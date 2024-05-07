◇前期
５月３日（金）
愛媛、３安打で効率よく２得点（愛媛２勝 筑後 657人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝０００｜１１０｜０００
１＝００１｜０００｜０００
福岡ソフトバンクホークス３軍
勝利投手 廣澤優（２勝１敗）
敗戦投手 山崎琢磨
セーブ 羽野紀希（３Ｓ）
６回、連打に四球、打者一巡の猛攻撃（徳島４勝 むつみ 1162人）
香川オリーブガイナーズ
１＝００１｜０００｜０００
10＝００１｜０９０｜００Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 工藤泰成（２勝１敗）
敗戦投手 田代樹（１敗）
５月４日（土）
先発石川槙貴、５回までパーフェクト（徳島５勝２敗 アグリあなん 人319）
香川オリーブガイナーズ
３＝０００｜００１｜２００
５＝１２０｜０１０｜０１Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 石川槙貴（２勝）
敗戦投手 青山武樹（１敗）
セーブ 川口冬弥（３Ｓ）
５月５日（日）
今季無失点、ドリス初セーブ（徳島４勝１敗 高知 620人）
徳島インディゴソックス
１＝０００｜０１０｜０００
４＝０００｜００４｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 加藤翔汰（１勝３敗）
敗戦投手 白川恵翔（３勝１敗）
セーブ ラファエル・ドリス（１Ｓ）
◇前節の試合
５月２日（木）
福岡ソフトバンクホークス３軍 ５―８ 愛媛マンダリンパイレーツ