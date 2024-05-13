５月11日（土）
荻野恭大、リーグトップの７セーブ（１勝１敗 白河 190人）
群馬ダイヤモンドペガサス
８＝０１３｜２２０｜０００
６＝０３０｜０１１｜１００
福島レッドホープス
勝利投手 北田雅也（１勝）
敗戦投手 中園大樹（１勝１敗）
セーブ 荻野恭大（７Ｓ）
初回、敵失に付け入り連打で３得点（１勝１敗 ノーブル 395人）
読売ジャイアンツ三軍
１＝００１｜０００｜０００
３＝３００｜０００｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 長尾光（１勝２敗）
敗戦投手 高橋優貴（１勝１敗）
セーブ 根岸涼（１Ｓ）
１番・馬場愛己、２安打３得点（信濃３勝 ハレスタ熊谷 348人）
信濃グランセローズ
13＝１１１｜１０２｜７
２＝０００｜１００｜１（７回コールド）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 塩本周平（２勝）
敗戦投手 武内風希（1勝1敗）
本塁打 （信）ジェス４号ソロ、馬場愛己５号３ラン
５月12日（日）
福島、５失策と守備の乱れ（群馬２勝１敗 しらさわ 409人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０００｜２１０｜２００
３＝１００｜０００｜００２
福島レッドホープス
勝利投手 長大聖（３勝）
敗戦投手 福井優也（２勝３敗）
２安打12三振と打線沈黙（巨人２勝１敗 ノーブル 556人）
読売ジャイアンツ三軍
５＝０００｜００２｜１０２
１＝０００｜００１｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 笠島尚樹
敗戦投手 伊藤駿吾（１勝５敗）
両軍24安打の乱打戦（信濃４勝 レジスタ 319人）
信濃グランセローズ
９＝０００｜４４０｜００１
６＝１００｜２１０｜００２
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 山田夢大（４勝１敗）
敗戦投手 今村虎楠（１勝１敗）
本塁打 （信）明新大地１号満塁、ジェス５号ソロ
◇前節の試合
５月９日（木） UD上尾スタ
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－５ 埼玉西武ライオンズファーム
５月９日（木） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ２－１ 神奈川フューチャードリームス（延長10回）
５月10日（金） ノーブル
茨城アストロプラネッツ １－６ 読売ジャイアンツ三軍
５月10日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ４－５ 神奈川フューチャードリームス（延長10回）