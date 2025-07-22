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東地区・群馬独走 西地区は混戦　～BCリーグ～

2025.07.22
スポーツコミュニケーションズ
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７月19日（土）

 

　山本仁、９回の本塁打含む３安打３打点の活躍（茨城５勝３敗　牡丹台　170人）

茨城アストロプラネッツ

９＝４１０｜１０１｜００２

７＝０１１｜１１１｜１０１

福島レッドホープス

勝利投手　金韓根（３勝）

敗戦投手　藤田涼太郎（３勝２敗）

セーブ　　石野田拓斗（３勝２敗６Ｓ）

本塁打　（茨）山本仁３号２ラン

　　　　（福）片山博視４号ソロ、菅原正悟３号ソロ、三沢大成６号ソロ、佐藤優悟8号ソロ

 

　三方陽登、６回裏２死に３点弾で再々逆転（栃木３勝４敗　真岡　886人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝２０１｜１０３｜０

８＝０００｜５０３｜Ｘ（規定により7回）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　竹本徹（１勝２Ｓ）

敗戦投手　小島正也（４勝１敗）

本塁打　（栃）三方陽登４号３ラン

 

　回２死から四死球に敵失からみ逆転サヨナラ（山梨２勝７敗　楽山　126人）

信濃グランセローズ

５＝４００｜００１｜０００

６＝０１０｜００１｜００4Ｘ

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　小田嶋優（１勝２敗２Ｓ）

敗戦投手　山上信吾（１勝１敗１Ｓ）

 

７月20日（日）

 

　７回裏、４連続四球から無安打で２得点（栃木６勝２敗　小山　3891人）

茨城アストロプラネッツ

２＝１００｜０００｜１００

５＝０３０｜０００｜２０Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　堀越歩夢（１勝２敗３Ｓ）

敗戦投手　川平真也（４勝４敗）

セーブ　　竹本徹（１勝３Ｓ）

 

　救援２投手が５点差守り切れずサヨナラ負け（群馬７勝１敗　城南　302人）

福島レッドホープス

７＝１０２｜０３０｜１００

８＝０１０｜１００｜０３3X

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　髙橋主樹（１勝２敗４Ｓ）

敗戦投手　鎌田大輝（４勝６敗５Ｓ）

本塁打　（福）片山博視５号２ラン、三沢大成７号ソロ、佐藤優悟９号２ラン

　　　　（群）濱田祐太７号ソロ

 

　氏家蓮、７回４安打無失点の好投（神奈川５勝２敗　小田原　234人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

６＝４００｜０００｜０２Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　氏家蓮（４勝３敗）

敗戦投手　成田雄樹（１勝３敗）

 

　相手上回る13安打放つも、反撃及ばず（埼玉７勝　山日YBS　167人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

７＝１００｜０００｜３３０

６＝００２｜００１｜０２１

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　大宅健介（５勝７敗）

敗戦投手　ピネダ（１敗）

セーブ　　大生竜万（１勝１敗８Ｓ）

 

７月21日（月）

 

　佐藤優悟、先制タイムリー含む４打席連続安打（福島４勝５敗　竜ケ崎　143人）

福島レッドホープス

７＝３０２｜０１０｜１

３＝１０１｜００１｜０（規定により７回）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　椎野華蓮（１勝３敗）

敗戦投手　山田大河（１勝２敗）

本塁打　（福）佐藤優悟10号ソロ

　　　　（茨）山本仁４号ソロ

 

　７投手による継投で１失点に封じる（４勝４敗　小山　771人）

群馬ダイヤモンドペガサス

９＝１００｜２００｜４０２

１＝０００｜０００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　薗雄斗（３勝１敗）

敗戦投手　吉川光夫（３勝４敗）

本塁打　（群）葛西孝聡２号ソロ、濱田祐太８号２ラン

　　　　（栃）菅野秀斗４号ソロ

 

　２回、打者14人の猛攻で一挙９得点（信濃３勝５敗　横須賀　357人）

信濃グランセローズ

10＝０９０｜００１｜０

２＝０００｜１０１｜０（規定により７回）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　池田尚祈（３勝１敗３Ｓ）

敗戦投手　高木勇人（１敗）

 

　先発全員出塁、14安打13得点（埼玉８勝　富士北麓　127人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

13＝３００｜２３４｜１

６＝０００｜３２１｜０（規定により７回）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　平澤燎（１勝３敗）

敗戦投手　穂坂晴天（４敗）

本塁打　（埼）増田雄仁３号３ラン

　　　　（山）守屋秀明３号ソロ、竹内佑太郎３号ソロ

 

◇前節の試合

７月16日（水）　いわせ

福島レッドホープス　11―３　埼玉武蔵ヒートベアーズ（８回コールド）

７月16日（水）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　７―５　信濃グランセローズ

７月17日（木）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　４―12　埼玉武蔵ヒートベアーズ（８回コールド）

７月17日（木）　中井

神奈川フューチャードリームス　９―１　山梨ファイアーウィンズ（８回コールド）

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