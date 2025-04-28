西地区２位・信濃、５連勝で首位・神奈川に0.5差 ～BCリーグ～
４月26日（土）
救援３投手、４イニングノーヒット（群馬１勝 古河 110人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０００｜１２０｜２００
２＝１０１｜０００｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 北田雅也（１勝）
敗戦投手 三浦遼大（２敗）
セーブ 髙橋主樹（１Ｓ）
４番・ジェス、３安打５打点の活躍（信濃２勝１敗 北本 290人）
信濃グランセローズ
13＝３０４｜２００｜４
３＝１１０｜００１｜０（７回コールド）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 成田雄樹（１勝）
敗戦投手 髙木大暉（１勝１敗）
本塁打 （信）ジェス４号２ラン、馬場愛己２号ソロ
（埼）大城龍馬２号ソロ
４月27日（日）
３番・濱田祐太、先制弾＆決勝打（群馬４勝１敗 伊勢崎 232人）
福島レッドホープス
４＝０００｜２２０｜０００
５＝３００｜１０１｜００Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 三浦彰浩（１勝）
敗戦投手 木村優太郎（１敗）
セーブ 荻野恭大（１Ｓ）
本塁打 （福）豊浦治臣１号２ラン、佐藤優悟１号２ラン
（群）濱田祐太１号２ラン
8回、打者一巡の猛攻で５安打４得点（信濃３勝１敗 中野 345人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
３＝３００｜０００｜０００
６＝０１０｜０００｜１４Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 金澤智也（１勝）
敗戦投手 大宅健介（３敗）
セーブ 池田尚祈（３Ｓ）
本塁打 （信）明新大地１号２ラン
◇前節の試合
４月22日（火） 常陸大宮
茨城アストロプラネッツ １―９ 栃木ゴールデンブレーブス
４月24日（木） ジット
山梨ファイアーウィンズ ２―12 埼玉武蔵ヒートベアーズ
４月25日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス 14－５ 茨城アストロプラネッツ（8回コールド）