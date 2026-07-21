信濃、ソフトバンクファームに今季初勝利 ～BCリーグ～
７月18日（土）
10回、３つのバッテリーエラーで自滅（神奈川６勝 小山 881人）
神奈川フューチャードリームス
９＝０００｜３０１｜００２｜３
８＝１００｜２０２｜１００｜２（延長10回タイブレーク）
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 帯川翔宇（４勝２敗１Ｓ）
敗戦投手 横尾潤（３勝４敗）
セーブ 高木勇人（１Ｓ）
本塁打 （神）川村怜史２号２ラン、小平直道９号２ラン
（栃）星哉３号２ラン、坂本寅泰２号ソロ
８安打放つも、５併殺で生かせず完投負け（信濃１敗 長野県営 331人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
４＝００２｜０２０｜０００
１＝０１０｜０００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 村田賢一
敗戦投手 金澤智也（３勝３敗）
本塁打 （信）佐和田翔弥５号ソロ
７月19日（日）
リリーフ２投手が２回を無安打でピシャリ（茨城３勝１敗 中井 271人）
茨城アストロプラネッツ
２＝０００｜０２０｜０００
１＝０００｜０１０｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 川平真也（４勝５敗）
敗戦投手 松村青（４勝３敗）
セーブ 三浦遼大（４Ｓ）
８回２死二塁から５連続四球で逆転（１勝１敗 長野県営 420人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
６＝０２２｜１０１｜０００
７＝０４０｜０００｜０３Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 狩野千智（１勝１敗）
敗戦投手 岡田皓一朗
セーブ 松原翔（５勝３敗２Ｓ）
７月20日（祝・月）
楠本龍聖、先制弾含む２安打３四球３得点（１勝１敗 長野県営 271人）
栃木ゴールデンブレーブス
13＝１０１｜１３３｜４
３＝００１｜０２０｜０（７回コールド）
信濃グランセローズ
勝利投手 堀岡俊人（３勝３敗）
敗戦投手 立本颯（１勝３敗）
本塁打 （栃）楠本龍聖３号ソロ、吉田健吾２号３ラン
６回、２安打４四死球で痛い３失点（神奈川１勝２敗 小田原 220人）
読売ジャイアンツ３軍
４＝００１｜００３｜０
０＝０００｜０００｜０（規定により７回制）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 西川歩
敗戦投手 高木勇人（１敗１Ｓ）
◇前節の試合
７月17日（金） しらさわ
福島レッドホープス ２－１ 茨城アストロプラネッツ
＜順位表＞（７月20日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 群馬 34 23 11 ０ .676
２ 福島 37 21 14 ２ .600 2.5
３ 埼玉 34 19 15 ０ .559 1.5
４ 茨城 31 16 15 ０ .516 1.5
５ 山梨 38 19 18 １ .514 0.0
６ 神奈川 35 15 20 ０ .429 3.0
７ 栃木 37 14 22 １ .389 1.5
８ 信濃 35 11 24 ０ .314 2.5
９ 千葉 36 11 25 ０ .306 1.5