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セカンドシーズン開幕、徳島が白星スタート　～四国アイランドリーグplus～

2026.07.27
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇セカンドシーズン

 

　25日、四国アイランドリーグplusのセカンドシーズンが開幕した。ファーストシーズン優勝の徳島インディゴソックスは幸先よく１勝。同３位の愛媛マンダリンパイレーツは１勝１敗。同４位の香川オリーブガイナーズは黒星スタートとなった。

 

７月25日（土）

 

　２死無走者からの計３得点を守り切る（徳島１勝　宇和島　626人）

徳島インディゴソックス

３＝２１０｜０００｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　荒木誠也（２勝２敗）

敗戦投手　山田空暉（６勝５敗）

セーブ　　樋口巧（２勝１Ｓ）

本塁打　（徳）山本耕大４号２ラン

　　　　（愛）髙橋駿介13号ソロ

 

７月26日（日）

 

　加納雅也、５回無四球無失点の好投（愛媛１勝　今治　571人）

香川オリーブガイナーズ

５＝０００｜００２｜１０２

９＝５０３｜１００｜００Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　加納雅也（１勝２敗）

敗戦投手　吉田貴翔（２勝４敗）

本塁打　（香）森元彪向５号２ラン

　　　　（愛）大城雄一郎３号２ラン、アレハンドロ・メヒア２号３ラン、髙橋駿介14号ソロ

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