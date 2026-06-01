首位・徳島、２位・高知に4.5ゲーム差 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
５月30日（土）
８回、12人で８安打浴びせ突き放す（徳島５勝１敗２分け 坊っちゃん 1118人）
徳島インディゴソックス
12＝０２０｜００２｜８００
２＝０００｜２００｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 山下健信（３勝）
敗戦投手 山田空暉（４勝３敗）
初回、打者一巡の猛攻（高知３勝１敗 越知 350人）
香川オリーブガイナーズ
７＝３００｜１２０｜００１
15＝６２２｜０４１｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 齊藤伸治（３勝２敗）
敗戦投手 田中大晟（１勝５敗）
本塁打 （高）島村大樹１号３ラン・２号ソロ、南雅人１号２ラン、デルミス・ガルシア７号２ラン
５月31日（日）
守護神・窪田寛之、１回１/３を13球でピシャリ（愛媛２勝５敗２分け 坊っちゃん 1412人）
徳島インディゴソックス
４＝０００｜０００｜２２０
６＝０１１｜００４｜００Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 中西真三郎（１勝）
敗戦投手 荒木誠也（１勝１敗）
セーブ 窪田寛之（６Ｓ）
石黒和、101球１安打７奪三振完封（高知４勝１敗 室戸 303人）
香川オリーブガイナーズ
０＝０００｜０００｜０００
11＝００１｜１２０｜４３Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 石黒和（３勝１敗）
敗戦投手 塩山翔太（１勝１敗）
本塁打 （高）デルミス・ガルシア８号２ラン、南雅人２号満塁
◇前節の試合
５月26日（火） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ６―８ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
５月27日（水） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ８―３ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
５月28日（木） むつみ
徳島インディゴソックス １―３ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
５月29日（金） 坊っちゃん
愛媛マンダリンパイレーツ ３－０ 香川オリーブガイナーズ
５月29日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ４－８ 徳島インディゴソックス
＜ファーストシーズン順位表＞（５月31日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 27 18 ７ ２ .720
２ 高知 22 12 10 ０ .545 4.5
３ 愛媛 23 10 11 ２ .476 1.5
４ 香川 20 ４ 16 ０ .200 5.5