東地区首位・群馬、４連勝で２位・栃木に５ゲーム差　～BCリーグ～

７月12日（土）

元NPB・成瀬善久、４回途中４失点で今季初黒星（１勝１敗１分け 足利 758人）

神奈川フューチャードリームス

12＝０２０｜２０１｜３４

３＝００１｜００１｜１０（８回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 冨重英二郎（２勝１敗）

敗戦投手 成瀬善久（３勝１敗）

本塁打 （神）村口英大６号２ラン、ウォーカー９号２ラン

片山朋哉、２長打含む３安打３打点の活躍（群馬３勝 伊勢崎 207人）

山梨ファイアーウィンズ

４＝００１｜００１｜１１０

８＝２０２｜０４０｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 長大聖（４勝３敗）

敗戦投手 青山武樹（５敗）

本塁打 （山）星野夏旗５号ソロ

７月13日（日）

ウォーカー、リーグ単独トップの２ケタ本塁（栃木２勝１敗１分け 小山 671人）

神奈川フューチャードリームス

６＝２０１｜０００｜０３０

12＝４０１｜１１０｜１４Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 清水敬太（３勝）

敗戦投手 福井聖理（３勝２敗）

本塁打 （神）ウォーカー10号２ラン、岡野優翔２号３ラン

初回、四死球に４安打絡め一挙５得点（群馬４勝 伊勢崎 216人）

山梨ファイアーウィンズ

４＝０００｜３１０｜０

７＝５２０｜０００｜Ｘ（規定により７回制）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 小島正也（４勝）

敗戦投手 穂坂晴天（３敗）

セーブ 荻野恭大（６Ｓ）

本塁打 （山）辻井佑弥２号ソロ、星野夏旗６号ソロ、平井友弥１号ソロ

（群）大上海璃４号２ラン

◇前節の試合

７月８日（火） しらさわ

福島レッドホープス ９―５ 山梨ファイアーウィンズ

７月８日（火） 中井

神奈川フューチャードリームス 10―２ 信濃グランセローズ（８回コールド）

７月９日（水） しらさわ

福島レッドホープス ４―５ 山梨ファイアーウィンズ

７月９日（水） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ２―９ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月11日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス １－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月11日（金） 牛久

茨城アストロプラネッツ １－９ 信濃グランセローズ（８回コールド）

７月11日（金） 中井

神奈川フューチャードリームス ６－７ 群馬ダイヤモンドペガサス