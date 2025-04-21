新規参入の山梨、遠い初白星 ～BCリーグ～
４月19日（土）
６回、打者一巡の猛攻で圧倒（１勝１敗 ハレスタ熊谷 230人）
信濃グランセローズ
16＝００３｜００10｜３
１＝０００｜０１０｜０（７回コールド）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 中川央（３勝）
敗戦投手 大宅健介（２敗）
本塁打 （信）ジェス３号２ラン
４月20日（日）
鎌田大輝、７回６安打２失点（群馬３勝１敗 城南 217人）
福島レッドホープス
９＝２０３｜０１０｜００３
２＝０００｜０００｜２００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 鎌田大輝（１勝２敗）
敗戦投手 薗雄斗（１敗）
本塁打 （福）三沢大成２号２ラン
ともに13安打の打撃戦制し、開幕６連勝（神奈川３勝 俣野 378人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
10＝０００｜２２３｜０１２
11＝５１０｜０２０｜１２Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 重吉翼（１勝）
敗戦投手 平澤燎（２敗）
セーブ 加藤大（１勝２Ｓ）
本塁打 （埼）大城龍馬１号２ラン
（神）武内勇賢１号２ラン
序盤に５得点も、終盤の継投失敗（信濃4勝 山日YBS 372人）
信濃グランセローズ
９＝０１２｜０１０｜３０２
５＝０５０｜０００｜０００
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 山田夢大（２勝１敗）
敗戦投手 青山武樹（１敗）
本塁打 （信）佐和田翔弥２号２ラン、日下部由伸２号２ラン
（山）置鮎久史１号満塁
◇前節の試合
４月15日（火） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ７－２ 信濃グランセローズ
４月17日（木） ジット
山梨ファイアーウィンズ ６―10 神奈川フューチャードリームス
４月18日（金） 開成山
福島レッドホープス １－５ 群馬ダイヤモンドペガサス
４月18日（金） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ７－６ 信濃グランセローズ（延長10回）
４月18日（金） 相模原
神奈川フューチャードリームス ３－１ 山梨ファイアーウィンズ