５位・山梨、巨人ファームに２勝１分け　～BCリーグ～

５月30日（土）

元NPB成瀬善久、５回無四球自責点０（栃木２勝 黒磯 826人）

千葉スカイセイラーズ

３＝２００｜００１｜００

11＝１２１｜３０３｜０1X（８回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 成瀬善久（２勝）

敗戦投手 岡本直也（２勝３敗）

本塁打 （栃）吉田健吾１号ソロ、菅野秀斗１号３ラン

先発全員18安打17得点の猛攻（２勝２敗 小鹿野 244人）

福島レッドホープス

17＝００３｜０５０｜２１６

６＝０００｜００１｜３０２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 北田雅也（４勝３敗）

敗戦投手 福田翔大（３敗）

本塁打 （福）佐藤優悟７号３ラン、片山博視２号３ラン、ウィル・ブラシル３号ソロ、片山博視３号ソロ、津田鳳斗１号２ラン

（埼）市川航都１号２ラン

２番・小平直道、勝ち越しタイムリー（神奈川１勝 伊勢崎 227人）

神奈川フューチャードリームス

６＝０００｜１０２｜０１０｜２

４＝００２｜０００｜０１１｜０（延長10回タイブレーク）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 帯川翔宇（２勝２敗）

敗戦投手 薗雄斗（２勝２敗５Ｓ）

本塁打 （神）藤井凜太郎１号２ラン、小平直道６号ソロ

４番・濵野廉太、３安打６打点の大当たり（信濃１勝 伊那ニッパツ 291人）

茨城アストロプラネッツ

７＝００１｜４０１｜００１

８＝１１２｜４００｜００Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 山上信吾（１勝３敗）

敗戦投手 山田大聖（１敗）

セーブ 松原翔（４勝２敗１Ｓ）

本塁打 （茨）秋川正佳２号ソロ

（信）濵野廉太３号２ラン・４号３ラン

先発・向坂優太郎、７回２失点の好投（山梨１勝１分け 山日YBS 443人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝００１｜０１０｜０１０

３＝１００｜００２｜０００

山梨ファイアーウィンズ

本塁打 （巨）松井蓮太朗ソロ、 笹原操希ソロ

５月31日（日）

Ｊ.Ｇ.マロスティカ、９回のピンチで火消し（栃木３勝 矢板 458人）

千葉スカイセイラーズ

０＝０００｜０００｜０００

２＝０１１｜０００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 堀岡俊人（２勝２敗）

敗戦投手 工藤将祐（２勝３敗）

セーブ Ｊ.Ｇ.マロスティカ（１勝６Ｓ）

本塁打 （栃）星哉２号ソロ

４HR含む19安打15得点の打線大爆発（福島３勝２敗 小鹿野 200人）

福島レッドホープス

15＝５１１｜０５３｜０

４＝２００｜０２０｜０（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 島田辰徳（３勝３敗）

敗戦投手 長坂拓夢（１勝１敗）

本塁打 （福）佐藤優悟８号２ラン・９号３ラン、辻一汰１号３ラン、平安常人１号２ラン

（埼）市川航都２号２ラン

６回、四死球絡みビッグイニング（１勝１敗 佐久 340人）

茨城アストロプラネッツ

５＝０００｜００５｜０００

２＝０２０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 金韓根（５勝３敗）

敗戦投手 中川央（５敗）

セーブ 三浦遼大（２Ｓ）

リリーフ４投手、４回２安打無失点リレー（１勝１敗 城南 268人）

神奈川フューチャードリームス

３＝２００｜０１０｜０００

８＝２０２｜００２｜０２Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 常世田力哉（４勝）

敗戦投手 靏我 祐季（１勝１敗）

本塁打 （神）小平直道７号ソロ

（群）靏我祐季２号２ラン

舘池亮佑、148球４安打14奪三振完投（山梨２勝１分け 山日YBS 638人）

読売ジャイアンツ３軍

１＝１００｜０００｜０００

４＝０３０｜１００｜００Ｘ

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 舘池亮佑（５勝）

敗戦投手 石田充冴

◇前節の試合

５月26日（火） 開成山

福島レッドホープス ９―１ 栃木ゴールデンブレーブス（８回コールド）

５月27日（水） 長野県営

信濃グランセローズ ５―４ 神奈川フューチャードリームス

５月27日（水） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ７―６ 群馬ダイヤモンドペガサス

５月28日（木） UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ ７―15 茨城アストロプラネッツ

５月28日（木） 長野県営

信濃グランセローズ ４―０ 山梨ファイアーウィンズ（延長10回）

５月28日（木） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ９―４ 千葉スカイセイラーズ

５月29日（金） 秋津

千葉スカイセイラーズ ９－５ 神奈川フューチャードリームス

５月29日（金） 古河

茨城アストロプラネッツ ２－３ 栃木ゴールデンブレーブス

５月29日（金） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ８－５ 読売ジャイアンツ３軍

＜順位表＞（５月31日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 25 17 ８ ０ .680

２ 福島 25 13 11 １ .542 3.5

３ 埼玉 25 13 12 ０ .520 0.5

４ 茨城 22 11 11 ０ .500 0.5

５ 山梨 28 13 14 １ .481 0.5

６ 神奈川 25 12 13 ０ .480 ０

７ 栃木 27 12 14 １ .462 0.5

８ 千葉 25 ８ 17 ０ .320 3.5

９ 信濃 23 ７ 16 ０ .304 ０