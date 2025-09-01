首位・徳島３連勝も、0.5差でくらいつく愛媛 ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
８月30日（土）
９回、打者11人・長短7安打の猛攻で大逆転（高知３勝５敗１分け 今治 536人）
高知ファイティングドッグス
９＝０００｜０００｜０３６
８＝１５０｜０２０｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 木谷祥之（１勝４敗）
敗戦投手 ピダーソン和紀（２勝１敗11Ｓ）
セーブ 平間凜太郎（１勝６Ｓ）
本塁打 （愛）髙橋駿介５号満塁
２番・岸本大希、３安打２打点２得点の活躍（徳島４勝３敗１分け むつみスタジアム 286人）
香川オリーブガイナーズ
１＝０００｜０１０｜０００
９＝１３０｜２１２｜００Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 鎌田州真（４勝１敗）
敗戦投手 和泉圭祐（３勝２敗）
本塁打 （徳）今村龍之介８号ソロ
８月31日（日）
楠田喬脩、３安打目が値千金サヨナラ適時打（徳島４勝２敗１分け むつみスタジアム 205人）
高知ファイティングドッグス
６＝０００｜０００｜０１５
７＝２００｜１００｜２０2X
徳島インディゴソックス
勝利投手 山崎正義（３勝２敗３Ｓ）
敗戦投手 平間凜太郎（１勝１敗６Ｓ）
本塁打 （高）斗夢４号満塁
（徳）今村龍之介９号ソロ
◇前節の試合
８月28日（木） レクザム
香川オリーブガイナーズ １―９ 高知ファイティングドッグス
８月29日（金） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ９－０ 高知ファイティングドッグス
８月29日（金） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス 16－７ 香川オリーブガイナーズ
＜順位表＞（９月１日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 25 15 ７ ３ .682
２ 愛媛 26 15 ８ ３ .652 0.5
３ 高知 27 13 12 ２ .520 3.0
４ 香川 26 ８ 17 １ .320 5.0