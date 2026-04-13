昨季王者・愛媛、今季２勝目 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
４月11日（土）
途中出場・サンフォ、値千金サヨナラ犠飛（高知１勝 日本トーター野球場 910人）
香川オリーブガイナーズ
０＝０００｜０００｜０００
１＝０００｜０００｜００1X
高知ファイティングドッグス
勝利投手 髙橋佑汰（１勝）
敗戦投手 柳原虎太郎（１敗）
４月12日（日）
山崎正義、５回１安打９奪三振無失点の好投（徳島１勝 レクザムBP丸亀 2149人）
徳島インディゴソックス
４＝００２｜０２０｜０００
２＝０００｜０００｜２００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 山崎正義（２勝）
敗戦投手 田中大晟（１敗）
セーブ 鎌田州真（２Ｓ）
本塁打 （徳）東門寿哉１号２ラン
山田空暉、136球７奪三振で今季初完投（愛媛１勝 日本トーター野球場 480人）
愛媛マンダリンパイレーツ
８＝２０１｜１３１｜０００
２＝００２｜０００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山田空暉（２勝）
敗戦投手 秋本璃空（１敗）
本塁打 （高）ガルシア１号２ラン
◇前節の試合
４月７日（火） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ９―０ 徳島インディゴソックス
４月８日（水） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ３―２ 徳島インディゴソックス