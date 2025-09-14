男子100ｍ・セビル（ジャマイカ）、９秒77で今季最速スプリンターと前回王者破る　～世界陸上東京大会～

14日、東京2025世界陸上２日目のイブニングセッションは男女100ｍ決勝などが行われた。男子100ｍは世界陸上２大会連続４位入賞のオリビク・セビル（ジャマイカ）が９秒77（追い風0.3ｍ）で初制覇。２位は０秒05差で今季最速タイム（９秒75）を持つキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）、３位には０秒12差で、前回王者のノア・ライルズ（アメリカ）が入った。女子100ｍはメリッサ・ジェファーソン・ウッデン（アメリカ）が10秒61（追い風0.3ｍ）の大会新記録で優勝。今年限りで引退を表明しているシェリーアン・フレイザープライス（ジャマイカ）は11秒03で７位入賞・男子１万ｍはジミー・グレシエ（フランス）が28分55秒77で金メダル。日本勢は鈴木芽吹（トヨタ自動車）が20位（29分33秒60）、葛西潤（旭化成）が22位（29分41秒84）だった。

男女400ｍ予選が行われ、男子の中島佑気ジョセフ（富士通）が44秒44の日本新記録をマーク。２位に入り、着順（各組３位以内）での準決勝進出を決めた。男子の佐藤風雅（ミズノ）と女子の松本奈菜子（東邦銀行）は予選落ち。男子走り高跳び予選は赤松諒一（SEIBU PRINCE）、瀬古優斗（FAAS）が２ｍ25を跳び、決勝進出。２ｍ25で３回失敗した真野友博（九電工）は予選敗退となった。