５月18日（土）

先発・長尾光、７回４失点も自責点０（１勝１敗 いわせ 102人）

茨城アストロプラネッツ

５＝０１０｜０００｜１３０

４＝０００｜４００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 長尾光（２勝２敗）

敗戦投手 石川颯（３敗）

セーブ 浅野森羅（２敗１Ｓ）

毎回走者を許すも４投手で逃げ切る（栃木１勝 小山 921人）

埼玉西武ライオンズファーム

２＝０１０｜０００｜１００

３＝００２｜１００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 中山貴史（１勝）

敗戦投手 大曲錬

セーブ 嶋田航（１Ｓ）

本塁打 （西）アンソニー・ガルシアソロ

打率トップの熊谷凌、２安打で４割台（神奈川２勝１敗 UD上尾スタ 1874人）

神奈川フューチャードリームス

７＝０１２｜１２１｜０００

３＝００１｜０００｜２００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 武井嵐矢（１勝）

敗戦投手 武内風希（１勝２敗）

本塁打 （神）粟飯原龍之介１号ソロ

5月19日（日）

陽柏翔、６回の同点打含む３安打（茨城2勝１敗 いいたて 89人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０００｜０１２｜０００

２＝０００｜２００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 伊藤駿吾（２勝５敗）

敗戦投手 宮崎太基（１敗）

セーブ 浅野森羅（２敗２Ｓ）

９回、相手の２失策でサヨナラ（栃木２勝 小山 530人）

埼玉西武ライオンズファーム

８＝１０３｜０２０｜００２

９＝２０２｜０００｜２２１Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 竹本徹（１勝１敗）

敗戦投手 シンクレア・ジョセフ孝之ノ助

本塁打 （西）牧野翔矢２ラン、日隅モンテル２ラン

（栃）ヴィクター・ウーゴ・マスカイ・コウチーニョ３号ソロ、石川慧亮６号ソロ

先発・由規、６回３安打無失点（２勝２敗 UD上尾スタ 1735人）

神奈川フューチャードリームス

２＝０００｜０００｜１０１

４＝３００｜０００｜１０Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 由規（２勝３敗）

敗戦投手 清岡龍太郎（１敗）

セーブ 野里慶士郎（１勝１敗２Ｓ）

松井聖、打撃３部門全てで３位以内（信濃１勝２敗 伊勢崎）

信濃グランセローズ

３＝１００｜０００｜０００｜２

１＝００１｜０００｜０００｜０（延長10回タイブレーク）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 石本光紀（２勝１Ｓ）

敗戦投手 薗雄斗（３敗）

セーブ 福田真啓（１Ｓ）

本塁打 （信）松井聖５号ソロ

◇前節の試合

５月14日（火） 相模原

神奈川フューチャードリームス ２―０ 福島レッドホープス

５月15日（水） 保土ケ谷

神奈川フューチャードリームス ６―５ 福島レッドホープス

５月15日（水） 上田

信濃グランセローズ ６―１ 茨城アストロプラネッツ

５月16日（木） 長野県営

信濃グランセローズ １―７ 茨城アストロプラネッツ

５月17日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス 10－１ 神奈川フューチャードリームス（８回コールド）