徳島、４年連続８回目のファーストシーズンＶ ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
四国アイランドリーグplusは、４日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが４年連続８回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。
７月４日（土）
齊藤伸治、リーグ単独トップの７勝（高知７勝５敗 日本トーター野球場 210人）
愛媛マンダリンパイレーツ
４＝１１０｜０００｜００２
６＝０１２｜００２｜１０Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 齊藤伸治（７勝２敗）
敗戦投手 日野柊斗（１敗）
本塁打 （愛）アレハンドロ・メヒア１号ソロ
（高）デルミス・ガルシア17号２ラン・18号ソロ
◇前節の試合
６月29日（月） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ８―７ 香川オリーブガイナーズ
６月30日（火） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス 19―３ 香川オリーブガイナーズ
６月30日（火） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ２―６ 愛媛マンダリンパイレーツ
７月２日（木） 志度
香川オリーブガイナーズ ５―２ 高知ファイティングドッグス
７月３日（金） 志度
香川オリーブガイナーズ ３－５ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）
香川オリーブガイナーズ 11－４ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）
＜ファーストシーズン順位表＞
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 36 23 11 ２ .676 優勝
２ 高知 36 23 13 ０ .639 1.0
３ 愛媛 36 18 16 ２ .529 4.0
４ 香川 36 ６ 30 ０ .167 13.0