４位・茨城、連勝で５割復帰　～BCリーグ～

５月23日（土）

舘池亮佑、159球３安打９奪三振完封（１勝１敗 城南 305人）

山梨ファイアーウィンズ

１＝０００｜０００｜００１

０＝０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 舘池亮佑（４勝）

敗戦投手 小島正也（１勝１敗）

先発全員出塁、16安打10得点で快勝（茨城１勝 龍ケ崎 210人）

福島レッドホープス

４＝１００｜０００｜０３０

10＝０５０｜１２０｜０２Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 後藤源英（３勝１敗）

敗戦投手 島田辰徳（２勝３敗）

本塁打 （茨）木村泰賀２号２ラン

最大６点差付けるも、救援陣がふるわず（１勝１分け 小山 1017人）

読売ジャイアンツ３軍

７＝１００｜０００｜３１２

７＝０００｜０５２｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

本塁打 （巨）相澤白虎ソロ

８回、３連続失策からの適時打＆満塁弾浴びる（１勝１敗 幸手 351人）

埼玉西武ライオンズ３軍

８＝２０１｜０００｜０５０

５＝１０１｜１００｜００２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 シンクレア

敗戦投手 田澤純一（１勝２敗）

本塁打 （西）古賀輝希２ラン、金子功児満塁

５月24日（日）

毎回の計18安打で大量18得点叩き出す（群馬２勝１敗 南会津 87人）

群馬ダイヤモンドペガサス

18＝６５０｜２０４｜１

６＝４００｜２００｜０（７回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手 常世田力哉（３勝）

敗戦投手 北田雅也（３勝３敗）

本塁打 （群）須永峻亮１号３ラン、ドミンゴス１号ソロ

３番・車谷仁、６回に走者一掃の三塁打（茨城１勝 ノーブル 150人）

神奈川フューチャードリームス

５＝００３｜００１｜０１０

９＝６００｜００３｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 金韓根（４勝３敗）

敗戦投手 大竹倖太郎（２勝２敗）

本塁打 （茨）吹上奨２号３ラン

先発・大宅健介、６回108球７奪三振無失点（埼玉１勝 幸手 631人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０

11＝０００｜２４５｜Ｘ（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 大宅健介（３勝１敗）

敗戦投手 中川央（４敗）

本塁打 （埼）大城龍馬３号ソロ

守護神・宇田川飛馬、９回を６球でシャットアウト（千葉１勝２敗 袖ケ浦 306人）

埼玉西武ライオンズ３軍

３＝０００｜１１０｜０１０

４＝００４｜０００｜００Ｘ

千葉スカイセイラーズ

勝利投手 工藤将祐（２勝２敗）

敗戦投手 狩生聖真

セーブ 宇田川飛馬（３敗５Ｓ）

一時は逆転するもリリーフ陣が踏ん張り切れず（１勝１敗１分け 小山 1069人）

読売ジャイアンツ３軍

15＝３０１｜２６０｜００３

７＝００７｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 堀江正太郎

敗戦投手 アルベス（１敗）

本塁打 （巨）竹下徠空３ラン

◇前節の試合

５月19日（火） ジット

山梨ファイアーウィンズ ４―５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

５月19日（火） しらさわ

福島レッドホープス ６―５ 信濃グランセローズ

５月20日（水） しらさわ

福島レッドホープス １―６ 信濃グランセローズ

５月22日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ３－２ 読売ジャイアンツ３軍