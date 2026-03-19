西本恵「カープの考古学」第96回 ＜浮沈を占う３年目のシーズン編その６／“広島の鯉”と“山口の鯨”の戦いに苦難あり＞

カープは３年目のシーズン、６月までの試合を終えた。シーズン序盤、苦戦したのは大洋ホエールズだった。大洋は下関に本拠地を置いていた。カープとは隣県同士のつながりがあり、また互いに下位争いをしていた。しかし、その大洋に対しても、６月末時点で、２勝５敗と水をあけられた感があった。カープ（鯉）とホエール（鯨）の決戦で、鯉は鯨に大きく引き離され、さらに７月に入っても苦戦を強いられる。長いシーズンを鯉はなんとか泳ぎきることができるかどうか。鯨との３連戦は、山口県の防府市、徳山市（現･周南市）から、大洋が本拠地を置く下関市までを転戦しながら行われた。

２リーグ制がスタートした初年度のプロ野球は、大洋が本拠地を置く山口県、西鉄クリッパース（後の西鉄ライオンズ）と西日本パイレーツ（１シーズン限りで消滅）の福岡県、カープの広島県、西日本の野球ファンにとって、にぎやかな並びとなった。

三県連なりの中で、広島、山口、福岡の真ん中、山口県を横断しながらの３連戦であった。

大洋に勝てない

カープは大洋に勝てない。そんなことが吹聴されかねない状況で試合を迎えた。

７月15日、防府市での初戦、カープは新人の大田垣喜夫を先発に立てた。立ち上がりに安定感のある大田垣であったが、１回裏、大洋の攻撃は、２番の宮崎剛、４番の岩本義行の長短打であっさり先制された。わずか１点ながら、この悪い雰囲気を吹き飛ばそうと、カープは４回裏から早々と継投策に出た。

ピッチャー交代、杉浦竜太郎——。だが、代わった杉浦も、岩本に四球を与えて崩れ始め、この回２点を失い、５回にも失点した。

カープは３人目の投手として、６回裏から野崎泰一をつぎ込んだ。その代わりばなを大洋の先発投手・有村家斉が叩いてホームラン——。結果、さらに勢いづいた大洋打線が、この回３点をあげて、０対７と勝負が決した。

以降、両チームが２点ずつを挙げたものの、勝ち負けの趨勢は変わらず、２対９。カープは大洋との力の差を見せつけられた。

第２戦は７月16日、場所を徳山市に移動して行われた。初戦を落としたカープは、大洋への苦手意識がつきまとうせいか、この試合は完璧にやられた。

大洋は第２戦、エースの高野裕良を配した。対するカープの先発は、あの広島県庁軟式野球部から入団した渡邊信義であった。カープとしては、第１戦に大田垣、杉浦、野崎を使い果たした末の苦肉の策だったのだろう。案の定というか、大洋が先取点を奪う展開となり、いきなりのピンチだ。しかし、渡邊はここで踏ん張った。

＜初回走者一、二塁のピンチを辛うじて脱した＞（「読売新聞」昭和27年7月17日）

ピンチは続く、どこまでも

渡邊はなんとか初回を切り抜けた後、２回裏はゼロで抑えた。このまま波に乗りたかったが、３回裏、前年から野手に専念した名手・武智修がゴロをトンネル——。ピンチを招くと、４番の岩本に左中間に大きな打球を放たれ、６番の平山菊二のショートへの打球は、白石勝巳（前･敏男）の足下を抜いた。この回、３点を献上して勝負あり。それだけ、この日の大洋先発・高野の出来が素晴らしかった。ピンチらしいピンチといえば、２回裏、４番の大沢清、５番の武智の連続安打のみ。あとは完璧ともいえるピッチングでカープ打線は沈黙させられたのである。大洋は６回裏に１点、８回裏にダメ押しの２点を挙げた。

カープは０対６のワンサイドゲームのまま試合終了――。大洋との対戦成績は２勝７敗となった。

さて、せめて一つだけでも取らなければならない、とはカープの当然ながらの思いであある。第３戦目には、沈黙していた打線に当たりも出始める。大洋の先発は、投打の二刀流の清水秀雄。一方、カープは満を持してエース長谷川良平をマウンドに送った。

長谷川は初回と２回をゼロで並べたが、３回裏に１失点を許すと、続く４回裏にも、木村保久のタイムリーヒットで２点目を献上した。エースで落としたら、勝つ試合はないとばかり、カープ打線は気合を入れたのか、６回表は岩本章、大沢らの長短打を重ねた攻勢で２点を返し、追いついた。このまま長谷川が踏ん張ってくれるかと思いきや、６回裏、大洋の岩本にホームランを浴び、逆転された。

大洋は清水から、江田孝、そして前日に完封勝利した高野とつないで、継投策で逃げ切りを図る。カープは高野の代わりばなに、塚本博睦がタイムリーを放ち、再び同点とした。

カープは３連戦の初戦と、第２戦で投手をつぎ込んでいたため、この日はマウンドをエースに託した。

ところが、大洋の攻撃には連勝中の勢いもあり、８回裏にランナーを置いた場面で、藤井勇と木村勉らの長短打によって２点を挙げ、３度目のリードを奪った。

カープは最終回の攻撃で、門前眞佐人のホームランで、１点差まで詰め寄ったが、ここまでだった。エース長谷川は完投したものの、４対５で大洋戦３連敗を喫するのである。

石本の投手育成手腕

この３連敗は尾を引いた。上位をひた走る読売ジャイアンツや大阪タイガース、名古屋ドラゴンズ相手ではないからだ。７月27日のダブルヘッダー、これまた大洋戦の第１試合まで、負け続ける。昭和27年のシーズン、カープはシーズン最多タイの８連敗を記録してしまうのである。

カープには、救世主が必要であった。勝率は常に２割台であり、もはやプロチームの体を成していないと揶揄された。この時点において、第２戦で先発した渡邊が救世主となろうなど、誰が予想できたであろうか——。しかしながら、大化けさせる石本秀一監督の投手育成の手腕は、計り知れないものがあった。渡邊は１年前までは軟式野球部に所属していた。石本は前年夏の入団から１年間、じっと我慢をして渡邊を使い続けた。

この渡邊信義という存在がいなければ、この年、セントラル･リーグ連盟からのお達しである「勝率３割を切ったチームの処遇は連盟に委ねる」という、いわば“カープ潰し”とも言える規定によりチームは消滅していたであろう。

さて、いよいよカープの３年目の戦いも夏本番に突入する。「浮沈を占う３年目のシーズン」編は今月で終回とさせていただき、来月からはカープ３年目シーズンの救世主、「カープを救った“単月エース”渡邊信義」編をお送りする。“単月エース”とはカープファンとて、耳に馴染みのない言葉だろう。戦力不足の中、リリーフから先発投手として鞍替えした男の奮闘ぶりをお伝えする。ご期待あれ。

【参考文献】

「読売新聞」（昭和27年７月16日、17日、18日）

＜西本恵（にしもと・めぐむ）プロフィール＞スポーツ・ノンフィクション・ライター

1968年５月28日、山口県玖珂郡周東町（現・岩国市）生まれ。小学５年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活６年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話－じゃけえカープが好きなんよ」（2008年・トーク出版刊）は、「広島カープ物語」（トーク出版刊）で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男－－石本秀一伝」（講談社）を上梓。2021年４月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり～異文化の観点から～」を研究。

（このコーナーのスポーツ・ノンフィクション・ライター西本恵さん回は、第３週木曜更新）