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群馬、４連勝で首位浮上　～BCリーグ～

2026.05.11
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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５月９日（土）

 

　番・吉原大稀、先制弾含む２HR３打点（山梨２勝　青葉　222人）

山梨ファイアーウィンズ

10＝０２０｜０１２｜１４０

３＝０００｜００１｜２００

千葉スカイセイラーズ

勝利投手　寺戸大凱（２勝１敗）

敗戦投手　岡本直也（２勝２敗）

本塁打　（山）吉原大稀５号２ラン・６号ソロ、竹内佑太郎３号２ラン・４号ソロ、守屋秀明３号ソロ

　　　　（千）松原若嗣１号２ラン

 

　元NPB成瀬善久、５回３失点で今季初勝利（栃木２勝　足利　684人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

７＝１０２｜０００｜０３１

10＝３０５｜１０１｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬善久（１勝）

敗戦投手　小野真生（１敗）

本塁打　（埼）坪井壮地８号２ラン

　　　　（栃）楠本龍聖２号ソロ

 

　９回裏、２死一二塁のチャンス生かせず（１勝１敗　平塚　393人）

読売ジャイアンツ３軍

５＝１００｜１１０｜０１１

４＝０００｜３００｜００１

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　吉村優聖歩

敗戦投手　猿山広輝（１敗１Ｓ）

セーブ　　田村朋輝

 

　５投手による散発３安打完封リレー（群馬２勝１敗　城南　307人）

埼玉西武ライオンズ３軍

０＝０００｜０００｜０００

２＝１００｜０００｜１０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　髙橋主樹（３勝１敗）

敗戦投手　上間永遠

セーブ　　薗雄斗（１勝３Ｓ）

 

５月10日（日）

 

　大澤優人、８球締めでリーグトップの４セーブ（福島２勝１敗　いわき南部　317人）

千葉スカイセイラーズ

４＝００１｜０３０｜０００

６＝２０２｜２００｜００Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　大河内瞭介（１勝１敗）

敗戦投手　関景介（２敗）

セーブ　　大澤優人（１勝１敗４Ｓ）

本塁打　（福）佐藤優悟４号２ラン・５号２ラン

 

　靏我祐季、121球６安打２失点完投（１勝１敗１分け　俣野　686人）

読売ジャイアンツ３軍

２＝０００｜０００｜００２

６＝１００｜０２０｜０３Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　靏我祐季（１勝）

敗戦投手　千葉隆広

本塁打　（巨）竹下徠空２ラン

 

◇前節の試合

５月８日（金）　俣野

神奈川フューチャードリームス　11－５　栃木ゴールデンブレーブス

５月８日（金）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　１－９　茨城アストロプラネッツ（８回コールド）

５月８日（金）　袖ケ浦

千葉スカイセイラーズ　６－４　信濃グランセローズ

５月８日（金）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　６－10　福島レッドホープス

５月８日（金）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　４－０　埼玉西武ライオンズ３軍

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