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首位・徳島、２位・高知に4.5ゲーム差　～四国アイランドリーグplus～

2026.06.01
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

５月30日（土）

 

　８回、12人で８安打浴びせ突き放す（徳島５勝１敗２分け　坊っちゃん　1118人）

徳島インディゴソックス

12＝０２０｜００２｜８００

２＝０００｜２００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　山下健信（３勝）

敗戦投手　山田空暉（４勝３敗）

 

　初回、打者一巡の猛攻（高知３勝１敗　越知　350人）

香川オリーブガイナーズ

７＝３００｜１２０｜００１

15＝６２２｜０４１｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　齊藤伸治（３勝２敗）

敗戦投手　田中大晟（１勝５敗）

本塁打　（高）島村大樹１号３ラン・２号ソロ、南雅人１号２ラン、デルミス・ガルシア７号２ラン

 

５月31日（日）

 

　守護神・窪田寛之、１回１/３を13球でピシャリ（愛媛２勝５敗２分け　坊っちゃん　1412人）

徳島インディゴソックス

４＝０００｜０００｜２２０

６＝０１１｜００４｜００Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　中西真三郎（１勝）

敗戦投手　荒木誠也（１勝１敗）

セーブ　　窪田寛之（６Ｓ）

 

　石黒和、101球１安打７奪三振完封（高知４勝１敗　室戸　303人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０００

11＝００１｜１２０｜４３Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　石黒和（３勝１敗）

敗戦投手　塩山翔太（１勝１敗）

本塁打　（高）デルミス・ガルシア８号２ラン、南雅人２号満塁

 

◇前節の試合

５月26日（火）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　６―８　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

５月27日（水）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　８―３　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

５月28日（木）　むつみ

徳島インディゴソックス　１―３　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

５月29日（金）　坊っちゃん

愛媛マンダリンパイレーツ　３－０　香川オリーブガイナーズ

５月29日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　４－８　徳島インディゴソックス

 

＜ファーストシーズン順位表＞（５月31日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　27　18　７　２　.720　
２　高知　22　12　10　０　.545　4.5
３　愛媛　23　10　11　２　.476　1.5
４　香川　20　４　16　０　.200　5.5

 

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