監督交代で不気味なチュニジア…それでも勝ち点３を

負けたくないという気持ちが先に立ちがちなW杯の開幕戦は、堅いスコアに落ち着くことが多い。過去には５大会連続で０－０というスコアだったこともある。

もちろん、「初戦を落としたくない」との思いは、１次リーグを戦うすべてのチームが持っている。前評判の低いチームが、初戦だけは力以上のものを発揮することもある。どちらかが一方的に蹂躙される展開は、なかなか起きるものではない。

ところが、その“なかなか起きるものではない”ことが、日本のＦ組で起きてしまった。スウェーデン対チュニジアの５－１である。

なぜか日本では軽視されがちだが、チュニジアはＷ杯でアフリカ勢力として初戦の１勝をあげた伝統国でもある。５点を食らっての大敗は屈辱的な衝撃であり、ゆえに監督更迭という荒療治に出ざるをえなかったのだろう。

ここで、彼らの立場に立って考えてみたい。初戦は凄まじい惨敗だった。監督のクビも飛んだ。そんな中で迎える第２戦。勝つしかないと開き直って、勇敢に前に出るだろうか。それとも、これ以上恥をかくわけにはいかないと、消極的なスタイルを選択するだろうか。

82年Ｗ杯。初戦でハンガリーに１－10というＷ杯史上最大の惨敗を喫したエルサルバドルは、続く第２戦、アルゼンチンを破って勢いに乗るベルギーと対戦した。

結果は０－１だった。

02年Ｗ杯。初戦はドイツに０－８と蹂躙されたサウジアラビアの第２戦の相手は、エトー、エムボマら攻撃陣にタレントを擁するカメルーンだった。

結果は０－１だった。

チュニジアがどう来るかはわからない。ただ、過去のＷ杯の初戦で大惨敗を喫した２カ国は、続く第２戦、開き直るよりはさらなる恥を避ける道を選んだ。負けても批判されにくい急場しのぎの新監督を迎えたことで、次戦以降の“責任”はチュニジアの選手たちの身に降りかかる。そんな状況で、彼らが勇敢になれるのか。とんでもなく難しいミッションであることは間違いない。

ちなみに、大量得点を奪ったドイツは、ハンガリーは、続く第２戦でどちらも１得点しか挙げることができなかった。ドイツはアイルランドに手を焼き、ハンガリーは勇敢に戦い過ぎてアルゼンチンに４発を叩き込まれた。望外のゴールラッシュには、勝った側をも変質させる魔力がある。オランダからすると、案外与しやすいスウェーデン戦になるかもしれない。

日本にとって幸いなのは、４年前の記憶が監督に、選手に鮮明に残っていることだろう。

初戦でドイツを倒した４年前の日本は、４日後、スペインに０－７と大敗を喫していたコスタリカに０－１で敗れた。

あのとき敗因として言われたのは「引いてくる相手に日本は弱い」ということだった。間違いではない。ただ、それ以上に大きかったのは、ドイツ戦の勝利に酔いしれすぎた、ということではなかったか。

日本と戦ったドイツ人がそうだったように、コスタリカと戦う日本には、「勝って当然」との空気が漂っていた。オランダ相手に２度追いついたいまも、似たような雰囲気が生まれている。

同じ轍を踏むわけにはいかない。

４年前のコスタリカがそうだったように、日曜日に戦うチュニジアは、どんな優勝候補にとってもゴールをこじ開けるのが難しい相手となる。戦う前から得失点差のことなど考えてはいけない。まずは勝ち点３。それが目指すべき最大の目標である。

＜この原稿は26年６月18日付「スポ－ツニッポン」に掲載されています＞