首位・徳島、2位・愛媛と0.5差のデッドヒート ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
８月16日（土）
山田空暉、110球12奪三振自責点０の完投（愛媛４勝２敗 日本トーター野球場 464人）
愛媛マンダリンパイレーツ
５＝２００｜１０２｜０００
２＝０００｜００１｜００１
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山田空暉（８勝５敗）
敗戦投手 黒澤颯斗（４勝４敗）
本塁打 （愛）髙橋駿介４号ソロ
２番・岸本大希、４安打４打点４得点の活躍（２勝２敗 レクザムBP丸亀 576人）
徳島インディゴソックス
21＝７５０｜５３０｜１００
８＝００１｜３００｜２２０
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 髙橋快秀（７勝１敗）
敗戦投手 板垣瑠翼（４敗）
８月17日（日）
香川、９回無死二、三塁のチャンス生かせず（２勝２敗１分け アグリあなん 486人）
香川オリーブガイナーズ
６＝１１２｜２００｜０００
６＝０００｜０３０｜０３０（規定により９回引き分け）
徳島インディゴソックス
本塁打 （香）山本奨真３号２ラン
６回裏、四球挟み５連打も再々逆転ならず（高知２勝４敗１分け 日本トーター野球場 435人）
愛媛マンダリンパイレーツ
８＝２００｜０１５｜０
８＝２００｜０２４｜０（規定により７回引き分け）
高知ファイティングドッグス
◇前節の試合
８月12日（火） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ７―13 高知ファイティングドッグス
８月15日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ６－４ 愛媛マンダリンパイレーツ
８月15日（金） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ６－５ 徳島インディゴソックス