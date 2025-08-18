首位・徳島、2位・愛媛と0.5差のデッドヒート　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

８月16日（土）

山田空暉、110球12奪三振自責点０の完投（愛媛４勝２敗 日本トーター野球場 464人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜１０２｜０００

２＝０００｜００１｜００１

高知ファイティングドッグス

勝利投手 山田空暉（８勝５敗）

敗戦投手 黒澤颯斗（４勝４敗）

本塁打 （愛）髙橋駿介４号ソロ

２番・岸本大希、４安打４打点４得点の活躍（２勝２敗 レクザムBP丸亀 576人）

徳島インディゴソックス

21＝７５０｜５３０｜１００

８＝００１｜３００｜２２０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 髙橋快秀（７勝１敗）

敗戦投手 板垣瑠翼（４敗）

８月17日（日）

香川、９回無死二、三塁のチャンス生かせず（２勝２敗１分け アグリあなん 486人）

香川オリーブガイナーズ

６＝１１２｜２００｜０００

６＝０００｜０３０｜０３０（規定により９回引き分け）

徳島インディゴソックス

本塁打 （香）山本奨真３号２ラン

６回裏、四球挟み５連打も再々逆転ならず（高知２勝４敗１分け 日本トーター野球場 435人）

愛媛マンダリンパイレーツ

８＝２００｜０１５｜０

８＝２００｜０２４｜０（規定により７回引き分け）

高知ファイティングドッグス

◇前節の試合

８月12日（火） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ７―13 高知ファイティングドッグス

８月15日（金） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ６－４ 愛媛マンダリンパイレーツ

８月15日（金） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ６－５ 徳島インディゴソックス