群馬、４連勝で首位浮上 ～BCリーグ～
５月９日（土）
７番・吉原大稀、先制弾含む２HR３打点（山梨２勝 青葉 222人）
山梨ファイアーウィンズ
10＝０２０｜０１２｜１４０
３＝０００｜００１｜２００
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 寺戸大凱（２勝１敗）
敗戦投手 岡本直也（２勝２敗）
本塁打 （山）吉原大稀５号２ラン・６号ソロ、竹内佑太郎３号２ラン・４号ソロ、守屋秀明３号ソロ
（千）松原若嗣１号２ラン
元NPB成瀬善久、５回３失点で今季初勝利（栃木２勝 足利 684人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
７＝１０２｜０００｜０３１
10＝３０５｜１０１｜００Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 成瀬善久（１勝）
敗戦投手 小野真生（１敗）
本塁打 （埼）坪井壮地８号２ラン
（栃）楠本龍聖２号ソロ
９回裏、２死一二塁のチャンス生かせず（１勝１敗 平塚 393人）
読売ジャイアンツ３軍
５＝１００｜１１０｜０１１
４＝０００｜３００｜００１
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 吉村優聖歩
敗戦投手 猿山広輝（１敗１Ｓ）
セーブ 田村朋輝
５投手による散発３安打完封リレー（群馬２勝１敗 城南 307人）
埼玉西武ライオンズ３軍
０＝０００｜０００｜０００
２＝１００｜０００｜１０Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 髙橋主樹（３勝１敗）
敗戦投手 上間永遠
セーブ 薗雄斗（１勝３Ｓ）
５月10日（日）
大澤優人、８球締めでリーグトップの４セーブ（福島２勝１敗 いわき南部 317人）
千葉スカイセイラーズ
４＝００１｜０３０｜０００
６＝２０２｜２００｜００Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 大河内瞭介（１勝１敗）
敗戦投手 関景介（２敗）
セーブ 大澤優人（１勝１敗４Ｓ）
本塁打 （福）佐藤優悟４号２ラン・５号２ラン
靏我祐季、121球６安打２失点完投（１勝１敗１分け 俣野 686人）
読売ジャイアンツ３軍
２＝０００｜０００｜００２
６＝１００｜０２０｜０３Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 靏我祐季（１勝）
敗戦投手 千葉隆広
本塁打 （巨）竹下徠空２ラン
◇前節の試合
５月８日（金） 俣野
神奈川フューチャードリームス 11－５ 栃木ゴールデンブレーブス
５月８日（金） ジット
山梨ファイアーウィンズ １－９ 茨城アストロプラネッツ（８回コールド）
５月８日（金） 袖ケ浦
千葉スカイセイラーズ ６－４ 信濃グランセローズ
５月８日（金） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ６－10 福島レッドホープス
５月８日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ４－０ 埼玉西武ライオンズ３軍