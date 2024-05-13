５月11日（土）

荻野恭大、リーグトップの７セーブ（１勝１敗 白河 190人）

群馬ダイヤモンドペガサス

８＝０１３｜２２０｜０００

６＝０３０｜０１１｜１００

福島レッドホープス

勝利投手 北田雅也（１勝）

敗戦投手 中園大樹（１勝１敗）

セーブ 荻野恭大（７Ｓ）

初回、敵失に付け入り連打で３得点（１勝１敗 ノーブル 395人）

読売ジャイアンツ三軍

１＝００１｜０００｜０００

３＝３００｜０００｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 長尾光（１勝２敗）

敗戦投手 高橋優貴（１勝１敗）

セーブ 根岸涼（１Ｓ）

１番・馬場愛己、２安打３得点（信濃３勝 ハレスタ熊谷 348人）

信濃グランセローズ

13＝１１１｜１０２｜７

２＝０００｜１００｜１（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 塩本周平（２勝）

敗戦投手 武内風希（1勝1敗）

本塁打 （信）ジェス４号ソロ、馬場愛己５号３ラン

５月12日（日）

福島、５失策と守備の乱れ（群馬２勝１敗 しらさわ 409人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜２１０｜２００

３＝１００｜０００｜００２

福島レッドホープス

勝利投手 長大聖（３勝）

敗戦投手 福井優也（２勝３敗）

２安打12三振と打線沈黙（巨人２勝１敗 ノーブル 556人）

読売ジャイアンツ三軍

５＝０００｜００２｜１０２

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 笠島尚樹

敗戦投手 伊藤駿吾（１勝５敗）

両軍24安打の乱打戦（信濃４勝 レジスタ 319人）

信濃グランセローズ

９＝０００｜４４０｜００１

６＝１００｜２１０｜００２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 山田夢大（４勝１敗）

敗戦投手 今村虎楠（１勝１敗）

本塁打 （信）明新大地１号満塁、ジェス５号ソロ

◇前節の試合

５月９日（木） UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－５ 埼玉西武ライオンズファーム

５月９日（木） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ２－１ 神奈川フューチャードリームス（延長10回）

５月10日（金） ノーブル

茨城アストロプラネッツ １－６ 読売ジャイアンツ三軍

５月10日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ４－５ 神奈川フューチャードリームス（延長10回）