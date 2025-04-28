西地区２位・信濃、５連勝で首位・神奈川に0.5差　～BCリーグ～

４月26日（土）

救援３投手、４イニングノーヒット（群馬１勝 古河 110人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜１２０｜２００

２＝１０１｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 北田雅也（１勝）

敗戦投手 三浦遼大（２敗）

セーブ 髙橋主樹（１Ｓ）

４番・ジェス、３安打５打点の活躍（信濃２勝１敗 北本 290人）

信濃グランセローズ

13＝３０４｜２００｜４

３＝１１０｜００１｜０（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 成田雄樹（１勝）

敗戦投手 髙木大暉（１勝１敗）

本塁打 （信）ジェス４号２ラン、馬場愛己２号ソロ

（埼）大城龍馬２号ソロ

４月27日（日）

３番・濱田祐太、先制弾＆決勝打（群馬４勝１敗 伊勢崎 232人）

福島レッドホープス

４＝０００｜２２０｜０００

５＝３００｜１０１｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 三浦彰浩（１勝）

敗戦投手 木村優太郎（１敗）

セーブ 荻野恭大（１Ｓ）

本塁打 （福）豊浦治臣１号２ラン、佐藤優悟１号２ラン

（群）濱田祐太１号２ラン

8回、打者一巡の猛攻で５安打４得点（信濃３勝１敗 中野 345人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

３＝３００｜０００｜０００

６＝０１０｜０００｜１４Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 金澤智也（１勝）

敗戦投手 大宅健介（３敗）

セーブ 池田尚祈（３Ｓ）

本塁打 （信）明新大地１号２ラン

◇前節の試合

４月22日（火） 常陸大宮

茨城アストロプラネッツ １―９ 栃木ゴールデンブレーブス

４月24日（木） ジット

山梨ファイアーウィンズ ２―12 埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月25日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス 14－５ 茨城アストロプラネッツ（8回コールド）