西地区・山梨、３試合ぶりの勝利で８勝目　～BCリーグ～

７月26日（土）

先発・榊原元稀、７回２失点の好投（群馬８勝１敗 開成山 456人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝０１１｜１４０｜０００

２＝０００｜２００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 榊原元稀（７勝２敗）

敗戦投手 シエラ（１敗）

茨城打線好調、２試合連続２ケタ安打（茨城３勝６敗 美浦 80人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０００｜０１０｜０２０

６＝００３｜００２｜１０Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 金韓根（４勝）

敗戦投手 中村拓馬（３勝３敗）

セーブ 石野田拓斗（３勝２敗８Ｓ）

本塁打 （茨）山本仁５号３ラン

２安打・上田大輝、初回の適時打が決勝打（３勝３敗 保土ヶ谷 384人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝１００｜１１１｜０００

３＝０００｜００１｜１１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 今村虎楠（４勝１敗）

敗戦投手 松村青（３勝４敗）

セーブ 大生竜万（１勝１敗９Ｓ）

本塁打 （神）岡野優翔３号ソロ

７月27日（日）

髙田龍、追い上げ振り切るサヨナラ弾（茨城６勝４敗 古河 183人）

福島レッドホープス

７＝１００｜０２３｜０１０

８＝００１｜６００｜００1X

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 石野田拓斗（４勝２敗８Ｓ）

敗戦投手 ドゥアルテ（２敗）

本塁打 （福）菅原正悟４号２ラン・５号３ラン

（茨）秋川正佳３号ソロ、髙田龍３号ソロ

大生竜万、連日の火消しでリーグトップの10セーブ（埼玉４勝３敗 小田原 216人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

５＝１００｜１００｜２１０

３＝０００｜００３｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 髙木大暉（３勝１敗）

敗戦投手 岡本哲弥（１敗）

セーブ 大生竜万（１勝１敗10Ｓ）

先発・向坂優太郎、５回３安打無失点の快投（山梨３勝７敗 飯田 371人）

山梨ファイアーウィンズ

10＝０３２｜４０１｜０

４＝０００｜００４｜０（規定により７回）

信濃グランセローズ

勝利投手 向坂優太郎（２勝２敗）

敗戦投手 中川央（５勝５敗）

本塁打 （山）保科圭伸２号満塁、竹内佑太郎４号ソロ

（信）佐和田翔弥５号３ラン

◇前節の試合

７月21日（月） 龍ケ崎

茨城アストロプラネッツ ３―７ 福島レッドホープス（規定により７回）

７月21日（月） 小山

栃木ゴールデンブレーブス １―９ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月21日（月） 横須賀

神奈川フューチャードリームス ２―10 信濃グランセローズ（規定により７回）

７月21日（月） 富士北麓

山梨ファイアーウィンズ ６―13 埼玉武蔵ヒートベアーズ（規定により７回）

７月23日（月） 常陸大宮

茨城アストロプラネッツ ５―２ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月24日（木） いわせ

福島レッドホープス ５―９ 信濃グランセローズ（延長10回）

７月25日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ２－12 栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）