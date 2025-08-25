search
TOP> 記事一覧> ３位・高知、2連勝で上位にジワリ　～四国アイランドリーグplus～

３位・高知、2連勝で上位にジワリ　～四国アイランドリーグplus～

2025.08.25
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
◇後期

 

８月23日（土）

 

　１番・山下馨矢、４安打２打点の固め打ち（香川１勝６敗　坊っちゃん　3618人）

香川オリーブガイナーズ

８＝２００｜０００｜３０３

３＝１０１｜０１０｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　森元彪向（１勝）

敗戦投手　山田空暉（８勝６敗）

 

　リリーフ４投手、６回以降１安打無失点（高知２勝３敗１分け　むつみスタジアム　1365人）

高知ファイティングドッグス

４＝００２｜０００｜１１０

２＝００２｜０００｜０００

徳島インディゴソックス

勝利投手　高松昂之介（１勝１敗）

敗戦投手　篠崎国忠（２勝３敗１Ｓ）

セーブ　　平間凜太郎（１勝５Ｓ）

 

８月24日（日）

 

　６番・松尾翔二朗、打撃戦制すサヨナラ二塁打（徳島２勝３敗１分け　レクザム　1086人）

香川オリーブガイナーズ

７＝２００｜０００｜５００

８＝４２０｜０１０｜００1X

徳島インディゴソックス

勝利投手　松村力（２勝２敗３Ｓ）

敗戦投手　杉本幸基（３勝３敗）

本塁打　（徳）池田凜７号ソロ

 

◇前節の試合

８月22日（金）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　２－２　愛媛マンダリンパイレーツ（規定により９回引き分け）

８月22日（金）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　９－11　高知ファイティングドッグス

