東地区首位・群馬、引き分け挟み５連勝 ～BCリーグ～
８月２日（土）
両軍リリーフ陣の好投光るドロー（福島１勝10敗１分け 南相馬 110人）
群馬ダイヤモンドペガサス
４＝１２０｜０１０｜０
４＝０２１｜１００｜０（規定により７回引き分け）
福島レッドホープス
本塁打 （福）片山博視６号ソロ
菅野秀斗、２度の同点打含む３打点（栃木８勝３敗 真岡 859人）
茨城アストロプラネッツ
４＝２２０｜００0X｜
８＝２１２｜３０ ｜（６回表降雨コールド）
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 横尾潤（２勝２敗）
敗戦投手 三浦遼大（２勝４敗）
先発・松村青、７回１失点の好投（神奈川５勝４敗 相模原 279人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜１００｜０００
２＝０００｜０１０｜１０Ⅹ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 松村青（４勝４敗）
敗戦投手 今村虎楠（４勝２敗）
セーブ 加藤大（２勝２敗８Ｓ）
本塁打 （神）武内勇賢５号ソロ
２度追いつくも、サヨナラ暴投（信濃８勝３敗 四賀 193人）
山梨ファイアーウィンズ
９＝０００｜３２０｜０３１
10＝００５｜２００｜１１1X
信濃グランセローズ
勝利投手 金澤智也（３勝）
敗戦投手 舘池亮佑（３勝８敗）
本塁打 （山）吉原大稀３号３ラン
（信）佐和田翔弥号６ソロ、馬場愛己10号ソロ
8月３日（日）
濱田祐太、２長打含む３安打５打点（群馬６勝２敗 古河 209人）
群馬ダイヤモンドペガサス
７＝０００｜０３０｜０４０
４＝０００｜４００｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 加川航平（２勝１敗）
敗戦投手 長尾光（１敗１Ｓ）
セーブ 薗雄斗（３勝１敗２Ｓ）
本塁打 （茨）鈴木寛太１号３ラン
３投手による10奪三振の完封リレー（４勝４敗 小山 2281人）
福島レッドホープス
０＝０００｜０００｜０００
１＝１００｜０００｜００Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 清水敬太（５勝）
敗戦投手 藤田涼太郎（３勝３敗）
セーブ 竹本徹（１勝４Ｓ）
中川央、５安打９奪三振130球完封（信濃６勝３敗 県営大宮 267人）
信濃グランセローズ
７＝１１０｜０４０｜０１０
０＝０００｜０００｜０００
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 中川央（６勝５敗）
敗戦投手 大宅健介（５勝８敗）
本塁打 （信）馬場愛己11号ソロ
ウォーカー、終盤の２打席連発（神奈川９勝１敗 山日YBS 267人）
神奈川フューチャードリームス
７＝０１０｜１００｜１２２
１＝１００｜０００｜０００
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 氏家蓮（５勝３敗）
敗戦投手 向坂優太郎（２勝３敗）
本塁打 （神）ウォーカー12号ソロ・13号２ラン
◇前節の試合
７月28日（月） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ２―５ 山梨ファイアーウィンズ（規定により７回）
７月28日（月） 相模原
神奈川フューチャードリームス ８―16 茨城アストロプラネッツ
７月29日（火） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ４―３ 栃木ゴールデンブレーブス
７月30日（水） いわせ
福島レッドホープス ６―12 群馬ダイヤモンドペガサス
７月30日（水） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ０―２ 神奈川フューチャードリームス
８月１日（金） J:COM
茨城アストロプラネッツ １－７ 栃木ゴールデンブレーブス
８月１日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ７－１ 福島レッドホープス
８月１日（金） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ８－０ 山梨ファイアーウィンズ（８回コールド）