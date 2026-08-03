高知、主砲NPB移籍も３連勝 ～四国アイランドリーグplus～
◇セカンドシーズン
８月１日（土）
守護神・窪田寛之、９回３人９球締め（愛媛２勝 レクザム 495人）
愛媛マンダリンパイレーツ
６＝０００｜００２｜０３１
３＝０２０｜０１０｜０００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 間瀬倫太郎（１勝）
敗戦投手 力聖（２敗）
セーブ 窪田寛之（２勝11Ｓ）
８月２日（日）
４番・南雅人、HR含む２安打４打点（高知２勝 日本トーター野球場 234人）
愛媛マンダリンパイレーツ
５＝０１０｜０００｜１０３
６＝１０１｜４００｜００Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 岡本寛太（２勝１敗）
敗戦投手 山田空暉（６勝６敗）
セーブ 小池響（１Ｓ）
本塁打 （高）南雅人８号ソロ
池田凜、３適時打５打点全４打席出塁（徳島２勝１敗 レクザム 143人）
徳島インディゴソックス
13＝１０２｜３１２｜４００
５＝０１０｜０２１｜０１０
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 （３勝２敗）
敗戦投手 （１勝３敗）
◇前節の試合
７月29日（水） 宇和島
愛媛マンダリンパイレーツ ３―10 高知ファイティングドッグス
７月29日（水） アグリあなん
徳島インディゴソックス ２―５ 香川オリーブガイナーズ
７月30日（木） アグリあなん
徳島インディゴソックス ４―２ 香川オリーブガイナーズ
７月31日（金） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ８－５ 徳島インディゴソックス
７月31日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ３－１ 香川オリーブガイナーズ
＜順位表＞（８月２日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 高知 11 ４ ４ ３ .500
２ 愛媛 12 ５ ６ １ .455 0.5
３ 徳島 11 ３ ５ ３ .375 0.5
４ 香川 12 ４ ７ １ .364 0.5