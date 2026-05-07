首位・高知、２位・徳島 ゲーム差０　～四国アイランドリーグplus～

◇ファーストシーズン

５月２日（土）

２番手・山崎正義、逆転呼び込む３回無失点（徳島３勝１敗 三好 309人）

香川オリーブガイナーズ

２＝１０１｜０００｜０００

５＝０００｜１０２｜０２Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 山崎正義（３勝）

敗戦投手 田中大晟（１勝２敗）

セーブ 鎌田州真（１敗４Ｓ）

本塁打 （香）鈴木大士郎２号ソロ

（徳）渡邊隼輔１号ソロ、池田凜４号２ラン

渡邉都斗、９回途中15奪三振２失点の力投（高知３勝２敗 日本トーター野球場 386人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１００｜０００｜００１

３＝０００｜００３｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 渡邉都斗（３勝）

敗戦投手 山田空暉（３勝１敗）

セーブ 黒澤颯斗（１勝１Ｓ）

５月３日（日）

６回、満塁弾含む打者10人の猛攻で一挙６得点（徳島２勝１敗 川之江 238人）

徳島インディゴソックス

７＝０００｜０１６｜０００

３＝０００｜０００｜０１２

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 樋口巧（１勝）

敗戦投手 林颯太（１勝１敗）

本塁打 （徳）東門寿哉２号ソロ、加田拓哉１号満塁

（愛）藤田雄大１号２ラン

５月４日（月・祝）

５番・釣谷俊介、２安打１四球の孤軍奮闘（高知１敗 日本トーター野球場 570人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

８＝１０１｜０１１｜００４

０＝０００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 山崎琢磨

敗戦投手 齊藤伸治（１勝１敗）

本塁打 （ソ）大泉周也ソロ、牧原巧汰満塁

５月５日（火・祝）

ともに譲らぬ投手戦、あと１本が出ず（徳島２勝１敗１分け むつみスタジアム 1102人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１００｜００１｜０００

２＝０１０｜０００｜１００（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

序盤にリード、５投手のリレーで逃げ切る（１勝１敗 日本トーター野球場 464人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

２＝００１｜０００｜０１０

５＝２３０｜０００｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 秋本璃空（１勝３敗）

敗戦投手 岩崎峻典

セーブ 髙橋佑汰（１勝１Ｓ）

５月６日（水・祝）

先発全員出塁、15安打16得点の猛攻（徳島３勝１敗１分け アグリあなん 175人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１０１｜０００｜０００

16＝３３０｜５２３｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 小林樹斗（３勝１敗）

敗戦投手 金澤祐太（２敗）

本塁打 （徳）山本耕大１号２ラン

◇前節の試合

４月28日（火） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ０―４ 香川オリーブガイナーズ

４月28日（火） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ２―３ 徳島インディゴソックス

４月29日（水・祝） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ０―１ 香川オリーブガイナーズ

４月29日（水・祝） むつみスタジアム

徳島インディゴソックス 13―４ 高知ファイティングドッグス