徳島、４年連続８回目のファーストシーズンＶ　～四国アイランドリーグplus～

◇ファーストシーズン

四国アイランドリーグplusは、４日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが４年連続８回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。

７月４日（土）

齊藤伸治、リーグ単独トップの７勝（高知７勝５敗 日本トーター野球場 210人）

愛媛マンダリンパイレーツ

４＝１１０｜０００｜００２

６＝０１２｜００２｜１０Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 齊藤伸治（７勝２敗）

敗戦投手 日野柊斗（１敗）

本塁打 （愛）アレハンドロ・メヒア１号ソロ

（高）デルミス・ガルシア17号２ラン・18号ソロ

◇前節の試合

６月29日（月） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ８―７ 香川オリーブガイナーズ

６月30日（火） むつみスタジアム

徳島インディゴソックス 19―３ 香川オリーブガイナーズ

６月30日（火） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ２―６ 愛媛マンダリンパイレーツ

７月２日（木） 志度

香川オリーブガイナーズ ５―２ 高知ファイティングドッグス

７月３日（金） 志度

香川オリーブガイナーズ ３－５ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）

香川オリーブガイナーズ 11－４ 愛媛マンダリンパイレーツ（規定により７回）

＜ファーストシーズン順位表＞

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 徳島 36 23 11 ２ .676 優勝

２ 高知 36 23 13 ０ .639 1.0

３ 愛媛 36 18 16 ２ .529 4.0

４ 香川 36 ６ 30 ０ .167 13.0