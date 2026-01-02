青学大、３年連続８度目の往路Ｖ！　～第102箱根駅伝・往路～

第102回東京箱根間往復駅伝競走「箱根駅伝」の往路が２日、東京・大手町からスタートした。往路優勝は青山学院大（５：18：09、往路新）。２位は早稲田大（５：18：27）、３位は中央大（５：19：45）だった。復路は明日３日、箱根・芦ノ湖からスタートする。

往路では３連覇を目指す青学大が、底力を見せた。キーマンは、原晋監督により当日のエントリー変更で山登りの５区に配置された４年生の黒田朝日だった。

青学大は１区で、第２集団でレースを進めるなど遅れを取った。同大学は２区以降、じわじわと順位を上げた。勝負どころの５区に襷が回ってきた時点で、トップとは３分24秒差の５位だった。

青学大の黒田が５位からジワリと順位を上げ、9.75キロ地点で３位に浮上。13.65キロ地点で、青学・黒田が中央大・柴田大地（３年生）をかわして２位にあがった。前を行くのは早大が誇る“山の名探偵”工藤慎作（３年生）である。工藤は１年生から３年連続で５区を担当している。

黒田は、往路はもちろん、総合優勝を目指すべく下り坂の勢いを利用し、15.８キロ地点でトップと15秒差に迫った。ついに19.25キロ、青学大・黒田が早稲田・工藤に並び、抜きさった。残り２キロはフラットなコース設計だ。こうなると、勢いづいた黒田がぐんぐんと加速した。終わってみれば、黒田は５区間新記録となる１：07：17を記録した。

青学大は５：18：09で３年連続８度目となる往路優勝を果たした。このタイムは往路新だった。殊勲の活躍を見せた黒田は「新・山の神です」と自称し、箱根を盛り上げた。

そのほか国学院大が１区ではトップで襷を渡し、大学史上初となる１位で中継地点を通過。早大・ルーキーの鈴木琉胤（るい）が４区を走り、１：00：01の区間賞を記録し、将来のエース候補に名乗りをあげた。

（文／大木雄貴）

◆往路順位

１位 青山学院大 ５：18：09（往路のタイム５：18：27 ※往路新）

２位 早稲田大 ０：18 １位との差

３位 中央大 １：36

４位 国学院大 １：54

５位 城西大 ２：12

６位 順天堂大 ３：41

７位 駒沢大 ４：52

８位 創価大 ５：54

９位 日本大 ６：52

10位 東海大 ８：02

―――――――――――

10位以内シード権

―――――――――――

11位 中央学院大 ８：14

12位 山梨学院大 ９：21

13位 東京農業大 ９：55

14位 神奈川大 10：18

15位 東洋大 10：48

16位 日本体育大 11：57

17位 帝京大 12：18

18位 大東文化大 12：36

19位 東京国際大 12：38

OP 関東学生連合 13：55

20位 立教大 14：57