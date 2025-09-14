search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 男子100ｍ・セビル（ジャマイカ）、９秒77で今季最速スプリンターと前回王者破る　～世界陸上東京大会～

男子100ｍ・セビル（ジャマイカ）、９秒77で今季最速スプリンターと前回王者破る　～世界陸上東京大会～

2025.09.14
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　14日、東京2025世界陸上２日目のイブニングセッションは男女100ｍ決勝などが行われた。男子100ｍは世界陸上２大会連続４位入賞のオリビク・セビル（ジャマイカ）が９秒77（追い風0.3ｍ）で初制覇。２位は０秒05差で今季最速タイム（９秒75）を持つキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）、３位には０秒12差で、前回王者のノア・ライルズ（アメリカ）が入った。女子100ｍはメリッサ・ジェファーソン・ウッデン（アメリカ）が10秒61（追い風0.3ｍ）の大会新記録で優勝。今年限りで引退を表明しているシェリーアン・フレイザープライス（ジャマイカ）は11秒03で７位入賞・男子１万ｍはジミー・グレシエ（フランス）が28分55秒77で金メダル。日本勢は鈴木芽吹（トヨタ自動車）が20位（29分33秒60）、葛西潤（旭化成）が22位（29分41秒84）だった。

 

（写真：男子100ｍのメダリスト＜左からライルズ、トンプソン、セビル＞　©Dan VERNON for World Athletics）

　男女400ｍ予選が行われ、男子の中島佑気ジョセフ（富士通）が44秒44の日本新記録をマーク。２位に入り、着順（各組３位以内）での準決勝進出を決めた。男子の佐藤風雅（ミズノ）と女子の松本奈菜子（東邦銀行）は予選落ち。男子走り高跳び予選は赤松諒一（SEIBU PRINCE）、瀬古優斗（FAAS）が２ｍ25を跳び、決勝進出。２ｍ25で３回失敗した真野友博（九電工）は予選敗退となった。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP