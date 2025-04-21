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全４チームが借金生活　～四国アイランドリーグplus～

2025.04.21
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇前期

 

４月19日（土）

 

　加田拓哉、三塁打＆二塁打で３打点（徳島１勝　むつみスタジアム　267人）

香川オリーブガイナーズ

４＝０１０｜２００｜０１０

９＝００２｜１０１｜０５Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　斎藤佳紳（１勝）

敗戦投手　三河隼平（２敗）

本塁打　（香）福井玲央２号ソロ

　　　　（徳）今村龍之介２号ソロ、中川聖也１号２ラン

 

　山田空暉、８回６安打１失点の好投（愛媛１勝　日本トーター野球場　195人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜００２｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山田空暉（１勝）

敗戦投手　加藤翔汰（２勝２敗）

本塁打　（愛）上野雄大１号２ラン

 

４月20日（日）

 

　５回、ミス重ね２点差追い付かれる（徳島１勝１分け　むつみスタジアム　207人）

香川オリーブガイナーズ

５＝００５｜０００｜０００

５＝１００｜２２０｜０００（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

 

　高知、５安打で６安打の愛媛に競り勝つ（１勝１敗　日本トーター野球場　166人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝０００｜０２０｜０００

４＝１００｜０２１｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　渡邉都斗（１勝）

敗戦投手　窪田寛之（２敗）

セーブ　　秋本璃空（２Ｓ）

 

◇前節の試合

４月15日（火）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　５―０　徳島インディゴソックス

４月16日（水）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　３―０　徳島インディゴソックス

４月18日（金）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　10－10　愛媛マンダリンパイレーツ（９回引き分け）

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