２位・福島、首位・群馬にじわり1.5ゲーム差 ～BCリーグ～
７月25日（土）
吉田尚弘、６回逆転２点タイムリー（千葉２勝３敗 神栖 147人）
千葉スカイセイラーズ
５＝３００｜００２｜０
４＝０００｜３１０｜０（規定により７回制）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 中川武海（２勝１敗）
敗戦投手 東恩納音（１勝２敗）
セーブ 宇田川飛馬（１勝４敗７Ｓ）
本塁打 （千）谷村剛２号２ラン
（茨）車谷仁３号２ラン
３投手による７安打１失点リレー（福島２勝１敗 横須賀 341人）
福島レッドホープス
８＝２０１｜３１０｜１
１＝０００｜００１｜０（規定により７回制）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 北田雅也（６勝４敗）
敗戦投手 松村青（４勝４敗）
本塁打 （福）片山博視５号２ラン、松堂秩己１号３ラン
（神）兒島健介２号ソロ
先発・山登涼哉、５回途中６安打４失点（２勝２敗 カーミニーク 164人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜０１０｜０
６＝０００｜４０２｜Ｘ（規定により７回制）
埼玉西武ライオンズ３軍
勝利投手 佐藤爽
敗戦投手 山登涼哉（２勝２敗）
本塁打 （西）フアン・コルニエル３ラン
20安打15四死球６盗塁許し大敗（１勝１敗 城南 303人）
読売ジャイアンツ３軍
23＝２６４｜９００｜０２
５＝１０２｜１１０｜００（規定により８回）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 山城京平
敗戦投手 常世田力哉（５勝１敗）
本塁打 （巨）クリスチャン・フェリス２ラン、相澤白虎ソロ、中田歩夢３ラン
７月26日（日）
９回５連打で同点、敵失策でサヨナラ（１勝１敗 大芝 369人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
７＝００２｜０００｜４１０
８＝２００｜０１０｜００5X
信濃グランセローズ
勝利投手 大島惟央汰（１勝）
敗戦投手 平澤燎（１敗11Ｓ）
初回、６者連続出塁＆打者一巡で６得点（福島３勝１敗 横須賀 289人）
福島レッドホープス
９＝６２０｜０１０｜０００
４＝０１０｜０３０｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 島田辰徳（７勝４敗）
敗戦投手 高木勇人（２敗１Ｓ）
本塁打 （福）片山博視６号２ラン
（神）小平直道10号ソロ、デンゼル・リチャードソン９号２ラン
初回、満塁の好機生かせず完封負け（群馬１勝２敗 城南 141人）
読売ジャイアンツ３軍
14＝００２｜５３０｜２２０
０＝０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 森本哲星
敗戦投手 髙橋主樹（４勝３敗）
本塁打 （巨）三塚琉生満塁
◇前節の試合
７月21日（火） 長野県営
信濃グランセローズ 13―14 栃木ゴールデンブレーブス（延長10回タイブレーク）
７月21日（火） しらさわ
福島レッドホープス ８―19 福岡ソフトバンクホークス３軍
７月22日（水） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ９―６ 神奈川フューチャードリームス
７月22日（水） しらさわ
福島レッドホープス ７―７ 福岡ソフトバンクホークス３軍（９回引き分け）
７月23日（木） 牛久
茨城アストロプラネッツ １―９ 福岡ソフトバンクホークス３軍
７月24日（金） 山日YBS
山梨ファイアーウィンズ 11－１ 神奈川フューチャードリームス（６回コールド）
７月24日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス ５－３ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
７月24日（金） 牛久
茨城アストロプラネッツ ５－４ 福岡ソフトバンクホークス３軍
７月24日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス 10－３読売ジャイアンツ３軍（６回降雨コールド）
＜順位表＞（７月26日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 群馬 37 24 13 ０ .649
２ 福島 41 23 15 ３ .605 1.5
３ 埼玉 38 20 18 ０ .526 3.0
３ 山梨 39 20 18 １ .526 0.0
５ 茨城 34 17 17 ０ .500 1.0
６ 栃木 39 16 22 １ .421 3.0
７ 神奈川 39 15 24 ０ .385 1.5
８ 信濃 37 12 25 ０ .324 2.0
８ 千葉 37 12 25 ０ .324 0.0