３位・高知、2連勝で上位にジワリ　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

８月23日（土）

１番・山下馨矢、４安打２打点の固め打ち（香川１勝６敗 坊っちゃん 3618人）

香川オリーブガイナーズ

８＝２００｜０００｜３０３

３＝１０１｜０１０｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 森元彪向（１勝）

敗戦投手 山田空暉（８勝６敗）

リリーフ４投手、６回以降１安打無失点（高知２勝３敗１分け むつみスタジアム 1365人）

高知ファイティングドッグス

４＝００２｜０００｜１１０

２＝００２｜０００｜０００

徳島インディゴソックス

勝利投手 高松昂之介（１勝１敗）

敗戦投手 篠崎国忠（２勝３敗１Ｓ）

セーブ 平間凜太郎（１勝５Ｓ）

８月24日（日）

６番・松尾翔二朗、打撃戦制すサヨナラ二塁打（徳島２勝３敗１分け レクザム 1086人）

香川オリーブガイナーズ

７＝２００｜０００｜５００

８＝４２０｜０１０｜００1X

徳島インディゴソックス

勝利投手 松村力（２勝２敗３Ｓ）

敗戦投手 杉本幸基（３勝３敗）

本塁打 （徳）池田凜７号ソロ

◇前節の試合

８月22日（金） むつみスタジアム

徳島インディゴソックス ２－２ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により９回引き分け）

８月22日（金） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ９－11 高知ファイティングドッグス