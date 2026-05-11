好調徳島、１分けはさみ８連勝で首位　～四国アイランドリーグplus～

◇ファーストシーズン

５月９日（土）

山田空暉、７回自責点２でリーグトップの４勝（３勝３敗 新居浜 396人）

高知ファイティングドッグス

５＝００３｜００１｜１００

８＝０１１｜１１３｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 山田空暉（４勝１敗）

敗戦投手 渡邉都斗（３勝１敗）

セーブ 窪田寛之（３Ｓ）

本塁打 （高）釣谷俊介２号ソロ

東門寿哉、リーグ史上４人目のサイクルヒット達成（徳島５勝１敗 レクザム 402人）

徳島インディゴソックス

10＝３０１｜０２１｜０２１

３＝０００｜０３０｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 権田翼（１勝）

敗戦投手 照屋竜雅（１勝３敗）

本塁打 （徳）寺井広大１号３ラン、東門寿哉３号ソロ

（香）鈴木大士郎４号２ラン

５月10日（日）

３番・楠田喬脩、勝ち越し弾含む４安打４打点（徳島４勝１敗 川之江 409人）

徳島インディゴソックス

６＝１００｜１２０｜２００

４＝００２｜０００｜００２

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 金田龍乃介（１勝）

敗戦投手 林颯太（１勝２敗）

本塁打 （徳）池田凜５号ソロ、楠田喬脩２号２ラン・３号２ラン

酒寄翔乃介、５回の併殺打挽回するサヨナラ犠飛（１勝１敗 レクザム 292人）

高知ファイティングドッグス

４＝０００｜３００｜００１

５＝０００｜１００｜０３1X

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 柳原虎太郎（１勝１敗２Ｓ）

敗戦投手 髙橋佑汰（１勝１敗１Ｓ）

本塁打 （高）増田裕斗１号２ラン

◇前節の試合

５月８日（金） レクザム

香川オリーブガイナーズ ３－13 徳島インディゴソックス