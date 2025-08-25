東地区、群馬優勝 西地区は上位３チームが1.5差内の混戦　～BCリーグ～

８月23日（土）

全６安打中４安打を初回に集中し、逃げ切る（群馬７勝6敗 エイスタ 784人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝２００｜０００｜０

１＝０００｜０１０｜０（規定により７回制）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 長大聖（８勝３敗）

敗戦投手 中村拓馬（３勝５敗）

セーブ 薗雄斗（３勝１敗５Ｓ）

明新大地、全打席出塁２安打３打点３得点（信濃５勝８敗 松本 358人）

神奈川フューチャードリームス

２＝１００｜００１｜０

10＝３００｜４１２｜Ｘ（規定により７回制）

信濃グランセローズ

勝利投手 山田夢大（６勝４敗）

敗戦投手 冨重英二郎（２勝２敗）

本塁打 （信）明新大地５号３ラン

８月24日（日）

５回、四球を挟み４連続適時打で一挙５得点（２勝２敗 富士北麓 75人）

福島レッドホープス

６＝０００｜０５０｜１

３＝０１１｜１００｜０（規定により７回制）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 藤田涼太郎（５勝４敗）

敗戦投手 舘池亮佑（４勝９敗）

セーブ 池田琉威毅（２勝１敗４Ｓ）

本塁打 （山）星野夏旗９号ソロ

９番・横尾慎一郎、２安打３打点２得点の活躍（埼玉５勝７敗 長野県営 413人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

10＝２１０｜２００｜５

２＝０００｜０１０｜１（規定により７回制）

信濃グランセローズ

勝利投手 今村虎楠（５勝３敗）

敗戦投手 宮島真輝（１勝３敗）

◇前節の試合

８月18日（火） 富士北麓

山梨ファイアーウィンズ ７―６ 福島レッドホープス

８月19日（火） 中井

神奈川フューチャードリームス ５―２ 信濃グランセローズ（規定により７回制）

８月20日（水） 常陸大宮

茨城アストロプラネッツ ２―１ 福島レッドホープス

８月20日（水） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス １―８ 栃木ゴールデンブレーブス

８月20日（水） 中井

神奈川フューチャードリームス ５―６ 信濃グランセローズ（規定により７回制）

８月21日（木） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ 10―８ 神奈川フューチャードリームス

８月22日（金） 開成山

福島レッドホープス ５－３ 栃木ゴールデンブレーブス

８月22日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス 11－３ 茨城アストロプラネッツ（８回コールド）

８月22日（金） 中野

信濃グランセローズ ７－９ 神奈川フューチャードリームス

＜東地区順位表＞（８月24日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 52 39 12 １ .765 優勝

２ 栃木 52 29 22 １ .569 10.0

３ 茨城 50 22 27 １ .449 6.0

４ 福島 51 21 29 １ .420 1.5

＜西地区順位表＞（8月24日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 神奈川 49 26 22 １ .542

２ 埼玉 49 25 24 ０ .510 1.5

３ 信濃 52 26 25 １ .510 ０

４ 山梨 53 13 40 ０ .245 14.0