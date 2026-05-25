４位・茨城、連勝で５割復帰 ～BCリーグ～
５月23日（土）
舘池亮佑、159球３安打９奪三振完封（１勝１敗 城南 305人）
山梨ファイアーウィンズ
１＝０００｜０００｜００１
０＝０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 舘池亮佑（４勝）
敗戦投手 小島正也（１勝１敗）
先発全員出塁、16安打10得点で快勝（茨城１勝 龍ケ崎 210人）
福島レッドホープス
４＝１００｜０００｜０３０
10＝０５０｜１２０｜０２Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 後藤源英（３勝１敗）
敗戦投手 島田辰徳（２勝３敗）
本塁打 （茨）木村泰賀２号２ラン
最大６点差付けるも、救援陣がふるわず（１勝１分け 小山 1017人）
読売ジャイアンツ３軍
７＝１００｜０００｜３１２
７＝０００｜０５２｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
本塁打 （巨）相澤白虎ソロ
８回、３連続失策からの適時打＆満塁弾浴びる（１勝１敗 幸手 351人）
埼玉西武ライオンズ３軍
８＝２０１｜０００｜０５０
５＝１０１｜１００｜００２
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 シンクレア
敗戦投手 田澤純一（１勝２敗）
本塁打 （西）古賀輝希２ラン、金子功児満塁
５月24日（日）
毎回の計18安打で大量18得点叩き出す（群馬２勝１敗 南会津 87人）
群馬ダイヤモンドペガサス
18＝６５０｜２０４｜１
６＝４００｜２００｜０（７回コールド）
福島レッドホープス
勝利投手 常世田力哉（３勝）
敗戦投手 北田雅也（３勝３敗）
本塁打 （群）須永峻亮１号３ラン、ドミンゴス１号ソロ
３番・車谷仁、６回に走者一掃の三塁打（茨城１勝 ノーブル 150人）
神奈川フューチャードリームス
５＝００３｜００１｜０１０
９＝６００｜００３｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 金韓根（４勝３敗）
敗戦投手 大竹倖太郎（２勝２敗）
本塁打 （茨）吹上奨２号３ラン
先発・大宅健介、６回108球７奪三振無失点（埼玉１勝 幸手 631人）
信濃グランセローズ
０＝０００｜０００｜０
11＝０００｜２４５｜Ｘ（７回コールド）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 大宅健介（３勝１敗）
敗戦投手 中川央（４敗）
本塁打 （埼）大城龍馬３号ソロ
守護神・宇田川飛馬、９回を６球でシャットアウト（千葉１勝２敗 袖ケ浦 306人）
埼玉西武ライオンズ３軍
３＝０００｜１１０｜０１０
４＝００４｜０００｜００Ｘ
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 工藤将祐（２勝２敗）
敗戦投手 狩生聖真
セーブ 宇田川飛馬（３敗５Ｓ）
一時は逆転するもリリーフ陣が踏ん張り切れず（１勝１敗１分け 小山 1069人）
読売ジャイアンツ３軍
15＝３０１｜２６０｜００３
７＝００７｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 堀江正太郎
敗戦投手 アルベス（１敗）
本塁打 （巨）竹下徠空３ラン
◇前節の試合
５月19日（火） ジット
山梨ファイアーウィンズ ４―５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
５月19日（火） しらさわ
福島レッドホープス ６―５ 信濃グランセローズ
５月20日（水） しらさわ
福島レッドホープス １―６ 信濃グランセローズ
５月22日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス ３－２ 読売ジャイアンツ３軍