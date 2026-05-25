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４位・茨城、連勝で５割復帰　～BCリーグ～

2026.05.25
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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５月23日（土）

 

　舘池亮佑、159球３安打９奪三振完封（１勝１敗　城南　305人）

山梨ファイアーウィンズ

１＝０００｜０００｜００１

０＝０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　舘池亮佑（４勝）

敗戦投手　小島正也（１勝１敗）

 

　先発全員出塁、16安打10得点で快勝（茨城１勝　龍ケ崎　210人）

福島レッドホープス

４＝１００｜０００｜０３０

10＝０５０｜１２０｜０２Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　後藤源英（３勝１敗）

敗戦投手　島田辰徳（２勝３敗）

本塁打　（茨）木村泰賀２号２ラン

 

　最大６点差付けるも、救援陣がふるわず（１勝１分け　小山　1017人）

読売ジャイアンツ３軍

７＝１００｜０００｜３１２

７＝０００｜０５２｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

本塁打　（巨）相澤白虎ソロ

 

　８回、３連続失策からの適時打＆満塁弾浴びる（１勝１敗　幸手　351人）

埼玉西武ライオンズ３軍

８＝２０１｜０００｜０５０

５＝１０１｜１００｜００２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　シンクレア

敗戦投手　田澤純一（１勝２敗）

本塁打　（西）古賀輝希２ラン、金子功児満塁

 

５月24日（日）

 

　毎回の計18安打で大量18得点叩き出す（群馬２勝１敗　南会津　87人）

群馬ダイヤモンドペガサス

18＝６５０｜２０４｜１

６＝４００｜２００｜０（７回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手　常世田力哉（３勝）

敗戦投手　北田雅也（３勝３敗）

本塁打　（群）須永峻亮１号３ラン、ドミンゴス１号ソロ

 

　３番・車谷仁、６回に走者一掃の三塁打（茨城１勝　ノーブル　150人）

神奈川フューチャードリームス

５＝００３｜００１｜０１０

９＝６００｜００３｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　金韓根（４勝３敗）

敗戦投手　大竹倖太郎（２勝２敗）

本塁打　（茨）吹上奨２号３ラン

 

　先発・大宅健介、６回108球７奪三振無失点（埼玉１勝　幸手　631人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０

11＝０００｜２４５｜Ｘ（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　大宅健介（３勝１敗）

敗戦投手　中川央（４敗）

本塁打　（埼）大城龍馬３号ソロ

 

　守護神・宇田川飛馬、９回を６球でシャットアウト（千葉１勝２敗　袖ケ浦　306人）

埼玉西武ライオンズ３軍

３＝０００｜１１０｜０１０

４＝００４｜０００｜００Ｘ

千葉スカイセイラーズ

勝利投手　工藤将祐（２勝２敗）

敗戦投手　狩生聖真

セーブ　　宇田川飛馬（３敗５Ｓ）

 

　一時は逆転するもリリーフ陣が踏ん張り切れず（１勝１敗１分け　小山　1069人）

読売ジャイアンツ３軍

15＝３０１｜２６０｜００３

７＝００７｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　堀江正太郎

敗戦投手　アルベス（１敗）

本塁打　（巨）竹下徠空３ラン

 

◇前節の試合

５月19日（火）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　４―５　埼玉武蔵ヒートベアーズ

５月19日（火）　しらさわ

福島レッドホープス　６―５　信濃グランセローズ

５月20日（水）　しらさわ

福島レッドホープス　１―６　信濃グランセローズ

５月22日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　３－２　読売ジャイアンツ３軍

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