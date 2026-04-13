埼玉、開幕４連勝で首位キープ ～BCリーグ～
４月11日（土）
１番・重田魁士、２安打１打点１得点（１勝１敗 船橋市民 433人）
福島レッドホープス
４＝１１１｜０１０｜０００
２＝１００｜０００｜０１０
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 北田 雅也（１勝１敗）
敗戦投手 工藤将祐（１敗）
セーブ 大澤優人（１Ｓ）
打線爆発、先発全員17安打15得点（１勝１敗 古河 81人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝０００｜００３｜２
15＝５５１｜４００｜Ｘ（７回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 川平真也（１勝）
敗戦投手 藤田佑大（１勝２敗）
本塁打 （茨）吹上奨１号ソロ、秋川正佳１号３ラン
４番・山本倫彰、２適時打含む３安打４打点（群馬１勝 城南 238人）
栃木ゴールデンブレーブス
４＝３００｜０１０｜００
12＝００２｜６０４｜０Ｘ（８回コールド）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 平元銀次郎（１勝１敗）
敗戦投手 藤希（１敗）
４月12日（日）
７番手・大澤優人、逆転呼び込む２回無失点（福島１勝 開成山 286人）
栃木ゴールデンブレーブス
13＝１０１｜００10｜０１０｜０
14＝０５１｜２３０｜０１１｜1X（延長10回タイブレーク）
福島レッドホープス
勝利投手 大澤優人（１勝１Ｓ）
敗戦投手 松田和真（敗）
本塁打 （栃）伊原文太１号ソロ、坂本寅泰１号ソロ
（福）ブラシル１号ソロ、片山博視１号３ラン
１番・喜屋武敬土、決勝打含む３安打４打点（茨城１勝 常陸大宮 126人）
千葉スカイセイラーズ
２＝１０１｜０００｜０００
６＝１３０｜０２０｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 金韓根（２勝）
敗戦投手 阪本誠一（１敗）
リリーフ４投手、６回以降無失点で反撃許さず（埼玉１勝 ジット 189人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
８＝１００｜０３０｜００４
２＝０００｜０２０｜０００
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 山登涼哉（２勝）
敗戦投手 向坂優太郎（１勝１敗）
先発・松村青、６回71球１安打無失点の好投（神奈川１勝 出発進行中野 445人）
神奈川フューチャードリームス
９＝３０１｜０００｜００５
２＝０００｜０００｜０１１
信濃グランセローズ
勝利投手 松村青（１勝）
敗戦投手 中川央（２敗）
本塁打 （神）小平直道１号３ラン
（信）中塚大輔１号ソロ
◇前節の試合
４月８日（水） カーミニーク
埼玉西武ライオンズ３軍 10―５ 山梨ファイアーウィンズ
４月10日（金） 相模原
神奈川フューチャードリームス ３－１ 栃木ゴールデンブレーブス
４月10日（金） 古河
茨城アストロプラネッツ ２－７ 山梨ファイアーウィンズ
４月10日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ４－８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ