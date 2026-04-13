埼玉、開幕４連勝で首位キープ　～BCリーグ～

４月11日（土）

１番・重田魁士、２安打１打点１得点（１勝１敗 船橋市民 433人）

福島レッドホープス

４＝１１１｜０１０｜０００

２＝１００｜０００｜０１０

千葉スカイセイラーズ

勝利投手 北田 雅也（１勝１敗）

敗戦投手 工藤将祐（１敗）

セーブ 大澤優人（１Ｓ）

打線爆発、先発全員17安打15得点（１勝１敗 古河 81人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝０００｜００３｜２

15＝５５１｜４００｜Ｘ（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 川平真也（１勝）

敗戦投手 藤田佑大（１勝２敗）

本塁打 （茨）吹上奨１号ソロ、秋川正佳１号３ラン

４番・山本倫彰、２適時打含む３安打４打点（群馬１勝 城南 238人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝３００｜０１０｜００

12＝００２｜６０４｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 平元銀次郎（１勝１敗）

敗戦投手 藤希（１敗）

４月12日（日）

７番手・大澤優人、逆転呼び込む２回無失点（福島１勝 開成山 286人）

栃木ゴールデンブレーブス

13＝１０１｜００10｜０１０｜０

14＝０５１｜２３０｜０１１｜1X（延長10回タイブレーク）

福島レッドホープス

勝利投手 大澤優人（１勝１Ｓ）

敗戦投手 松田和真（敗）

本塁打 （栃）伊原文太１号ソロ、坂本寅泰１号ソロ

（福）ブラシル１号ソロ、片山博視１号３ラン

１番・喜屋武敬土、決勝打含む３安打４打点（茨城１勝 常陸大宮 126人）

千葉スカイセイラーズ

２＝１０１｜０００｜０００

６＝１３０｜０２０｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 金韓根（２勝）

敗戦投手 阪本誠一（１敗）

リリーフ４投手、６回以降無失点で反撃許さず（埼玉１勝 ジット 189人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

８＝１００｜０３０｜００４

２＝０００｜０２０｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 山登涼哉（２勝）

敗戦投手 向坂優太郎（１勝１敗）

先発・松村青、６回71球１安打無失点の好投（神奈川１勝 出発進行中野 445人）

神奈川フューチャードリームス

９＝３０１｜０００｜００５

２＝０００｜０００｜０１１

信濃グランセローズ

勝利投手 松村青（１勝）

敗戦投手 中川央（２敗）

本塁打 （神）小平直道１号３ラン

（信）中塚大輔１号ソロ

◇前節の試合

４月８日（水） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 10―５ 山梨ファイアーウィンズ

４月10日（金） 相模原

神奈川フューチャードリームス ３－１ 栃木ゴールデンブレーブス

４月10日（金） 古河

茨城アストロプラネッツ ２－７ 山梨ファイアーウィンズ

４月10日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ４－８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ