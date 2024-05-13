５月11日（土）

 

　荻野恭大、リーグトップの７セーブ（１勝１敗　白河　190人）

群馬ダイヤモンドペガサス

８＝０１３｜２２０｜０００

６＝０３０｜０１１｜１００

福島レッドホープス

勝利投手　北田雅也（１勝）

敗戦投手　中園大樹（１勝１敗）

セーブ　　荻野恭大（７Ｓ）

 

　初回、敵失に付け入り連打で３得点（１勝１敗　ノーブル　395人）

読売ジャイアンツ三軍

１＝００１｜０００｜０００

３＝３００｜０００｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　長尾光（１勝２敗）

敗戦投手　高橋優貴（１勝１敗）

セーブ　　根岸涼（１Ｓ）

 

　１番・馬場愛己、２安打３得点（信濃３勝　ハレスタ熊谷　348人）

信濃グランセローズ

13＝１１１｜１０２｜７

２＝０００｜１００｜１（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　塩本周平（２勝）

敗戦投手　武内風希（1勝1敗）

本塁打　（信）ジェス４号ソロ、馬場愛己５号３ラン

 

５月12日（日）

 

　福島、５失策と守備の乱れ（群馬２勝１敗　しらさわ　409人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜２１０｜２００

３＝１００｜０００｜００２

福島レッドホープス

勝利投手　長大聖（３勝）

敗戦投手　福井優也（２勝３敗）

 

　２安打12三振と打線沈黙（巨人２勝１敗　ノーブル　556人）

読売ジャイアンツ三軍

５＝０００｜００２｜１０２

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　笠島尚樹

敗戦投手　伊藤駿吾（１勝５敗）

 

　両軍24安打の乱打戦（信濃４勝　レジスタ　319人）

信濃グランセローズ

９＝０００｜４４０｜００１

６＝１００｜２１０｜００２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　山田夢大（４勝１敗）

敗戦投手　今村虎楠（１勝１敗）

本塁打　（信）明新大地１号満塁、ジェス５号ソロ

 

◇前節の試合

５月９日（木）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　４－５　埼玉西武ライオンズファーム

５月９日（木）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　２－１　神奈川フューチャードリームス（延長10回）

５月10日（金）　ノーブル

茨城アストロプラネッツ　１－６　読売ジャイアンツ三軍

５月10日（金）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　４－５　神奈川フューチャードリームス（延長10回）