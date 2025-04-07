群馬、幸先よく２連勝 ～BCリーグ～
５日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト４チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト４チーム、計８チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。
４月５日（土）
７回、打者一巡の猛攻で逆転（茨木１勝 ノーブル 326人）
栃木ゴールデンブレーブス
６＝０１３｜００２｜０００
８＝００１｜０００｜６０Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 清原浩斗（１勝）
敗戦投手 嶋田航（１敗）
セーブ 石野田拓斗（１Ｓ）
値千金、大上海璃サヨナラ本塁打（群馬１勝 城南 1109人）
福島レッドホープス
０＝０００｜０００｜０００
１＝０００｜０００｜００１Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 小島正也（１勝）
敗戦投手 木口広大（１敗）
本塁打 （群）大上海璃１号ソロ
武内勇賢、サヨナラタイムリー（神奈川１勝 相模原 806人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
２＝０００｜０００｜２００
３＝０００｜００２｜００１Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 加藤大（１勝）
敗戦投手 大生竜万（１敗）
本塁打 （埼）上田大輝１号２ラン （神）川村怜史１号２ラン
中盤に追い上げ、終盤にダメ押し（山梨１敗 富士北麓 727人）
信濃グランセローズ
11＝０００｜２１４｜４００
４＝３０１｜０００｜０００
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 中川央（１勝）
敗戦投手 橘田純一（１敗）
本塁打 （信）田中悠聖１号ソロ、ジェス１号ソロ、溝口真太郎１号満塁
（山）星野夏旗１号ソロ
４月６日（日）
長大聖、７回２安打無失点（福島１敗 開成山 609人）
群馬ダイヤモンドペガサス
８＝０００｜０３１｜０４
０＝０００｜０００｜００ ８回コールド
福島レッドホープス
勝利投手 長大聖（１勝）
敗戦投手 鎌田大輝（１敗）
本塁打 （群）片山朋哉１号満塁
２番・ダッタ、３安打２打点の活躍（１勝１敗 エイスタ 2386人）
茨城アストロプラネッツ
２＝０１０｜０１０｜０００
７＝００４｜１０２｜００Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 中村拓馬（１勝）
敗戦投手 三浦遼大（１敗）
５投手のリレーで追い上げ防ぐ（１勝１敗 レジスタ 1482人）
神奈川フューチャードリームス
９｜００３｜２００｜２０２
４｜１００｜０００｜００３
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 福井聖理（１勝）
敗戦投手 大宅健介（１敗）
本塁打 （神）黒川凱星１号２ラン
（埼）横尾慎一郎１号ソロ
中塚駿太、池田尚祈好リリーフ（信濃２勝 オリスタ 831人）
山梨ファイアーウィンズ
６＝２００｜１０２｜１００
８＝０１２｜３００｜２０Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 山田夢大（１勝）
敗戦投手 土屋風丸（１敗）
セーブ 池田尚祈（１Ｓ）
本塁打 （信）佐和田翔弥１号ソロ、日下部由伸１号２ラン