首位・埼玉、10勝一番乗り　～BCリーグ～

５月２日（土）

５回、打者11人の猛攻で試合を決める（１勝１敗 保土ケ谷 431人）

山梨ファイアーウィンズ

４＝０００｜００３｜０１０

11＝２１０｜０６２｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 松村青（３勝）

敗戦投手 橘田純一（２敗）

本塁打 （山）星野夏旗２号３ラン

（神）リチャードソン３号２ラン、川村怜史１号３ラン

１・２番が計６安打７打点の荒稼ぎ（群馬２勝１敗 伊勢崎 272人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜００１｜０

15＝１００｜７５２｜Ｘ（７回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 髙橋主樹（２勝１敗）

敗戦投手 福田翔大（１敗）

松本志飛、ひとり気を吐く２安打１打点（千葉２敗 カーミニーク 115人）

千葉スカイセイラーズ

１＝０００｜００１｜０００

２＝００１｜０１０｜００Ｘ

埼玉西武ライオンズ３軍

勝利投手 上間永遠

敗戦投手 関景介（１敗）

セーブ 正木悠馬

５月３日（日）

代打・菅野秀斗、勝ち越し２点適時打（栃木２勝１敗 鹿沼 701人）

茨城アストロプラネッツ

５＝０１２｜０００｜２００

７＝００１｜００３｜１２Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 横尾潤（２勝２敗）

敗戦投手 清原浩斗（１敗）

セーブ マロスティカ（２Ｓ）

本塁打 （茨）辻本直樹１号２ラン

元メジャーリーガー田澤純一、今季初勝利（埼玉１勝 小田原 220人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

11＝０００｜４０２｜４０１

10＝２２１｜０５０｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 田澤純一（１勝）

敗戦投手 福井聖理（１勝１敗２Ｓ）

セーブ 平澤燎（３Ｓ）

本塁打 （埼）高橋空大２号３ラン

（神）小田倉優斗１号３ラン

３、４番手リリーフが３イニングをピシャリ（信濃１勝４敗 四賀 204人）

山梨ファイアーウィンズ

３＝０００｜００３｜０００

５＝０００｜２１０｜２０Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 松原翔（２勝１敗）

敗戦投手 寺戸大凱（１勝１敗）

セーブ 貫太朗（１敗１Ｓ）

本塁打 （山）星野夏旗３号３ラン

９回、打者一巡の猛反撃も一歩及ばず（群馬１敗 カーミニーク 137人）

群馬ダイヤモンドペガサス

９＝００３｜０１０｜００５

11＝５００｜０３０｜０３Ｘ

埼玉西武ライオンズ３軍

勝利投手 斎藤佳紳

敗戦投手 髙安一輝（１敗）

本塁打 （群）山本倫彰１号３ラン

（西）野田海人３ラン

５月４日（月・祝）

リリーフ５投手による６回４安打無失点リレー（群馬２勝 大栄小諸 481人）

群馬ダイヤモンドペガサス

13＝０２０｜１０６｜０３１

６＝０２４｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 小野楓倭（１勝）

敗戦投手 宮島真輝（１敗）

本塁打 （群）山本倫彰２号ソロ、宮崎恭輔４号３ラン

（信）佐々木駿斗１号２ラン、佐和田翔弥２号３ラン

５月５日（火・祝）

先発・藤希、８回３安打10奪三振２失点の好投（栃木１勝 UD上尾スタ 524人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝１０３｜００１｜０１０

３＝１１０｜０００｜００１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 藤希（２勝２敗）

敗戦投手 伊藤翔（１敗）

セーブ マロスティカ（３Ｓ）

本塁打 （栃）田代優翔１号ソロ

（埼）坪井壮地７号ソロ

リリーフ３投手、４回無安打無失点で勝ち越し呼ぶ（千葉１勝 横須賀 438人）

千葉スカイセイラーズ

12＝０２２｜００４｜０４０

８＝４２０｜０２０｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 伊藤理壱（１勝２敗）

敗戦投手 帯川翔宇（１勝２敗）

本塁打 （千）小野清弥１号ソロ

５月6日（水・祝）

敵守備乱れ、ノーヒットで勝ち越し点（１勝１敗 開成山 422人）

千葉スカイセイラーズ

９＝０００｜０２６｜００１

８＝０１１｜４１０｜０１０

福島レッドホープス

勝利投手 伊藤理壱（２勝２敗）

敗戦投手 大澤優人（１勝１敗３Ｓ）

セーブ 宇田川飛馬（２敗２Ｓ）

本塁打 （福）佐藤優悟３号３ラン

２番・守屋秀明、３安打１盗塁２得点の活躍（山梨１勝２敗 UD上尾スタ 379人）

山梨ファイアーウィンズ

８＝０１０｜０００｜２１４

７＝０１０｜１００｜１０４

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 舘池亮佑（２勝）

敗戦投手 田澤純一（１勝１敗）

セーブ 青山武樹（１Ｓ）

本塁打 （山）吉原大稀４号ソロ

先発・常世田力哉、試合作る５回１安打無失点（群馬１勝 城南 403人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜０００｜１００

７＝２２０｜１００｜２０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 常世田力哉（１勝）

敗戦投手 金韓根（３勝２敗）

６回継投失敗、本塁打２発で突き放される（信濃１勝 飯田 468人）

栃木ゴールデンブレーブス

１＝０００｜１００｜０００

４＝２００｜００２｜００Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 金澤智也（１勝１敗）

敗戦投手 青柳響生（１敗）

セーブ 貫太朗（１敗２Ｓ）

本塁打 （信）濵野廉太２号ソロ、日下部由伸２号ソロ

５回の４安打４四死球による大量失点響く（神奈川２敗 横須賀 472人）

埼玉西武ライオンズ３軍

12＝０４０｜０７０｜１００

９＝３２０｜０００｜１０３

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 宮澤太成

敗戦投手 大竹倖太郎（２勝１敗）

本塁打 （西）古賀輝希ソロ、奥村光一ソロ・満塁

（神）リチャードソン４号３ラン

◇前節の試合

４月28日（火） 富士北麓

山梨ファイアーウィンズ 10―０ 千葉スカイセイラーズ（７回コールド）

４月28日（火） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ３―２ 信濃グランセローズ

４月29日（水・祝） 西会津

福島レッドホープス ４―９ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月29日（水・祝） 高萩

茨城アストロプラネッツ 10―０ 千葉スカイセイラーズ（７回コールド）

４月29日（水・祝） 栃木

栃木ゴールデンブレーブス ４―７ 神奈川フューチャードリームス

４月29日（水・祝） 伊勢崎

群馬ダイヤモンドペガサス 11―６ 山梨ファイアーウィンズ

４月30日（木） 習志野秋津

千葉スカイセイラーズ ０―10 埼玉西武ライオンズ３軍