全４チームが借金生活 ～四国アイランドリーグplus～
◇前期
４月19日（土）
加田拓哉、三塁打＆二塁打で３打点（徳島１勝 むつみスタジアム 267人）
香川オリーブガイナーズ
４＝０１０｜２００｜０１０
９＝００２｜１０１｜０５Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 斎藤佳紳（１勝）
敗戦投手 三河隼平（２敗）
本塁打 （香）福井玲央２号ソロ
（徳）今村龍之介２号ソロ、中川聖也１号２ラン
山田空暉、８回６安打１失点の好投（愛媛１勝 日本トーター野球場 195人）
愛媛マンダリンパイレーツ
５＝２００｜００２｜０１０
１＝１００｜０００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山田空暉（１勝）
敗戦投手 加藤翔汰（２勝２敗）
本塁打 （愛）上野雄大１号２ラン
４月20日（日）
５回、ミス重ね２点差追い付かれる（徳島１勝１分け むつみスタジアム 207人）
香川オリーブガイナーズ
５＝００５｜０００｜０００
５＝１００｜２２０｜０００（９回引き分け）
徳島インディゴソックス
高知、５安打で６安打の愛媛に競り勝つ（１勝１敗 日本トーター野球場 166人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝０００｜０２０｜０００
４＝１００｜０２１｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 渡邉都斗（１勝）
敗戦投手 窪田寛之（２敗）
セーブ 秋本璃空（２Ｓ）
◇前節の試合
４月15日（火） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ５―０ 徳島インディゴソックス
４月16日（水） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ３―０ 徳島インディゴソックス
４月18日（金） レクザム
香川オリーブガイナーズ 10－10 愛媛マンダリンパイレーツ（９回引き分け）