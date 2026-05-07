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首位・高知、２位・徳島 ゲーム差０　～四国アイランドリーグplus～

2026.05.07
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

５月２日（土）

 

　２番手・山崎正義、逆転呼び込む３回無失点（徳島３勝１敗　三好　309人）

香川オリーブガイナーズ

２＝１０１｜０００｜０００

５＝０００｜１０２｜０２Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　山崎正義（３勝）

敗戦投手　田中大晟（１勝２敗）

セーブ　　鎌田州真（１敗４Ｓ）

本塁打　（香）鈴木大士郎２号ソロ

　　　　（徳）渡邊隼輔１号ソロ、池田凜４号２ラン

 

　渡邉都斗、９回途中15奪三振２失点の力投（高知３勝２敗　日本トーター野球場　386人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１００｜０００｜００１

３＝０００｜００３｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　渡邉都斗（３勝）

敗戦投手　山田空暉（３勝１敗）

セーブ　　黒澤颯斗（１勝１Ｓ）

 

５月３日（日）

 

　６回、満塁弾含む打者10人の猛攻で一挙６得点（徳島２勝１敗　川之江　238人）

徳島インディゴソックス

７＝０００｜０１６｜０００

３＝０００｜０００｜０１２

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　樋口巧（１勝）

敗戦投手　林颯太（１勝１敗）

本塁打　（徳）東門寿哉２号ソロ、加田拓哉１号満塁

　　　　（愛）藤田雄大１号２ラン

 

５月４日（月・祝）

 

　５番・釣谷俊介、２安打１四球の孤軍奮闘（高知１敗　日本トーター野球場　570人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

８＝１０１｜０１１｜００４

０＝０００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山崎琢磨

敗戦投手　齊藤伸治（１勝１敗）

本塁打　（ソ）大泉周也ソロ、牧原巧汰満塁

 

５月５日（火・祝）

 

　ともに譲らぬ投手戦、あと１本が出ず（徳島２勝１敗１分け　むつみスタジアム　1102人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１００｜００１｜０００

２＝０１０｜０００｜１００（９回引き分け）

徳島インディゴソックス

 

　序盤にリード、５投手のリレーで逃げ切る（１勝１敗　日本トーター野球場　464人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

２＝００１｜０００｜０１０

５＝２３０｜０００｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　秋本璃空（１勝３敗）

敗戦投手　岩崎峻典

セーブ　　髙橋佑汰（１勝１Ｓ）

 

５月６日（水・祝）

 

　先発全員出塁、15安打16得点の猛攻（徳島３勝１敗１分け　アグリあなん　175人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝１０１｜０００｜０００

16＝３３０｜５２３｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　小林樹斗（３勝１敗）

敗戦投手　金澤祐太（２敗）

本塁打　（徳）山本耕大１号２ラン

 

◇前節の試合

４月28日（火）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　０―４　香川オリーブガイナーズ

４月28日（火）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　２―３　徳島インディゴソックス

４月29日（水・祝）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　０―１　香川オリーブガイナーズ

４月29日（水・祝）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　13―４　高知ファイティングドッグス

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