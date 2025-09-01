search
首位・徳島３連勝も、0.5差でくらいつく愛媛　～四国アイランドリーグplus～

首位・徳島３連勝も、0.5差でくらいつく愛媛　～四国アイランドリーグplus～

2025.09.01
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
◇後期

 

８月30日（土）

 

　９回、打者11人・長短7安打の猛攻で大逆転（高知３勝５敗１分け　今治　536人）

高知ファイティングドッグス

９＝０００｜０００｜０３６

８＝１５０｜０２０｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　木谷祥之（１勝４敗）

敗戦投手　ピダーソン和紀（２勝１敗11Ｓ）

セーブ　　平間凜太郎（１勝６Ｓ）

本塁打　（愛）髙橋駿介５号満塁

 

　２番・岸本大希、３安打２打点２得点の活躍（徳島４勝３敗１分け　むつみスタジアム　286人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜０１０｜０００

９＝１３０｜２１２｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　鎌田州真（４勝１敗）

敗戦投手　和泉圭祐（３勝２敗）

本塁打　（徳）今村龍之介８号ソロ

 

８月31日（日）

 

　楠田喬脩、３安打目が値千金サヨナラ適時打（徳島４勝２敗１分け　むつみスタジアム　205人）

高知ファイティングドッグス

６＝０００｜０００｜０１５

７＝２００｜１００｜２０2X

徳島インディゴソックス

勝利投手　山崎正義（３勝２敗３Ｓ）

敗戦投手　平間凜太郎（１勝１敗６Ｓ）

本塁打　（高）斗夢４号満塁

　　　　（徳）今村龍之介９号ソロ

 

◇前節の試合

８月28日（木）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　１―９　高知ファイティングドッグス

８月29日（金）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　９－０　高知ファイティングドッグス

８月29日（金）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　16－７　香川オリーブガイナーズ

 

＜順位表＞（９月１日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　25　15　７　３　.682　
２　愛媛　26　15　８　３　.652　0.5
３　高知　27　13　12　２　.520　3.0
４　香川　26　８　17　１　.320　5.0

