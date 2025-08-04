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東地区首位・群馬、引き分け挟み５連勝　～BCリーグ～

2025.08.04
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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８月２日（土）

 

　両軍リリーフ陣の好投光るドロー（福島１勝10敗１分け　南相馬　110人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝１２０｜０１０｜０

４＝０２１｜１００｜０（規定により７回引き分け）

福島レッドホープス

本塁打　（福）片山博視６号ソロ

 

　菅野秀斗、２度の同点打含む３打点（栃木８勝３敗　真岡　859人）

茨城アストロプラネッツ

４＝２２０｜００0X｜

８＝２１２｜３０　｜（６回表降雨コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　横尾潤（２勝２敗）

敗戦投手　三浦遼大（２勝４敗）

 

　先発・松村青、７回１失点の好投（神奈川５勝４敗　相模原　279人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜１００｜０００

２＝０００｜０１０｜１０Ⅹ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　松村青（４勝４敗）

敗戦投手　今村虎楠（４勝２敗）

セーブ　　加藤大（２勝２敗８Ｓ）

本塁打　（神）武内勇賢５号ソロ

 

　２度追いつくも、サヨナラ暴投（信濃８勝３敗　四賀　193人）

山梨ファイアーウィンズ

９＝０００｜３２０｜０３１

10＝００５｜２００｜１１1X

信濃グランセローズ

勝利投手　金澤智也（３勝）

敗戦投手　舘池亮佑（３勝８敗）

本塁打　（山）吉原大稀３号３ラン

　　　　（信）佐和田翔弥号６ソロ、馬場愛己10号ソロ

 

8月３日（日）

 

　濱田祐太、２長打含む３安打５打点（群馬６勝２敗　古河　209人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝０００｜０３０｜０４０

４＝０００｜４００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　加川航平（２勝１敗）

敗戦投手　長尾光（１敗１Ｓ）

セーブ　　薗雄斗（３勝１敗２Ｓ）

本塁打　（茨）鈴木寛太１号３ラン

 

　３投手による10奪三振の完封リレー（４勝４敗　小山　2281人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

１＝１００｜０００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　清水敬太（５勝）

敗戦投手　藤田涼太郎（３勝３敗）

セーブ　　竹本徹（１勝４Ｓ）

 

　中川央、５安打９奪三振130球完封（信濃６勝３敗　県営大宮　267人）

信濃グランセローズ

７＝１１０｜０４０｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　中川央（６勝５敗）

敗戦投手　大宅健介（５勝８敗）

本塁打　（信）馬場愛己11号ソロ

 

　ウォーカー、終盤の２打席連発（神奈川９勝１敗　山日YBS　267人）

神奈川フューチャードリームス

７＝０１０｜１００｜１２２

１＝１００｜０００｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　氏家蓮（５勝３敗）

敗戦投手　向坂優太郎（２勝３敗）

本塁打　（神）ウォーカー12号ソロ・13号２ラン

 

◇前節の試合

７月28日（月）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　２―５　山梨ファイアーウィンズ（規定により７回）

７月28日（月）　相模原

神奈川フューチャードリームス　８―16　茨城アストロプラネッツ

７月29日（火）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　４―３　栃木ゴールデンブレーブス

７月30日（水）　いわせ

福島レッドホープス　６―12　群馬ダイヤモンドペガサス

７月30日（水）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　０―２　神奈川フューチャードリームス

８月１日（金）　J:COM

茨城アストロプラネッツ　１－７　栃木ゴールデンブレーブス

８月１日（金）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　７－１　福島レッドホープス

８月１日（金）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　８－０　山梨ファイアーウィンズ（８回コールド）

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