５月３日（金・祝）
６回、２本塁打含む６安打の猛攻（１勝１敗 西会津 246人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
11＝０００｜２０９｜００
２＝００１｜００１｜００（８回コールド）
福島レッドホープス
勝利投手 今村虎楠（１勝）
敗戦投手 鎌田大輝（２敗）
本塁打 （埼）山本力哉１号３ラン、町田隼乙４号２ラン
成瀬善久、失策絡みで４回３失点（群馬３勝 鹿沼 1175人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０３０｜０００｜１１０
２＝００１｜０００｜１００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 長大聖（２勝）
敗戦投手 成瀬善久（１敗）
セーブ 荻野恭大（６Ｓ）
本塁打 （群）小林幸之助１号ソロ
５月４日（土・祝）
川野涼太、１本塁打含む２安打４打点（西武１勝 古河 640人）
埼玉西武ライオンズファーム
９＝００３｜３２０｜１００
１＝０００｜００１｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 上間永遠
敗戦投手 長尾光（２敗）
本塁打 （西）野村和輝ソロ、川野涼多３ラン、奥村光一ソロ
（茨）北原翔１号ソロ
５月５日（日・祝）
両軍、２番手以降のリリーフ陣が無失点（１分 UD上尾スタ 720人）
栃木ゴールデンブレーブス
６＝２００｜１３０｜０００｜０
６＝０４２｜０００｜０００｜０
埼玉武蔵ヒートベアーズ
２番手・石井涼、７回無失点好リリーフ（神奈川２勝 平塚 457人）
茨城アストロプラネッツ
０＝０００｜０００｜０００
２＝０１１｜０００｜００Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 石井涼（２勝）
敗戦投手 伊藤駿吾（１勝４敗）
福井優也、６イニング４失点の粘投（信濃２勝１敗 大栄小諸 438人）
福島レッドホープス
13＝２０１｜０００｜５０５
４＝１３０｜０００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 福井優也（２勝２敗）
敗戦投手 清水絢斗（１敗）
本塁打 （福）佐藤優悟１号２ラン、幸田風揮２号２ラン、バルデラマ１号”ラン、幸田風揮３号３ラン
（信）馬場愛己１号ソロ
５月６日（月・祝）
先発・由規、今季５登板目で初勝利（埼玉１勝１分 UD上尾スタ 528人）
栃木ゴールデンブレーブス
７＝００３｜００１｜０１２
８＝３２０｜０１２｜００Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 由規（１勝３敗）
敗戦投手 堀岡俊人（１勝３敗）
セーブ 野里慶士郎（１勝１Ｓ）
安里海、リーグトップの４勝目（神奈川３勝 俣野 355人）
茨城アストロプラネッツ
３＝０００｜２１０｜０００
９＝０１０｜２６０｜００Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 安里海（４勝）
敗戦投手 根岸涼（１敗）
本塁打 （茨）北原翔２号ソロ
（神）桂川弘貴２号２ラン
四球に連打を絡め、終盤に一挙７得点（信濃３勝１敗 長野県営 334人）
福島レッドホープス
４＝００３｜０００｜１００
７＝０００｜００３｜４０Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 池田尚祈（２勝）
敗戦投手 石川颯（２敗）
セーブ 石本光紀（１勝１Ｓ）
◇前節の試合
４月30日（火） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ５－６ 福島レッドホープス
５月２日（木） 西会津
福島レッドホープス ３－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ