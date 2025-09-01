混戦続く西地区、上位３チームが２ゲーム差でひしめく　～BCリーグ～

８月30日（土）

先発・三浦遼大、6回78球１失点の好投（茨城８勝５敗 さくら 106人）

福島レッドホープス

４＝００１｜０００｜１２

６＝０１０｜０２３｜０Ｘ（規定により８回制）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 三浦遼大（３勝５敗）

敗戦投手 藤田涼太郎（５勝５敗）

本塁打 （福）三沢大成９号２ラン

８月31日（日）

５投手による２安打無失点完封リレー（群馬８勝６敗 足利 412人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝０４２｜０００｜０

０＝０００｜０００｜０（規定により７回制）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 長大聖（９勝３敗）

敗戦投手 中村拓馬（３勝６敗）

守屋秀明、初回に流れ呼ぶ先頭打者弾（山梨４勝10敗 UD上尾スタ 412人）

山梨ファイアーウィンズ

２＝１１０｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜０１０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 向坂優太郎（４勝３敗）

敗戦投手 大宅健介（７勝10敗）

セーブ 小田嶋優（２勝２敗６Ｓ）

本塁打 （山）守屋秀明６号ソロ

共に２死から奪った、同点二塁打＆逆転適時打（神奈川９勝５敗 中井 225人）

信濃グランセローズ

１＝１００｜０００｜０００

２＝０００｜０１１｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 冨重英二郎（３勝２敗）

敗戦投手 山田夢大（６勝５敗）

セーブ 加藤大（４勝２敗10Ｓ）

◇前節の試合

８月25日（月） 富士北麓

山梨ファイアーウィンズ ５―13 栃木ゴールデンブレーブス（８回コールド）

８月26日（火） UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４―１ 栃木ゴールデンブレーブス

８月26日（火） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５―２ 神奈川フューチャードリームス

８月27日（水） さくら

茨城アストロプラネッツ ９―４ 信濃グランセローズ（規定により８回制）

８月28日（木） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ３―０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

８月28日（木） 中井

神奈川フューチャードリームス ５―４ 山梨ファイアーウィンズ

８月29日（金） いわせ

福島レッドホープス ８－９ 栃木ゴールデンブレーブス

８月29日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ３－７ 茨城アストロプラネッツ

８月29日（金） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ６－４ 神奈川フューチャードリームス

８月29日（金） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ７－８ 信濃グランセローズ（延長10回）

＜東地区順位表＞（８月31日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 56 42 13 １ .764 優勝

２ 栃木 55 30 24 １ .556 11.5

３ 茨城 53 25 27 １ .481 4.0

４ 福島 54 21 32 １ .396 4.5

＜西地区順位表＞（8月31日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 神奈川 53 28 24 １ .538

２ 埼玉 53 27 26 ０ .509 1.5

３ 信濃 55 27 27 １ .500 0.5

４ 山梨 57 15 42 ０ .263 13.5