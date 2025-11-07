マンガ史を変える大谷、由伸の伝説的活躍

日本文化の危機である、といったら笑われるだろうか。

マンガが文化だということについては、異論のある方も少なくないのでは、と思う。マンガがなければ日本という国に対する世界の関心ははるかに低いものになっていただろうし、日本サッカーのいまもなかった。「キャプテン翼」がサッカーという競技に憧れる少年少女を生み出していなければ、Ｊリーグの発足はなく、スポーツと地域を密着させるという発想も定着しなかった、と思う。パ・リーグには閑古鳥が鳴き、Ｂリーグの誕生もない。

ではなぜ、サッカーはドがつくほどのマイナースポーツで、Ｗ杯はおろか、五輪でさえ夢のまた夢という時代に、現実ではおよそかないそうもない夢を見せてくれたから、ではなかったか。

これは「キャプテン翼」に限った話ではない。スポーツマンガの根底にあったのは、いつも夢だった。どこにでもいるような主人公が、誰もがたどり着けるわけでもない領域に足を踏み入れる。特別な才能を持った主人公は、日本人ではたどり着けないと思われていた高みにまで駆け上がっていく。どこにでもいる、どこにもたどり着けそうもない読者は、つかの間、途方もない夢を見ることができた。

そして、一定数の読者を確保するスポーツマンガというジャンルは、いつの時代も、コミック誌を支える屋台骨の一つであり続けてきた。

危機が、迫りつつある。

大谷翔平がとてつもない活躍を見せるたび、よく言われたのが「マンガの世界でさえ無理がある」ということだった。日本人がメジャーで活躍することが珍しくなくなってきていたとはいえ、日本人がメジャーの主役になる、日本人がメジャーの歴史においても超特筆すべき存在になると思い描ける人は少なかった。大谷翔平の出現によって、現実はマンガを超えた。

加えて、今回のワールドシリーズ（WS）における山本由伸の伝説的な活躍である。日本人投手がWSで３勝を挙げる。MVPになる。意訳された言葉が全米……少なくともロサンゼルスでは大バズリをしてしまう。

わたしが漫画家だったら、あるいは編集者だったら、頭を抱える。野球を題材にしたマンガで、現実以上の夢を描くのはもはや不可能ではないかと頭を抱える。

つまりは、文化の危機である。

だが、日本人として、こんなにうれしい危機はない。

わたしが子供のころに人気ジャンルの一つだった「戦争物」は、いつしか主流から外れていった。だが、紫電改が去った穴は矢吹丈が埋めた。仮にマンガで野球を描くのが難しい時代になったとしても、創造者たちは新たな着眼点やターゲットを見いだすことだろう。

何より、野球マンガを危機に追い込むほどの現実は、北米における日本人の印象を大きく変えつつある。WSの翌日、NHLユタに所属する選手の存在が北米のネット上でクローズアップされた。その選手が日系５世で、名前が「ヤマモト」だから、だった。

つい夢想してしまう。

来年のW杯、日本代表がどこで戦うかはまだ決まっていない。ただ、もしロサンゼルス会場で戦うようなことがあれば。あるいはトロント会場が振りあてられたりしたら。

リヒトを呼びたいかも。シントトロイデンの、山本理仁。ちょっと、本気です。

