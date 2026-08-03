高知、主砲NPB移籍も３連勝　～四国アイランドリーグplus～

◇セカンドシーズン

８月１日（土）

守護神・窪田寛之、９回３人９球締め（愛媛２勝 レクザム 495人）

愛媛マンダリンパイレーツ

６＝０００｜００２｜０３１

３＝０２０｜０１０｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 間瀬倫太郎（１勝）

敗戦投手 力聖（２敗）

セーブ 窪田寛之（２勝11Ｓ）

８月２日（日）

４番・南雅人、HR含む２安打４打点（高知２勝 日本トーター野球場 234人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝０１０｜０００｜１０３

６＝１０１｜４００｜００Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 岡本寛太（２勝１敗）

敗戦投手 山田空暉（６勝６敗）

セーブ 小池響（１Ｓ）

本塁打 （高）南雅人８号ソロ

池田凜、３適時打５打点全４打席出塁（徳島２勝１敗 レクザム 143人）

徳島インディゴソックス

13＝１０２｜３１２｜４００

５＝０１０｜０２１｜０１０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 （３勝２敗）

敗戦投手 （１勝３敗）

◇前節の試合

７月29日（水） 宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ ３―10 高知ファイティングドッグス

７月29日（水） アグリあなん

徳島インディゴソックス ２―５ 香川オリーブガイナーズ

７月30日（木） アグリあなん

徳島インディゴソックス ４―２ 香川オリーブガイナーズ

７月31日（金） 今治

愛媛マンダリンパイレーツ ８－５ 徳島インディゴソックス

７月31日（金） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ３－１ 香川オリーブガイナーズ

＜順位表＞（８月２日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 高知 11 ４ ４ ３ .500

２ 愛媛 12 ５ ６ １ .455 0.5

３ 徳島 11 ３ ５ ３ .375 0.5

４ 香川 12 ４ ７ １ .364 0.5