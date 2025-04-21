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新規参入の山梨、遠い初白星　～BCリーグ～

2025.04.21
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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４月19日（土）

 

　６回、打者一巡の猛攻で圧倒（１勝１敗　ハレスタ熊谷　230人）

信濃グランセローズ

16＝００３｜００10｜３

１＝０００｜０１０｜０（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　中川央（３勝）

敗戦投手　大宅健介（２敗）

本塁打　（信）ジェス３号２ラン

 

４月20日（日）

 

　鎌田大輝、７回６安打２失点（群馬３勝１敗　城南　217人）

福島レッドホープス

９＝２０３｜０１０｜００３

２＝０００｜０００｜２００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　鎌田大輝（１勝２敗）

敗戦投手　薗雄斗（１敗）

本塁打　（福）三沢大成２号２ラン

 

　ともに13安打の打撃戦制し、開幕６連勝（神奈川３勝　俣野　378人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

10＝０００｜２２３｜０１２

11＝５１０｜０２０｜１２Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　重吉翼（１勝）

敗戦投手　平澤燎（２敗）

セーブ　　加藤大（１勝２Ｓ）

本塁打　（埼）大城龍馬１号２ラン

　　　　（神）武内勇賢１号２ラン

 

　序盤に５得点も、終盤の継投失敗（信濃4勝　山日YBS　372人）

信濃グランセローズ

９＝０１２｜０１０｜３０２

５＝０５０｜０００｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　山田夢大（２勝１敗）

敗戦投手　青山武樹（１敗）

本塁打　（信）佐和田翔弥２号２ラン、日下部由伸２号２ラン

　　　　（山）置鮎久史１号満塁

 

◇前節の試合

４月15日（火）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　７－２　信濃グランセローズ

４月17日（木）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　６―10　神奈川フューチャードリームス

４月18日（金）　開成山

福島レッドホープス　１－５　群馬ダイヤモンドペガサス

４月18日（金）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　７－６　信濃グランセローズ（延長10回）

４月18日（金）　相模原

神奈川フューチャードリームス　３－１　山梨ファイアーウィンズ

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