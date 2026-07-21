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信濃、ソフトバンクファームに今季初勝利　～BCリーグ～

2026.07.21
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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７月18日（土）

 

　10回、３つのバッテリーエラーで自滅（神奈川６勝　小山　881人）

神奈川フューチャードリームス

９＝０００｜３０１｜００２｜３

８＝１００｜２０２｜１００｜２（延長10回タイブレーク）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　帯川翔宇（４勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　横尾潤（３勝４敗）

セーブ　　高木勇人（１Ｓ）

本塁打　（神）川村怜史２号２ラン、小平直道９号２ラン

　　　　（栃）星哉３号２ラン、坂本寅泰２号ソロ

 

　８安打放つも、５併殺で生かせず完投負け（信濃１敗　長野県営　331人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

４＝００２｜０２０｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　村田賢一

敗戦投手　金澤智也（３勝３敗）

本塁打　（信）佐和田翔弥５号ソロ

 

７月19日（日）

 

　リリーフ２投手が２回を無安打でピシャリ（茨城３勝１敗　中井　271人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０００｜０２０｜０００

１＝０００｜０１０｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　川平真也（４勝５敗）

敗戦投手　松村青（４勝３敗）

セーブ　　三浦遼大（４Ｓ）

 

　８回２死二塁から５連続四球で逆転（１勝１敗　長野県営　420人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

６＝０２２｜１０１｜０００

７＝０４０｜０００｜０３Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　狩野千智（１勝１敗）

敗戦投手　岡田皓一朗

セーブ　　松原翔（５勝３敗２Ｓ）

 

７月20日（祝・月）

 

　楠本龍聖、先制弾含む２安打３四球３得点（１勝１敗　長野県営　271人）

栃木ゴールデンブレーブス

13＝１０１｜１３３｜４

３＝００１｜０２０｜０（７回コールド）

信濃グランセローズ

勝利投手　堀岡俊人（３勝３敗）

敗戦投手　立本颯（１勝３敗）

本塁打　（栃）楠本龍聖３号ソロ、吉田健吾２号３ラン

 

　６回、２安打４四死球で痛い３失点（神奈川１勝２敗　小田原　220人）

読売ジャイアンツ３軍

４＝００１｜００３｜０

０＝０００｜０００｜０（規定により７回制）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　西川歩

敗戦投手　高木勇人（１敗１Ｓ）

 

◇前節の試合

７月17日（金）　しらさわ

福島レッドホープス　２－１　茨城アストロプラネッツ

 

＜順位表＞（７月20日現在）

　　　　　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　群馬　　34　23　11　０　.676　
２　福島　　37　21　14　２　.600　2.5
３　埼玉　　34　19　15　０　.559　1.5
４　茨城　　31　16　15　０　.516　1.5

５　山梨　　38　19　18　１　.514　0.0
６　神奈川　35　15　20　０　.429　3.0
７　栃木　　37　14　22　１　.389　1.5
８　信濃　　35　11　24　０　.314　2.5

９　千葉　　36　11　25　０　.306　1.5

 

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