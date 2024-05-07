５月３日（金・祝）

 

　６回、２本塁打含む６安打の猛攻（１勝１敗　西会津　246人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

11＝０００｜２０９｜００

２＝００１｜００１｜００（８回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手　今村虎楠（１勝）

敗戦投手　鎌田大輝（２敗）

本塁打　（埼）山本力哉１号３ラン、町田隼乙４号２ラン

 

　成瀬善久、失策絡みで４回３失点（群馬３勝　鹿沼　1175人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０３０｜０００｜１１０

２＝００１｜０００｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　長大聖（２勝）

敗戦投手　成瀬善久（１敗）

セーブ　　荻野恭大（６Ｓ）

本塁打　（群）小林幸之助１号ソロ

 

５月４日（土・祝）

 

　川野涼太、１本塁打含む２安打４打点（西武１勝　古河　640人）

埼玉西武ライオンズファーム

９＝００３｜３２０｜１００

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　上間永遠

敗戦投手　長尾光（２敗）

本塁打　（西）野村和輝ソロ、川野涼多３ラン、奥村光一ソロ

　　　　（茨）北原翔１号ソロ

 

５月５日（日・祝）

 

　両軍、２番手以降のリリーフ陣が無失点（１分　UD上尾スタ　720人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝２００｜１３０｜０００｜０

６＝０４２｜０００｜０００｜０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

 

　２番手・石井涼、７回無失点好リリーフ（神奈川２勝　平塚　457人）

茨城アストロプラネッツ

０＝０００｜０００｜０００

２＝０１１｜０００｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　石井涼（２勝）

敗戦投手　伊藤駿吾（１勝４敗）

 

　福井優也、６イニング４失点の粘投（信濃２勝１敗　大栄小諸　438人）

福島レッドホープス

13＝２０１｜０００｜５０５

４＝１３０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　福井優也（２勝２敗）

敗戦投手　清水絢斗（１敗）

本塁打　（福）佐藤優悟１号２ラン、幸田風揮２号２ラン、バルデラマ１号”ラン、幸田風揮３号３ラン

　　　　（信）馬場愛己１号ソロ

 

５月６日（月・祝）

 

　先発・由規、今季５登板目で初勝利（埼玉１勝１分　UD上尾スタ　528人）

栃木ゴールデンブレーブス

７＝００３｜００１｜０１２

８＝３２０｜０１２｜００Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　由規（１勝３敗）

敗戦投手　堀岡俊人（１勝３敗）

セーブ　　野里慶士郎（１勝１Ｓ）

 

　安里海、リーグトップの４勝目（神奈川３勝　俣野　355人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０００｜２１０｜０００

９＝０１０｜２６０｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　安里海（４勝）

敗戦投手　根岸涼（１敗）

本塁打　（茨）北原翔２号ソロ

　　　　（神）桂川弘貴２号２ラン

 

　四球に連打を絡め、終盤に一挙７得点（信濃３勝１敗　長野県営　334人）

福島レッドホープス

４＝００３｜０００｜１００

７＝０００｜００３｜４０Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　池田尚祈（２勝）

敗戦投手　石川颯（２敗）

セーブ　　石本光紀（１勝１Ｓ）

 

◇前節の試合

４月30日（火）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　５－６　福島レッドホープス

５月２日（木）　西会津

福島レッドホープス　３－０　埼玉武蔵ヒートベアーズ