セカンドシーズン開幕、徳島が白星スタート　～四国アイランドリーグplus～

◇セカンドシーズン

25日、四国アイランドリーグplusのセカンドシーズンが開幕した。ファーストシーズン優勝の徳島インディゴソックスは幸先よく１勝。同３位の愛媛マンダリンパイレーツは１勝１敗。同４位の香川オリーブガイナーズは黒星スタートとなった。

７月25日（土）

２死無走者からの計３得点を守り切る（徳島１勝 宇和島 626人）

徳島インディゴソックス

３＝２１０｜０００｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 荒木誠也（２勝２敗）

敗戦投手 山田空暉（６勝５敗）

セーブ 樋口巧（２勝１Ｓ）

本塁打 （徳）山本耕大４号２ラン

（愛）髙橋駿介13号ソロ

７月26日（日）

加納雅也、５回無四球無失点の好投（愛媛１勝 今治 571人）

香川オリーブガイナーズ

５＝０００｜００２｜１０２

９＝５０３｜１００｜００Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 加納雅也（１勝２敗）

敗戦投手 吉田貴翔（２勝４敗）

本塁打 （香）森元彪向５号２ラン

（愛）大城雄一郎３号２ラン、アレハンドロ・メヒア２号３ラン、髙橋駿介14号ソロ