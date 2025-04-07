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群馬、幸先よく２連勝　～BCリーグ～

2025.04.07
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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　５日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト４チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト４チーム、計８チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。

 

４月５日（土）

 

　７回、打者一巡の猛攻で逆転（茨木１勝　ノーブル　326人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝０１３｜００２｜０００

８＝００１｜０００｜６０Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　清原浩斗（１勝）

敗戦投手　嶋田航（１敗）

セーブ　　石野田拓斗（１Ｓ）

 

　値千金、大上海璃サヨナラ本塁打（群馬１勝　城南　1109人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜００１Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　小島正也（１勝）

敗戦投手　木口広大（１敗）

本塁打　（群）大上海璃１号ソロ

 

　武内勇賢、サヨナラタイムリー神奈川１勝　相模原　806人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝０００｜０００｜２００

３＝０００｜００２｜００１Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　加藤大（１勝）

敗戦投手　大生竜万（１敗）

本塁打　（埼）上田大輝１号２ラン　（神）川村怜史１号２ラン

 

　中盤に追い上げ、終盤にダメ押し（山梨１敗　富士北麓　727人）

信濃グランセローズ

11＝０００｜２１４｜４００

４＝３０１｜０００｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　中川央（１勝）

敗戦投手　橘田純一（１敗）

本塁打　（信）田中悠聖１号ソロ、ジェス１号ソロ、溝口真太郎１号満塁

　　　　（山）星野夏旗１号ソロ

 

４月６日（日）

 

　長大聖、７回２安打無失点（福島１敗　開成山　609人）

群馬ダイヤモンドペガサス

８＝０００｜０３１｜０４

０＝０００｜０００｜００　８回コールド

福島レッドホープス

勝利投手　長大聖（１勝）

敗戦投手　鎌田大輝（１敗）

本塁打　（群）片山朋哉１号満塁

 

　２番・ダッタ、３安打２打点の活躍（１勝１敗　エイスタ　2386人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０１０｜０１０｜０００

７＝００４｜１０２｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　中村拓馬（１勝）

敗戦投手　三浦遼大（１敗）

 

　５投手のリレーで追い上げ防ぐ（１勝１敗　レジスタ　1482人）

神奈川フューチャードリームス

９｜００３｜２００｜２０２

４｜１００｜０００｜００３

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　福井聖理（１勝）

敗戦投手　大宅健介（１敗）

本塁打　（神）黒川凱星１号２ラン

　　　　（埼）横尾慎一郎１号ソロ

 

　中塚駿太、池田尚祈好リリーフ（信濃２勝　オリスタ　831人）

山梨ファイアーウィンズ

６＝２００｜１０２｜１００

８＝０１２｜３００｜２０Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　山田夢大（１勝）

敗戦投手　土屋風丸（１敗）

セーブ　　池田尚祈（１Ｓ）

本塁打　（信）佐和田翔弥１号ソロ、日下部由伸１号２ラン

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