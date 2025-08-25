３位・高知、2連勝で上位にジワリ ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
８月23日（土）
１番・山下馨矢、４安打２打点の固め打ち（香川１勝６敗 坊っちゃん 3618人）
香川オリーブガイナーズ
８＝２００｜０００｜３０３
３＝１０１｜０１０｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 森元彪向（１勝）
敗戦投手 山田空暉（８勝６敗）
リリーフ４投手、６回以降１安打無失点（高知２勝３敗１分け むつみスタジアム 1365人）
高知ファイティングドッグス
４＝００２｜０００｜１１０
２＝００２｜０００｜０００
徳島インディゴソックス
勝利投手 高松昂之介（１勝１敗）
敗戦投手 篠崎国忠（２勝３敗１Ｓ）
セーブ 平間凜太郎（１勝５Ｓ）
８月24日（日）
６番・松尾翔二朗、打撃戦制すサヨナラ二塁打（徳島２勝３敗１分け レクザム 1086人）
香川オリーブガイナーズ
７＝２００｜０００｜５００
８＝４２０｜０１０｜００1X
徳島インディゴソックス
勝利投手 松村力（２勝２敗３Ｓ）
敗戦投手 杉本幸基（３勝３敗）
本塁打 （徳）池田凜７号ソロ
◇前節の試合
８月22日（金） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス ２－２ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により９回引き分け）
８月22日（金） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ９－11 高知ファイティングドッグス