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昨季優勝争った愛媛と徳島、ともに譲らず開幕　～四国アイランドリーグplus～

2025.04.01
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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　３月29日、四国アイランドリーグplusの2025シーズンが開幕した。昨季は8年ぶり３回目の年間総合優勝を果たした愛媛マンダリンパイレーツと５期連続優勝の徳島インディゴソックスが対戦し、２日連続で引き分け。高知ファイティングドッグスは香川オリーブガイナーズに大勝した。今季も各球団前期34試合、後期34試合の公式戦を行う。前期、後期の優勝チームがチャンピオンシップで対戦する。

 

◇前期

３月29日（土）

　敵失に乗じ、土壇場で追い付く（１分け　むつみ　845人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝００１｜１００｜０００

２＝０００｜１００｜００１（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

 

３月30日（日）

　８回、打者一巡に猛攻で連日の価値あるドロー（２分け　むつみ　525人）

愛媛マンダリンパイレーツ

10＝０００｜２６０｜１１０

10＝２００｜１０２｜０５０（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

本塁打　（徳）今村龍之介１号ソロ、楠田喬脩１号ソロ

 

　加藤翔汰、６回９奪三振２失点の好投（高知１勝　レクザムBP丸亀　1719人）

高知ファイティングドッグス

16＝００１｜６４２｜１２０

２＝０１０｜００１｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　加藤翔汰（１勝）

敗戦投手　香川卓摩（１敗）

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