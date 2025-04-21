全４チームが借金生活　～四国アイランドリーグplus～

◇前期

４月19日（土）

加田拓哉、三塁打＆二塁打で３打点（徳島１勝 むつみスタジアム 267人）

香川オリーブガイナーズ

４＝０１０｜２００｜０１０

９＝００２｜１０１｜０５Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 斎藤佳紳（１勝）

敗戦投手 三河隼平（２敗）

本塁打 （香）福井玲央２号ソロ

（徳）今村龍之介２号ソロ、中川聖也１号２ラン

山田空暉、８回６安打１失点の好投（愛媛１勝 日本トーター野球場 195人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜００２｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 山田空暉（１勝）

敗戦投手 加藤翔汰（２勝２敗）

本塁打 （愛）上野雄大１号２ラン

４月20日（日）

５回、ミス重ね２点差追い付かれる（徳島１勝１分け むつみスタジアム 207人）

香川オリーブガイナーズ

５＝００５｜０００｜０００

５＝１００｜２２０｜０００（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

高知、５安打で６安打の愛媛に競り勝つ（１勝１敗 日本トーター野球場 166人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝０００｜０２０｜０００

４＝１００｜０２１｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 渡邉都斗（１勝）

敗戦投手 窪田寛之（２敗）

セーブ 秋本璃空（２Ｓ）

◇前節の試合

４月15日（火） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ５―０ 徳島インディゴソックス

４月16日（水） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ３―０ 徳島インディゴソックス

４月18日（金） レクザム

香川オリーブガイナーズ 10－10 愛媛マンダリンパイレーツ（９回引き分け）