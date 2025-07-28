首位・徳島、ソフトバンクファームに後期負け知らず ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
７月26日（土）
海辺眺、２死から千金の決勝適時打（高知３勝１敗 四万十 388人）
愛媛マンダリンパイレーツ
０＝０００｜０００｜０００
１＝０００｜０１０｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 秋本璃空（４勝２敗６Ｓ）
敗戦投手 立本颯（６勝３敗）
セーブ 平間凜太郎（１勝１Ｓ）
４投手による散発５安打の完封リレー（徳島３勝 筑後 313人）
徳島インディゴソックス
６＝０００｜１０２｜３００
０＝０００｜０００｜０００
福岡ソフトバンクホークス３軍
勝利投手 斎藤佳紳（８勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 赤羽蓮
７月27日（日）
加藤翔汰、134球５安打完投（高知１勝２敗 大方 255人）
香川オリーブガイナーズ
２＝０１０｜０００｜００１
４＝１１０｜１００｜０１Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 加藤翔汰（５勝４敗）
敗戦投手 塩翔太（３敗）
本塁打 （高）金子優馬１号ソロ
２番手・篠崎国忠、４回２安打無失点（徳島４勝 筑後 268人）
徳島インディゴソックス
７＝０００｜１３３｜０００
３＝００２｜０１０｜０００
福岡ソフトバンクホークス３軍
勝利投手 髙橋快秀（６勝１敗）
敗戦投手 星野恒太朗
セーブ 篠崎国忠（２勝１敗１Ｓ）
◇前節の試合
７月23日（水） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ４―７ 徳島インディゴソックス
７月24日（木） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ５―７ 香川オリーブガイナーズ
７月25日（金） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ８－４ 香川オリーブガイナーズ