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西地区２位・信濃、５連勝で首位・神奈川に0.5差　～BCリーグ～

2025.04.28
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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４月26日（土）

 

　救援３投手、４イニングノーヒット（群馬１勝　古河　110人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜１２０｜２００

２＝１０１｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　北田雅也（１勝）

敗戦投手　三浦遼大（２敗）

セーブ　　髙橋主樹（１Ｓ）

 

　４番・ジェス、３安打５打点の活躍（信濃２勝１敗　北本　290人）

信濃グランセローズ

13＝３０４｜２００｜４

３＝１１０｜００１｜０（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　成田雄樹（１勝）

敗戦投手　髙木大暉（１勝１敗）

本塁打　（信）ジェス４号２ラン、馬場愛己２号ソロ

　　　　（埼）大城龍馬２号ソロ

 

４月27日（日）

 

　３番・濱田祐太、先制弾＆決勝打（群馬４勝１敗　伊勢崎　232人）

福島レッドホープス

４＝０００｜２２０｜０００

５＝３００｜１０１｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　三浦彰浩（１勝）

敗戦投手　木村優太郎（１敗）

セーブ　　荻野恭大（１Ｓ）

本塁打　（福）豊浦治臣１号２ラン、佐藤優悟１号２ラン

　　　　（群）濱田祐太１号２ラン

 

　8回、打者一巡の猛攻で５安打４得点（信濃３勝１敗　中野　345人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

３＝３００｜０００｜０００

６＝０１０｜０００｜１４Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　金澤智也（１勝）

敗戦投手　大宅健介（３敗）

セーブ　　池田尚祈（３Ｓ）

本塁打　（信）明新大地１号２ラン

 

◇前節の試合

４月22日（火）　常陸大宮

茨城アストロプラネッツ　１―９　栃木ゴールデンブレーブス

４月24日（木）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　２―12　埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月25日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　14－５　茨城アストロプラネッツ（8回コールド）

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