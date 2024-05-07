◇前期

５月３日（金）

愛媛、３安打で効率よく２得点（愛媛２勝 筑後 657人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝０００｜１１０｜０００

１＝００１｜０００｜０００

福岡ソフトバンクホークス３軍

勝利投手 廣澤優（２勝１敗）

敗戦投手 山崎琢磨

セーブ 羽野紀希（３Ｓ）

６回、連打に四球、打者一巡の猛攻撃（徳島４勝 むつみ 1162人）

香川オリーブガイナーズ

１＝００１｜０００｜０００

10＝００１｜０９０｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 工藤泰成（２勝１敗）

敗戦投手 田代樹（１敗）

５月４日（土）

先発石川槙貴、５回までパーフェクト（徳島５勝２敗 アグリあなん 人319）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜００１｜２００

５＝１２０｜０１０｜０１Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 石川槙貴（２勝）

敗戦投手 青山武樹（１敗）

セーブ 川口冬弥（３Ｓ）

５月５日（日）

今季無失点、ドリス初セーブ（徳島４勝１敗 高知 620人）

徳島インディゴソックス

１＝０００｜０１０｜０００

４＝０００｜００４｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 加藤翔汰（１勝３敗）

敗戦投手 白川恵翔（３勝１敗）

セーブ ラファエル・ドリス（１Ｓ）

◇前節の試合

５月２日（木）

福岡ソフトバンクホークス３軍 ５―８ 愛媛マンダリンパイレーツ