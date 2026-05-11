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好調徳島、１分けはさみ８連勝で首位　～四国アイランドリーグplus～

2026.05.11
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

５月９日（土）

 

　山田空暉、７回自責点２でリーグトップの４勝（３勝３敗　新居浜　396人）

高知ファイティングドッグス

５＝００３｜００１｜１００

８＝０１１｜１１３｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　山田空暉（４勝１敗）

敗戦投手　渡邉都斗（３勝１敗）

セーブ　　窪田寛之（３Ｓ）

本塁打　（高）釣谷俊介２号ソロ

 

　東門寿哉、リーグ史上４人目のサイクルヒット達成（徳島５勝１敗　レクザム　402人）

徳島インディゴソックス

10＝３０１｜０２１｜０２１

３＝０００｜０３０｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　権田翼（１勝）

敗戦投手　照屋竜雅（１勝３敗）

本塁打　（徳）寺井広大１号３ラン、東門寿哉３号ソロ

　　　　（香）鈴木大士郎４号２ラン

 

５月10日（日）

 

　３番・楠田喬脩、勝ち越し弾含む４安打４打点（徳島４勝１敗　川之江　409人）

徳島インディゴソックス

６＝１００｜１２０｜２００

４＝００２｜０００｜００２

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　金田龍乃介（１勝）

敗戦投手　林颯太（１勝２敗）

本塁打　（徳）池田凜５号ソロ、楠田喬脩２号２ラン・３号２ラン

 

　酒寄翔乃介、５回の併殺打挽回するサヨナラ犠飛（１勝１敗　レクザム　292人）

高知ファイティングドッグス

４＝０００｜３００｜００１

５＝０００｜１００｜０３1X

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　柳原虎太郎（１勝１敗２Ｓ）

敗戦投手　髙橋佑汰（１勝１敗１Ｓ）

本塁打　（高）増田裕斗１号２ラン

 

◇前節の試合

５月８日（金）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　３－13　徳島インディゴソックス

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