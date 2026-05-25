２位・高知失速、貯金１に ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
５月23日（土）
山田空暉、４安打10奪三振完投も１球に泣く（香川２勝４敗 レクザムBP丸亀 1945人）
愛媛マンダリンパイレーツ
０＝０００｜０００｜０００
２＝２００｜０００｜００Ｘ
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 塩山翔太（１勝）
敗戦投手 山田空暉（４勝２敗）
セーブ 板垣瑠翼（１Ｓ）
本塁打 （香）新野翔大２号２ラン
３投手による５安打15奪三振の完封リレー（徳島５勝４敗 むつみスタジアム 276人）
高知ファイティングドッグス
０＝０００｜０００｜０００
５＝１３０｜０１０｜００Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 山下健信（２勝）
敗戦投手 齊藤伸治（２勝２敗）
本塁打 （徳）寺井広大２号ソロ
５月24日（日）
９回、敵失につけ入り引き分けに持ち込む（徳島４勝１敗２分け むつみスタジアム 279人）
愛媛マンダリンパイレーツ
３＝０２０｜０００｜０１０
３＝０００｜０００｜０２１
徳島インディゴソックス
本塁打 （愛）髙橋駿介４号ソロ
６番・三井佑真、２安打２打点１盗塁（高知２勝１敗 レクザムBP丸亀 754人）
高知ファイティングドッグス
５＝０３２｜０００｜０００
０＝０００｜０００｜０００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 石黒和（２勝１敗）
敗戦投手 田中大晟（１勝４敗）
本塁打 （高）ガルシア５号ソロ
◇前節の試合
５月19日（火） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ３―４ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
５月20日（水） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ３―７ 愛媛マンダリンパイレーツ
5月22日（金） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス ３－１ 高知ファイティングドッグス