勝）

敗戦投手 石川颯（２敗）

セーブ 石本光紀（１勝１Ｓ）

◇前節の試合

４月30日（火） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５－６ 福島レッドホープス

５月２日（木） 西会津

福島レッドホープス ３－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ