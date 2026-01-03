青学大、３連覇！　復路は１度も首位譲らず　～箱根駅伝～

第102回東京箱根間往復駅伝競走「箱根駅伝」の復路が３日、箱根・芦ノ湖からスタートした。総合優勝は３年連続９度目の青山学院大（10：37：34、大会新）。３連覇以上を２度達成したのは大会史上初。

往路優勝を果たした青学大が、２位・早稲田大に18秒差をつけて、６区をスタートした。青学大の原晋監督は、この区間に１年生の石川浩輝を起用した。このルーキーが見事、原監督の期待に応えた。小気味いいランニングで後続を引き離し、２位・早大と１：33差をつけて７区佐藤愛斗（２年生）に襷を渡した。

７区からは、青学大の“ひとり旅”だった。青学大・佐藤は11.8キロ地点で２位タイの早大と中央大との差を２：29と広げた。ここから、２位争いに変化が生じた。復路４位スタートとなった国学院大・高山豪起（４年生）が12.84キロ付近で２位集団を捉え、一気に単独２位に出た。青学大の佐藤は２位・国学院大・高山との差を１：28とし、８区の塩出翔太（４年生）に襷をつないだ。

塩出はこれで３度目となる８区を激走。区間新となる１：03：46のタイムで戸塚中継所に飛び込んだ。以降、青学大は９区佐藤有一（４年生）、10区折田壮太（２年生）が安定感ある走りを見せた。折田が東京・大手町のゴールテープを切り、３年連続９度目となる総合優勝（10：37：34、大会新）を果たした。青学大は往路（５：18：08）、復路（５：19：26）と、ともに大会新記録を更新しての優勝となった。

白熱したシード権争い（10位）は、復路９位スタートの日本大、11位スタートの中央学院大、そして一斉スタートの17位（往路）・帝京大の戦いとなった。10区の新八ツ谷橋地点（13.５キロ）で、帝京大がタイム差を縮めて９位浮上。三つ巴の戦いを制したのは、帝京大（９位）と日大（10位）。「世界一諦めの悪いチーム」を自称する帝京大が大逆転で来年のシード権を手にした。

（文／大木雄貴）

◆総合順位

１位 青山学院大

２位 国学院大 ２：33 トップとの差

３位 順天堂大 ６：21

４位 早稲田大 ６：55

５位 中央大 ６：57

６位 駒沢大 ７：16

７位 城西大 ８：43

８位 創価大 14：06

９位 帝京大 15：41

10位 日本大 16：22

―――――――――――

10位以内シード権

―――――――――――

11位 中央学院大 17：17

12位 東海大 17：27

13位 神奈川大 17：35

14位 東洋大 18：53

15位 日本体育大 19：08

OP 関東学生連合 20：01

16位 東京国際大 20：42

17位 山梨学院大 20：46

18位 東京農業大 23：38

19位 大東文化大 27：24

20位 立教大 28：24