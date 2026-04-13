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昨季王者・愛媛、今季２勝目　～四国アイランドリーグplus～

2026.04.13
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

４月11日（土）

 

　途中出場・サンフォ、値千金サヨナラ犠飛（高知１勝　日本トーター野球場　910人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜００1X

高知ファイティングドッグス

勝利投手　髙橋佑汰（１勝）

敗戦投手　柳原虎太郎（１敗）

 

４月12日（日）

 

　山崎正義、５回１安打９奪三振無失点の好投（徳島１勝　レクザムBP丸亀　2149人）

徳島インディゴソックス

４＝００２｜０２０｜０００

２＝０００｜０００｜２００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　山崎正義（２勝）

敗戦投手　田中大晟（１敗）

セーブ　　鎌田州真（２Ｓ）

本塁打　（徳）東門寿哉１号２ラン

 

　山田空暉、136球７奪三振で今季初完投（愛媛１勝　日本トーター野球場　480人）

愛媛マンダリンパイレーツ

８＝２０１｜１３１｜０００

２＝００２｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山田空暉（２勝）

敗戦投手　秋本璃空（１敗）

本塁打　（高）ガルシア１号２ラン

 

◇前節の試合

４月７日（火）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　９―０　徳島インディゴソックス

４月８日（水）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　３―２　徳島インディゴソックス

 

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