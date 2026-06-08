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徳島、マジック６が再点灯　～四国アイランドリーグplus～

2026.06.08
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

６月６日（土）

 

　６回、敵暴投に６四球絡め４得点（高知５勝１敗　レクザム　438人）

高知ファイティングドッグス

８＝０１０｜０３４｜０００

４＝００３｜０００｜００１

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　秋本璃空（２勝４敗）

敗戦投手　塩山翔太（1勝２敗）

本塁打　（香）鈴木大士郎５号ソロ

 

◇前節の試合

６月２日（火）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　０―０　韓国・ロッテジャイアンツ（雨天中止・引き分け扱い）

６月３日（水）　志度

香川オリーブガイナーズ　５―６　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

６月３日（水）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　７―３　徳島インディゴソックス

６月４日（木）　志度

香川オリーブガイナーズ　３―２　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

６月５日（金）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　２－１　香川オリーブガイナーズ

６月５日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　14－２　愛媛マンダリンパイレーツ

 

＜ファーストシーズン順位表＞（6月７日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　29　19　８　２　.704　
２　高知　25　15　10　０　.600　3.0
３　愛媛　24　10　12　２　.455　3.5
４　香川　22　４　18　０　.182　6.0

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