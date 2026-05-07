首位・高知、２位・徳島 ゲーム差０ ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
５月２日（土）
２番手・山崎正義、逆転呼び込む３回無失点（徳島３勝１敗 三好 309人）
香川オリーブガイナーズ
２＝１０１｜０００｜０００
５＝０００｜１０２｜０２Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 山崎正義（３勝）
敗戦投手 田中大晟（１勝２敗）
セーブ 鎌田州真（１敗４Ｓ）
本塁打 （香）鈴木大士郎２号ソロ
（徳）渡邊隼輔１号ソロ、池田凜４号２ラン
渡邉都斗、９回途中15奪三振２失点の力投（高知３勝２敗 日本トーター野球場 386人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝１００｜０００｜００１
３＝０００｜００３｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 渡邉都斗（３勝）
敗戦投手 山田空暉（３勝１敗）
セーブ 黒澤颯斗（１勝１Ｓ）
５月３日（日）
６回、満塁弾含む打者10人の猛攻で一挙６得点（徳島２勝１敗 川之江 238人）
徳島インディゴソックス
７＝０００｜０１６｜０００
３＝０００｜０００｜０１２
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 樋口巧（１勝）
敗戦投手 林颯太（１勝１敗）
本塁打 （徳）東門寿哉２号ソロ、加田拓哉１号満塁
（愛）藤田雄大１号２ラン
５月４日（月・祝）
５番・釣谷俊介、２安打１四球の孤軍奮闘（高知１敗 日本トーター野球場 570人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
８＝１０１｜０１１｜００４
０＝０００｜０００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山崎琢磨
敗戦投手 齊藤伸治（１勝１敗）
本塁打 （ソ）大泉周也ソロ、牧原巧汰満塁
５月５日（火・祝）
ともに譲らぬ投手戦、あと１本が出ず（徳島２勝１敗１分け むつみスタジアム 1102人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝１００｜００１｜０００
２＝０１０｜０００｜１００（９回引き分け）
徳島インディゴソックス
序盤にリード、５投手のリレーで逃げ切る（１勝１敗 日本トーター野球場 464人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
２＝００１｜０００｜０１０
５＝２３０｜０００｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 秋本璃空（１勝３敗）
敗戦投手 岩崎峻典
セーブ 髙橋佑汰（１勝１Ｓ）
５月６日（水・祝）
先発全員出塁、15安打16得点の猛攻（徳島３勝１敗１分け アグリあなん 175人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝１０１｜０００｜０００
16＝３３０｜５２３｜００Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 小林樹斗（３勝１敗）
敗戦投手 金澤祐太（２敗）
本塁打 （徳）山本耕大１号２ラン
◇前節の試合
４月28日（火） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ０―４ 香川オリーブガイナーズ
４月28日（火） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ２―３ 徳島インディゴソックス
４月29日（水・祝） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ０―１ 香川オリーブガイナーズ
４月29日（水・祝） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス 13―４ 高知ファイティングドッグス