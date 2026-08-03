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高知、主砲NPB移籍も３連勝　～四国アイランドリーグplus～

2026.08.03
スポーツコミュニケーションズ
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◇セカンドシーズン

 

８月１日（土）

 

　守護神・窪田寛之、９回３人９球締め（愛媛２勝　レクザム　495人）

愛媛マンダリンパイレーツ

６＝０００｜００２｜０３１

３＝０２０｜０１０｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　間瀬倫太郎（１勝）

敗戦投手　力聖（２敗）

セーブ　　窪田寛之（２勝11Ｓ）

 

８月２日（日）

 

　４番・南雅人、HR含む２安打４打点高知２勝　日本トーター野球場　234人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝０１０｜０００｜１０３

６＝１０１｜４００｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　岡本寛太（２勝１敗）

敗戦投手　山田空暉（６勝６敗）

セーブ　　小池響（１Ｓ）

本塁打　（高）南雅人８号ソロ

 

　池田凜、３適時打５打点全４打席出塁（徳島２勝１敗　レクザム　143人）

徳島インディゴソックス

13＝１０２｜３１２｜４００

５＝０１０｜０２１｜０１０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　（３勝２敗）

敗戦投手　（１勝３敗）

 

◇前節の試合

７月29日（水）　宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ　３―10　高知ファイティングドッグス

７月29日（水）　アグリあなん

徳島インディゴソックス　２―５　香川オリーブガイナーズ

７月30日（木）　アグリあなん

徳島インディゴソックス　４―２　香川オリーブガイナーズ

７月31日（金）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　８－５　徳島インディゴソックス

７月31日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　３－１　香川オリーブガイナーズ

 

＜順位表＞（８月２日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　高知　11　４　４　３　.500　
２　愛媛　12　５　６　１　.455　0.5
３　徳島　11　３　５　３　.375　0.5
４　香川　12　４　７　１　.364　0.5

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