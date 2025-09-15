タンザニアのシンブ、男子マラソン金 齋藤みうが女子3000ｍ障害で日本新　～世界陸上東京大会～

15日、東京2025世界陸上３日目が行われ、男子マラソンはアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が２時間９分48秒で優勝。２位アマナル・ペトロス（ドイツ）とのトラック勝負で同タイムながら、わずかに競り勝った。日本勢トップは近藤亮太（三菱重工）の11位（２時間10分53秒）。小山直城（Honda）は23位（２時間13分42秒）、吉田祐也（GMOアスリーツ）は34位（２時間16分58秒）だった。女子3000ｍ障害予選は齋藤みう（パナソニック）が９分24秒72の日本記録を更新したものの、第３組６位で決勝進出はならなかった。男子ハンマー投げの福田翔大（住友電工）と女子棒高跳びの諸田実咲（アットホーム）は予選落ちとなった。

２日前の男女競歩35km、前日の女子マラソンに続き、タフなレースとなった男子マラソン。22人が途中棄権するレースは、シンブが制した。

マラソンに珍しくフライングで仕切り直すという異例のスタートとなった。暑さからかスローペースとなったレースは15km付近まで先頭集団が50人以上という大集団を形成した。日本勢もその大集団に加わり、好機を窺った。

細かいペースの上げ下げで集団は少しずつ削れていった。日本人は30km通過時点で一度は全員が先頭集団から遅れを取ったが、近藤が「ここでつかなきゃ、この先の人生で後悔する」と集団に食らいついた。

しかし40km手前で先頭から８秒差の10番手に落ちた。「集団で身を隠し40kmで勝負できればと思っていた。38、9kmで駆け引き始まったところで自分の限界がきた」と近藤。細かい駆け引きによる消耗は大きかった。近藤も最後まで粘ったが「力不足」と11位で、日本勢６大会ぶりの入賞には届かなかった。

残り１kmで５人に絞られた優勝争いは、国立競技場に戻る前にシンブ、ペトロス、イリアス・アウアニ（イタリア）の３人によるトラック勝負となった。バックストレートでアウアニが脱落。ラストの直線でペトロスが抜け出すも、シンブが猛烈な追い上げ。２人が並んでゴールテープを切ったが、わずかにシンブが競り勝った。

長距離種目には珍しい同タイムフィニッシュ。シンブ自身も「（どちらが勝っていたか）わからなかったよ。でもスクリーンを見たらフィニッシュのシーンが映っていたので、『私がチャンピオンだ！』と」と笑顔で語った。

日本勢はモーニングセッションで３種目３人の予選落ちとなったが、3000ｍ障害の齋藤が日本記録を17年ぶりに塗り替えた。「自分の今の力を最大限出し切った」と従来の記録を９秒以上更新した。

それでも予選通過ラインの各組５位以内には入れず６位。５位とは９秒以上の差があった。「（男子3000ｍ障害の）三浦（龍司）選手のように国際大会で勝負できる選手になりたい。まだまだですが、まずは決勝進出して入賞できる選手になっていきたいです」。23歳は前を向いた。

（文／杉浦泰介）