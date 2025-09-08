西地区は神奈川が0.5差でⅤ リーグ戦全日程終了　～BCリーグ～

９月６日（土）

サヨナラエラー含む４失点が失策がらみ（福島７勝6敗 しらさわ 355人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝００１｜００１｜００２

５＝００１｜１２０｜００1X

福島レッドホープス

勝利投手 木口広大（１勝３敗）

敗戦投手 栗原健多（１敗）

本塁打 （栃）楠本龍聖３号ソロ

榊原元稀、６回１失点の好投で10勝１番乗り（群馬10勝３敗 笠間 181人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０１２｜００１｜１００

４＝０００｜１００｜０１２

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 榊原元稀（10勝３敗）

敗戦投手 三浦 遼大（３勝６敗）

セーブ 荻野恭大（９Ｓ）

本塁打 （茨）秋川正佳５号２ラン

４番・大城龍馬、７回逆転２ラン＆10回決勝打（埼玉８勝５敗 平塚 833人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝０００｜１００｜２００｜１

３＝０００｜０２０｜１００｜０（延長10回タイブレーク）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 大生竜万（３勝１敗13Ｓ）

敗戦投手 加藤大（４勝３敗10Ｓ）

本塁打 （埼）大城龍馬10号２ラン

９月７日（日）

下位打線が６安打６打点叩き出す奮闘（７勝７敗 小山 1281人）

福島レッドホープス

２＝０００｜０１１｜０００

７＝０００｜３１１｜２０Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 栗原健多（１勝１敗）

敗戦投手 佐々木啓佑（４勝４敗）

本塁打 （福）菅原正悟６号ソロ

長大聖、６回途中を１失点で最多勝に並ぶ（群馬11勝３敗 城南 455人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜００１｜００

４＝０３１｜０００｜０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス（規定により８回制）

勝利投手 長大聖（10勝３敗）

敗戦投手 川平真也（５勝５敗）

岡野優翔、５打数５安打３打点３得点の大活躍（神奈川６勝８敗 レジスタ 914人）

神奈川フューチャードリームス

15＝３０１｜０７０｜４

５＝０２０｜０１０｜０（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 松村青（６勝５敗）

敗戦投手 大宅健介（７勝11敗）

本塁打 （埼）坪井壮地６号ソロ

新規参入・山梨、ラスト２戦連勝で１年目終了（山梨５勝９敗 中野 767人）

山梨ファイアーウィンズ

８＝１００｜４３０｜０００

５＝０００｜４０１｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 向坂優太郎（５勝３敗）

敗戦投手 山田夢大（６勝６敗）

セーブ 小田嶋優（２勝２敗７Ｓ）

本塁打 （山）星野夏旗10号ソロ

◇前節の試合

９月１日（火） 常陸大宮

茨城アストロプラネッツ ３―３ 神奈川フューチャードリームス（規定により７回引き分け）

９月２日（火） 常陸大宮

茨城アストロプラネッツ ６―３ 神奈川フューチャードリームス

９月２日（火） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ４―３ 福島レッドホープス（規定により７回制）

９月２日（火） 佐久

信濃グランセローズ ６―５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（延長10回）

９月３日（水） 県営長野

信濃グランセローズ ５―１ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

９月4日（木） いわせ

福島レッドホープス ２―15 茨城アストロプラネッツ（７回コールド）

9月4日（木） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ８－７ 神奈川フューチャードリームス

＜東地区順位表＞

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 58 44 13 １ .772 優勝

２ 栃木 58 32 25 １ .561 12.0

３ 茨城 58 27 29 ２ .482 4.5

４ 福島 58 22 35 １ .396 5.5

＜西地区順位表＞

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 神奈川 58 29 27 ２ .518 優勝

２ 信濃 58 29 28 １ .509 0.5

３ 埼玉 58 29 29 １ .500 0.5

４ 山梨 58 16 42 ０ .276 13.0

【2025個人タイトル】

＜東地区投手部門＞

防御率 1.99 阿部恋（群馬）

勝利数 10 榊原元稀（群馬）

10 長大聖（群馬）

奪三振 73 榊原元稀（群馬）

最多セーブ ９ 石野田拓斗（茨城）

９ 荻野恭大（群馬）

＜東地区野手部門＞

打率 .380 濱田祐太（群馬）

本塁打 14 佐藤優悟（福島）

打点 59 佐藤優悟（福島）

盗塁 42 桃次郎（栃木）

＜西地区投手部門＞

防御率 2.01 冨重英二郎（神奈川）

勝利数 ８ 中川央（信濃）

奪三振 103 大宅健介（埼玉）

最多セーブ 13 大生竜万（埼玉）

＜西地区野手部門＞

打率 .377 大輔（信濃）

本塁打 18 ウォーカー（神奈川）

打点 58 ウォーカー（神奈川）

盗塁 29 保科圭伸（山梨）