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首位・徳島、ソフトバンクファームに後期負け知らず　～四国アイランドリーグplus～

2025.07.28
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇後期

 

７月26日（土）

 

　海辺眺、２死から千金の決勝適時打（高知３勝１敗　四万十　388人）

愛媛マンダリンパイレーツ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０１０｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　秋本璃空（４勝２敗６Ｓ）

敗戦投手　立本颯（６勝３敗）

セーブ　　平間凜太郎（１勝１Ｓ）

 

　４投手による散発５安打の完封リレー（徳島３勝　筑後　313人）

徳島インディゴソックス

６＝０００｜１０２｜３００

０＝０００｜０００｜０００

福岡ソフトバンクホークス３軍

勝利投手　斎藤佳紳（８勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　赤羽蓮

 

７月27日（日）

 

　加藤翔汰、134球５安打完投（高知１勝２敗　大方　255人）

香川オリーブガイナーズ

２＝０１０｜０００｜００１

４＝１１０｜１００｜０１Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　加藤翔汰（５勝４敗）

敗戦投手　塩翔太（３敗）

本塁打　（高）金子優馬１号ソロ

 

　２番手・篠崎国忠、４回２安打無失点（徳島４勝　筑後　268人）

徳島インディゴソックス

７＝０００｜１３３｜０００

３＝００２｜０１０｜０００

福岡ソフトバンクホークス３軍

勝利投手　髙橋快秀（６勝１敗）

敗戦投手　星野恒太朗

セーブ　　篠崎国忠（２勝１敗１Ｓ）

 

◇前節の試合

７月23日（水）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　４―７　徳島インディゴソックス

７月24日（木）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　５―７　香川オリーブガイナーズ

７月25日（金）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　８－４　香川オリーブガイナーズ

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