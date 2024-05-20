５月18日（土）

 

　先発・長尾光、７回４失点も自責点０（１勝１敗　いわせ　102人）

茨城アストロプラネッツ

５＝０１０｜０００｜１３０

４＝０００｜４００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　長尾光（２勝２敗）

敗戦投手　石川颯（３敗）

セーブ　　浅野森羅（２敗１Ｓ）

 

　毎回走者を許すも４投手で逃げ切る（栃木１勝　小山　921人）

埼玉西武ライオンズファーム

２＝０１０｜０００｜１００

３＝００２｜１００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　中山貴史（１勝）

敗戦投手　大曲錬

セーブ　　嶋田航（１Ｓ）

本塁打　（西）アンソニー・ガルシアソロ

 

　打率トップの熊谷凌、２安打で４割台（神奈川２勝１敗　UD上尾スタ　1874人）

神奈川フューチャードリームス

７＝０１２｜１２１｜０００

３＝００１｜０００｜２００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　武井嵐矢（１勝）

敗戦投手　武内風希（１勝２敗）

本塁打　（神）粟飯原龍之介１号ソロ

 

5月19日（日）

 

　陽柏翔、６回の同点打含む３安打（茨城2勝１敗　いいたて　89人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０００｜０１２｜０００

２＝０００｜２００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　伊藤駿吾（２勝５敗）

敗戦投手　宮崎太基（１敗）

セーブ　　浅野森羅（２敗２Ｓ）

 

　９回、相手の２失策でサヨナラ（栃木２勝　小山　530人）

埼玉西武ライオンズファーム

８＝１０３｜０２０｜００２

９＝２０２｜０００｜２２１Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　竹本徹（１勝１敗）

敗戦投手　シンクレア・ジョセフ孝之ノ助

本塁打　（西）牧野翔矢２ラン、日隅モンテル２ラン

　　　　（栃）ヴィクター・ウーゴ・マスカイ・コウチーニョ３号ソロ、石川慧亮６号ソロ

 

　先発・由規、６回３安打無失点（２勝２敗　UD上尾スタ　1735人）

神奈川フューチャードリームス

２＝０００｜０００｜１０１

４＝３００｜０００｜１０Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　由規（２勝３敗）

敗戦投手　清岡龍太郎（１敗）

セーブ　　野里慶士郎（１勝１敗２Ｓ）

 

　松井聖、打撃３部門全てで３位以内（信濃１勝２敗　伊勢崎）

信濃グランセローズ

３＝１００｜０００｜０００｜２

１＝００１｜０００｜０００｜０（延長10回タイブレーク）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　石本光紀（２勝１Ｓ）

敗戦投手　薗雄斗（３敗）

セーブ　　福田真啓（１Ｓ）

本塁打　（信）松井聖５号ソロ

 

◇前節の試合

５月14日（火）　相模原

神奈川フューチャードリームス　２―０　福島レッドホープス

５月15日（水）　保土ケ谷

神奈川フューチャードリームス　６―５　福島レッドホープス

５月15日（水）　上田

信濃グランセローズ　６―１　茨城アストロプラネッツ

５月16日（木）　長野県営

信濃グランセローズ　１―７　茨城アストロプラネッツ

５月17日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　10－１　神奈川フューチャードリームス（８回コールド）