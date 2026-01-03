search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 青学大、３連覇！　復路は１度も首位譲らず　～箱根駅伝～

青学大、３連覇！　復路は１度も首位譲らず　～箱根駅伝～

2026.01.03
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　第102回東京箱根間往復駅伝競走「箱根駅伝」の復路が３日、箱根・芦ノ湖からスタートした。総合優勝は３年連続９度目の青山学院大（10：37：34、大会新）。３連覇以上を２度達成したのは大会史上初。

 

　往路優勝を果たした青学大が、２位・早稲田大に18秒差をつけて、６区をスタートした。青学大の原晋監督は、この区間に１年生の石川浩輝を起用した。このルーキーが見事、原監督の期待に応えた。小気味いいランニングで後続を引き離し、２位・早大と１：33差をつけて７区佐藤愛斗（２年生）に襷を渡した。

 

　７区からは、青学大の“ひとり旅”だった。青学大・佐藤は11.8キロ地点で２位タイの早大と中央大との差を２：29と広げた。ここから、２位争いに変化が生じた。復路４位スタートとなった国学院大・高山豪起（４年生）が12.84キロ付近で２位集団を捉え、一気に単独２位に出た。青学大の佐藤は２位・国学院大・高山との差を１：28とし、８区の塩出翔太（４年生）に襷をつないだ。

 

　塩出はこれで３度目となる８区を激走。区間新となる１：03：46のタイムで戸塚中継所に飛び込んだ。以降、青学大は９区佐藤有一（４年生）、10区折田壮太（２年生）が安定感ある走りを見せた。折田が東京・大手町のゴールテープを切り、３年連続９度目となる総合優勝（10：37：34、大会新）を果たした。青学大は往路（５：18：08）、復路（５：19：26）と、ともに大会新記録を更新しての優勝となった。

 

　白熱したシード権争い（10位）は、復路９位スタートの日本大、11位スタートの中央学院大、そして一斉スタートの17位（往路）・帝京大の戦いとなった。10区の新八ツ谷橋地点（13.５キロ）で、帝京大がタイム差を縮めて９位浮上。三つ巴の戦いを制したのは、帝京大（９位）と日大（10位）。「世界一諦めの悪いチーム」を自称する帝京大が大逆転で来年のシード権を手にした。

 

（文／大木雄貴）

 

 

◆総合順位

１位　青山学院大　

２位　国学院大　２：33　トップとの差

３位　順天堂大　６：21

４位　早稲田大　６：55

５位　中央大　６：57

６位　駒沢大　７：16

７位　城西大　８：43

８位　創価大　14：06

９位　帝京大　15：41

10位　日本大　16：22

―――――――――――

10位以内シード権

―――――――――――

11位　中央学院大　17：17

12位　東海大　17：27

13位　神奈川大　17：35

14位　東洋大　18：53

15位　日本体育大　19：08

OP　　関東学生連合　20：01

16位　東京国際大　20：42

17位　山梨学院大　20：46

18位　東京農業大　23：38

19位　大東文化大　27：24

20位　立教大　28：24

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP