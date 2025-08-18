search
TOP> 記事一覧> 首位・徳島、2位・愛媛と0.5差のデッドヒート　～四国アイランドリーグplus～

2025.08.18
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
◇後期

 

８月16日（土）

 

　山田空暉、110球12奪三振自責点０の完投（愛媛４勝２敗　日本トーター野球場　464人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜１０２｜０００

２＝０００｜００１｜００１

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山田空暉（８勝５敗）

敗戦投手　黒澤颯斗（４勝４敗）

本塁打　（愛）髙橋駿介４号ソロ

 

　２番・岸本大希、４安打４打点４得点の活躍（２勝２敗　レクザムBP丸亀　576人）

徳島インディゴソックス

21＝７５０｜５３０｜１００

８＝００１｜３００｜２２０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　髙橋快秀（７勝１敗）

敗戦投手　板垣瑠翼（４敗）

 

８月17日（日）

 

　香川、９回無死二、三塁のチャンス生かせず（２勝２敗１分け　アグリあなん　486人）

香川オリーブガイナーズ

６＝１１２｜２００｜０００

６＝０００｜０３０｜０３０（規定により９回引き分け）

徳島インディゴソックス

本塁打　（香）山本奨真３号２ラン

 

　６回裏、四球挟み５連打も再々逆転ならず（高知２勝４敗１分け　日本トーター野球場　435人）

愛媛マンダリンパイレーツ

８＝２００｜０１５｜０

８＝２００｜０２４｜０（規定により７回引き分け）

高知ファイティングドッグス

 

◇前節の試合

８月12日（火）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　７―13　高知ファイティングドッグス

８月15日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　６－４　愛媛マンダリンパイレーツ

８月15日（金）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　６－５　徳島インディゴソックス

