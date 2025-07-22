東地区・群馬独走 西地区は混戦　～BCリーグ～

７月19日（土）

山本仁、９回の本塁打含む３安打３打点の活躍（茨城５勝３敗 牡丹台 170人）

茨城アストロプラネッツ

９＝４１０｜１０１｜００２

７＝０１１｜１１１｜１０１

福島レッドホープス

勝利投手 金韓根（３勝）

敗戦投手 藤田涼太郎（３勝２敗）

セーブ 石野田拓斗（３勝２敗６Ｓ）

本塁打 （茨）山本仁３号２ラン

（福）片山博視４号ソロ、菅原正悟３号ソロ、三沢大成６号ソロ、佐藤優悟8号ソロ

三方陽登、６回裏２死に３点弾で再々逆転（栃木３勝４敗 真岡 886人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝２０１｜１０３｜０

８＝０００｜５０３｜Ｘ（規定により7回）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 竹本徹（１勝２Ｓ）

敗戦投手 小島正也（４勝１敗）

本塁打 （栃）三方陽登４号３ラン

９回２死から四死球に敵失からみ逆転サヨナラ（山梨２勝７敗 楽山 126人）

信濃グランセローズ

５＝４００｜００１｜０００

６＝０１０｜００１｜００4Ｘ

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 小田嶋優（１勝２敗２Ｓ）

敗戦投手 山上信吾（１勝１敗１Ｓ）

７月20日（日）

７回裏、４連続四球から無安打で２得点（栃木６勝２敗 小山 3891人）

茨城アストロプラネッツ

２＝１００｜０００｜１００

５＝０３０｜０００｜２０Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 堀越歩夢（１勝２敗３Ｓ）

敗戦投手 川平真也（４勝４敗）

セーブ 竹本徹（１勝３Ｓ）

救援２投手が５点差守り切れずサヨナラ負け（群馬７勝１敗 城南 302人）

福島レッドホープス

７＝１０２｜０３０｜１００

８＝０１０｜１００｜０３3X

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 髙橋主樹（１勝２敗４Ｓ）

敗戦投手 鎌田大輝（４勝６敗５Ｓ）

本塁打 （福）片山博視５号２ラン、三沢大成７号ソロ、佐藤優悟９号２ラン

（群）濱田祐太７号ソロ

氏家蓮、７回４安打無失点の好投（神奈川５勝２敗 小田原 234人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

６＝４００｜０００｜０２Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 氏家蓮（４勝３敗）

敗戦投手 成田雄樹（１勝３敗）

相手上回る13安打放つも、反撃及ばず（埼玉７勝 山日YBS 167人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

７＝１００｜０００｜３３０

６＝００２｜００１｜０２１

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 大宅健介（５勝７敗）

敗戦投手 ピネダ（１敗）

セーブ 大生竜万（１勝１敗８Ｓ）

７月21日（月）

佐藤優悟、先制タイムリー含む４打席連続安打（福島４勝５敗 竜ケ崎 143人）

福島レッドホープス

７＝３０２｜０１０｜１

３＝１０１｜００１｜０（規定により７回）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 椎野華蓮（１勝３敗）

敗戦投手 山田大河（１勝２敗）

本塁打 （福）佐藤優悟10号ソロ

（茨）山本仁４号ソロ

７投手による継投で１失点に封じる（４勝４敗 小山 771人）

群馬ダイヤモンドペガサス

９＝１００｜２００｜４０２

１＝０００｜０００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 薗雄斗（３勝１敗）

敗戦投手 吉川光夫（３勝４敗）

本塁打 （群）葛西孝聡２号ソロ、濱田祐太８号２ラン

（栃）菅野秀斗４号ソロ

２回、打者14人の猛攻で一挙９得点（信濃３勝５敗 横須賀 357人）

信濃グランセローズ

10＝０９０｜００１｜０

２＝０００｜１０１｜０（規定により７回）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 池田尚祈（３勝１敗３Ｓ）

敗戦投手 高木勇人（１敗）

先発全員出塁、14安打13得点（埼玉８勝 富士北麓 127人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

13＝３００｜２３４｜１

６＝０００｜３２１｜０（規定により７回）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 平澤燎（１勝３敗）

敗戦投手 穂坂晴天（４敗）

本塁打 （埼）増田雄仁３号３ラン

（山）守屋秀明３号ソロ、竹内佑太郎３号ソロ

◇前節の試合

７月16日（水） いわせ

福島レッドホープス 11―３ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（８回コールド）

７月16日（水） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ７―５ 信濃グランセローズ

７月17日（木） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ４―12 埼玉武蔵ヒートベアーズ（８回コールド）

７月17日（木） 中井

神奈川フューチャードリームス ９―１ 山梨ファイアーウィンズ（８回コールド）