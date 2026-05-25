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２位・高知失速、貯金１に　～四国アイランドリーグplus～

2026.05.25
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

５月23日（土）

 

　山田空暉、４安打10奪三振完投も１球に泣く（香川２勝４敗　レクザムBP丸亀　1945人）

愛媛マンダリンパイレーツ

０＝０００｜０００｜０００

２＝２００｜０００｜００Ｘ

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　塩山翔太（１勝）

敗戦投手　山田空暉（４勝２敗）

セーブ　　板垣瑠翼（１Ｓ）

本塁打　（香）新野翔大２号２ラン

 

　投手による５安打15奪三振の完封リレー（徳島５勝４敗　むつみスタジアム　276人）

高知ファイティングドッグス

０＝０００｜０００｜０００

５＝１３０｜０１０｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　山下健信（２勝）

敗戦投手　齊藤伸治（２勝２敗）

本塁打　（徳）寺井広大２号ソロ

 

５月24日（日）

 

　９回、敵失につけ入り引き分けに持ち込む（徳島４勝１敗２分け　むつみスタジアム　279人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝０２０｜０００｜０１０

３＝０００｜０００｜０２１

徳島インディゴソックス

本塁打　（愛）髙橋駿介４号ソロ

 

　６番・三井佑真、２安打２打点１盗塁（高知２勝１敗　レクザムBP丸亀　754人）

高知ファイティングドッグス

５＝０３２｜０００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　石黒和（２勝１敗）

敗戦投手　田中大晟（１勝４敗）

本塁打　（高）ガルシア５号ソロ

 

◇前節の試合

５月19日（火）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　３―４　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

５月20日（水）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　３―７　愛媛マンダリンパイレーツ

5月22日（金）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　３－１　高知ファイティングドッグス

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