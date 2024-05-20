５月18日（土）
先発・長尾光、７回４失点も自責点０（１勝１敗 いわせ 102人）
茨城アストロプラネッツ
５＝０１０｜０００｜１３０
４＝０００｜４００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 長尾光（２勝２敗）
敗戦投手 石川颯（３敗）
セーブ 浅野森羅（２敗１Ｓ）
毎回走者を許すも４投手で逃げ切る（栃木１勝 小山 921人）
埼玉西武ライオンズファーム
２＝０１０｜０００｜１００
３＝００２｜１００｜００Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 中山貴史（１勝）
敗戦投手 大曲錬
セーブ 嶋田航（１Ｓ）
本塁打 （西）アンソニー・ガルシアソロ
打率トップの熊谷凌、２安打で４割台（神奈川２勝１敗 UD上尾スタ 1874人）
神奈川フューチャードリームス
７＝０１２｜１２１｜０００
３＝００１｜０００｜２００
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 武井嵐矢（１勝）
敗戦投手 武内風希（１勝２敗）
本塁打 （神）粟飯原龍之介１号ソロ
5月19日（日）
陽柏翔、６回の同点打含む３安打（茨城2勝１敗 いいたて 89人）
茨城アストロプラネッツ
３＝０００｜０１２｜０００
２＝０００｜２００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 伊藤駿吾（２勝５敗）
敗戦投手 宮崎太基（１敗）
セーブ 浅野森羅（２敗２Ｓ）
９回、相手の２失策でサヨナラ（栃木２勝 小山 530人）
埼玉西武ライオンズファーム
８＝１０３｜０２０｜００２
９＝２０２｜０００｜２２１Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 竹本徹（１勝１敗）
敗戦投手 シンクレア・ジョセフ孝之ノ助
本塁打 （西）牧野翔矢２ラン、日隅モンテル２ラン
（栃）ヴィクター・ウーゴ・マスカイ・コウチーニョ３号ソロ、石川慧亮６号ソロ
先発・由規、６回３安打無失点（２勝２敗 UD上尾スタ 1735人）
神奈川フューチャードリームス
２＝０００｜０００｜１０１
４＝３００｜０００｜１０Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 由規（２勝３敗）
敗戦投手 清岡龍太郎（１敗）
セーブ 野里慶士郎（１勝１敗２Ｓ）
松井聖、打撃３部門全てで３位以内（信濃１勝２敗 伊勢崎）
信濃グランセローズ
３＝１００｜０００｜０００｜２
１＝００１｜０００｜０００｜０（延長10回タイブレーク）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 石本光紀（２勝１Ｓ）
敗戦投手 薗雄斗（３敗）
セーブ 福田真啓（１Ｓ）
本塁打 （信）松井聖５号ソロ
◇前節の試合
５月14日（火） 相模原
神奈川フューチャードリームス ２―０ 福島レッドホープス
５月15日（水） 保土ケ谷
神奈川フューチャードリームス ６―５ 福島レッドホープス
５月15日（水） 上田
信濃グランセローズ ６―１ 茨城アストロプラネッツ
５月16日（木） 長野県営
信濃グランセローズ １―７ 茨城アストロプラネッツ
５月17日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス 10－１ 神奈川フューチャードリームス（８回コールド）