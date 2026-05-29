宇都宮ニュービル、３季連続MVP！ 優勝の長崎は２人がベスト５ ～B.LEAGUE～
29日日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2025-26」が都内で行なわれ、レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）にD.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）が選出された。ニュービルは３季連続３度目の受賞。ベストファイブはニュービルのほか、優勝した長崎ヴェルカから２人（イ・ヒョンジュン、スタンリー・ジョンソン）、B.LEAGUE初参戦の冨永啓生（レバンガ北海道）、今季得点王のジャレット・カルバー（仙台89ERS）。長崎ヴェルカの西地区＆リーグ優勝に貢献した馬場雄大はベストディフェンダー賞に加え、レギュラーシーズンセカンドチームにも選出された。
主な受賞は次の通り。
【MVP】
D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス） ３季連続３度目
【レギュラーシーズンベストファイブ】
冨永啓生（レバンガ北海道） 初
ジャレット・カルバー（仙台89ERS） 初
D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス） ３季連続３度目
イ・ヒョンジュン（長崎ヴェルカ） 初
スタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ） 初
【ベストディフェンダー賞】
馬場雄大（長崎ヴェルカ） ２季ぶり２度目
【ベスト６thマン賞】
スタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ） 初
【最優秀新人賞】
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）
【最優秀HC賞】
モーディ・マオール（長崎ヴェルカ） 初
【最優秀審判賞】
加藤誉樹 10季連続10度目
【得点王】
ジャレット・カルバー（仙台89ERS） 26.54点 初
【アシスト王】
D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス） 6.4アシスト 初
【リバウンド王】
ショーン・オマラ（ファイティングイーグルス名古屋） 10.4リバウンド 初
【スティール王】
アーロン・ヘンリー（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ） 1.9スティール ２季連続２度目
【ブロック王】
デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス） 1.3ブロック 初
【ベスト3P成功率賞】
イ・ヒョンジュン（長崎ヴェルカ） 47.9% 初
【ベストフリースロー成功率賞】
ネイサン・ブース（仙台89ERS） 94.3% 初
【ベストダンクシュート賞】
アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島レブナイズ） 初
【MIP】
冨永啓生（レバンガ北海道） 初
（文／杉浦泰介）