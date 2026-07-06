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徳島、４年連続８回目のファーストシーズンＶ　～四国アイランドリーグplus～

2026.07.06
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

四国アイランドリーグplusは、４日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが４年連続８回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。

 

７月４日（土）

 

　齊藤伸治、リーグ単独トップの７勝（高知７勝５敗　日本トーター野球場　210人）

愛媛マンダリンパイレーツ

４＝１１０｜０００｜００２

６＝０１２｜００２｜１０Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　齊藤伸治（７勝２敗）

敗戦投手　日野柊斗（１敗）

本塁打　（愛）アレハンドロ・メヒア１号ソロ

　　　　（高）デルミス・ガルシア17号２ラン・18号ソロ

 

◇前節の試合

６月29日（月）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　８―７　香川オリーブガイナーズ

６月30日（火）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　19―３　香川オリーブガイナーズ

６月30日（火）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　２―６　愛媛マンダリンパイレーツ

７月２日（木）　志度

香川オリーブガイナーズ　５―２　高知ファイティングドッグス

７月３日（金）　志度

香川オリーブガイナーズ　３－５　愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）

香川オリーブガイナーズ　11－４　愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）

 

＜ファーストシーズン順位表＞

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　36　23　11　２　.676　優勝
２　高知　36　23　13　０　.639　1.0
３　愛媛　36　18　16　２　.529　4.0
４　香川　36　６　30　０　.167　13.0

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