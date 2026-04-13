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埼玉、開幕４連勝で首位キープ　～BCリーグ～

2026.04.13
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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４月11日（土）

 

　１番・重田魁士、２安打１打点１得点（１勝１敗　船橋市民　433人）

福島レッドホープス

４＝１１１｜０１０｜０００

２＝１００｜０００｜０１０

千葉スカイセイラーズ

勝利投手　北田 雅也（１勝１敗）

敗戦投手　工藤将祐（１敗）

セーブ　　大澤優人（１Ｓ）

 

　打線爆発、先発全員17安打15得点（１勝１敗　古河　81人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝０００｜００３｜２

15＝５５１｜４００｜Ｘ（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　川平真也（１勝）

敗戦投手　藤田佑大（１勝２敗）

本塁打　（茨）吹上奨１号ソロ、秋川正佳１号３ラン

 

　４番・山本倫彰、２適時打含む３安打４打点（群馬１勝　城南　238人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝３００｜０１０｜００

12＝００２｜６０４｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　平元銀次郎（１勝１敗）

敗戦投手　藤希（１敗）

 

４月12日（日）

 

　７番手・大澤優人、逆転呼び込む２回無失点（福島１勝　開成山　286人）

栃木ゴールデンブレーブス

13＝１０１｜００10｜０１０｜０

14＝０５１｜２３０｜０１１｜1X（延長10回タイブレーク）

福島レッドホープス

勝利投手　大澤優人（１勝１Ｓ）

敗戦投手　松田和真（敗）

本塁打　（栃）伊原文太１号ソロ、坂本寅泰１号ソロ

　　　　（福）ブラシル１号ソロ、片山博視１号３ラン

 

　１番・喜屋武敬土、決勝打含む３安打４打点（茨城１勝　常陸大宮　126人）

千葉スカイセイラーズ

２＝１０１｜０００｜０００

６＝１３０｜０２０｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　金韓根（２勝）

敗戦投手　阪本誠一（１敗）

 

　リリーフ４投手、６回以降無失点で反撃許さず（埼玉１勝　ジット　189人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

８＝１００｜０３０｜００４

２＝０００｜０２０｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　山登涼哉（２勝）

敗戦投手　向坂優太郎（１勝１敗）

 

　先発・松村青、６回71球１安打無失点の好投（神奈川１勝　出発進行中野　445人）

神奈川フューチャードリームス

９＝３０１｜０００｜００５

２＝０００｜０００｜０１１

信濃グランセローズ

勝利投手　松村青（１勝）

敗戦投手　中川央（２敗）

本塁打　（神）小平直道１号３ラン

　　　　（信）中塚大輔１号ソロ

 

◇前節の試合

４月８日（水）　カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍　10―５　山梨ファイアーウィンズ

４月10日（金）　相模原

神奈川フューチャードリームス　３－１　栃木ゴールデンブレーブス

４月10日（金）　古河

茨城アストロプラネッツ　２－７　山梨ファイアーウィンズ

４月10日（金）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　４－８　埼玉武蔵ヒートベアーズ

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