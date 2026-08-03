群馬、１日で最奪首～BCリーグ～

８月１日（土）

セーブ数リーグトップの平澤燎、５球締め（埼玉５勝 柏の葉 218人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

８＝１０２｜２００｜３

５＝０００｜０３０｜２（規定により７回コールド）

千葉スカイセイラーズ

勝利投手 山登涼哉（３勝２敗）

敗戦投手 岡本直也（３勝６敗）

セーブ 平澤燎（１敗12Ｓ）

本塁打 （埼）法村優雅１号ソロ、市川航都３号ソロ

（千）片野優羽１号３ラン

先発・松村青、８回５安打無四球１失点（神奈川２勝３敗 平塚 326人）

茨城アストロプラネッツ

１＝００１｜０００｜０００

８＝０００｜０６０｜０２Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 松村青（５勝４敗）

敗戦投手 川平真也（４勝６敗）

本塁打 （茨）車谷仁５号ソロ

６番・三沢大成、４安打３打点全打席出塁（福島２勝３敗 伊勢崎 357人）

福島レッドホープス

９＝００５｜０２２｜０

３＝００３｜０００｜０（規定により７回制）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 島田辰徳（８勝４敗）

敗戦投手 常世田力哉（５勝２敗）

本塁打 （福）三沢大成２号３ラン、佐藤優悟13号ソロ、片山博視７号ソロ

元NPB成瀬善久、４回３奪三振無四球１失点（栃木２敗１分け エイスタ 541人）

山梨ファイアーウィンズ

１＝１００｜０００｜０

１＝０００｜０１０｜０（規定により７回引き分け）

栃木ゴールデンブレーブス

８月２日（日）

４番・坂本寅泰、３適時打含む４安打２得点（２勝２敗 佐野 466人）

福島レッドホープス

１＝０００｜０１０｜０

10＝１０２｜５２０｜Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス（規定により７回制）

勝利投手 藤希（５勝４敗）

敗戦投手 佐々木啓佑（２勝１敗）

３回、４番の適時打＆５番のHRで一挙５点（茨城４勝１敗 山日YBS 125人）

茨城アストロプラネッツ

９＝１０５｜０００｜３

５＝００３｜１１０｜０（規定により７回コールド）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 山田大聖（１勝１敗）

敗戦投手 舘池亮佑（６勝２敗）

本塁打 （茨）吹上奨３号３ラン

（山）藤田洸７号ソロ

金田大記、３安打目が逆転サヨナラ２点適時打（信濃４勝１敗 松本 208人）

千葉スカイセイラーズ

７＝０００｜００６｜０００｜１

８＝０００｜０１０｜４１０｜2X（延長10回タイブレーク）

信濃グランセローズ

勝利投手 松原翔（６勝５敗２Ｓ）

敗戦投手 宇田川飛馬（１勝５敗７Ｓ）

リリーフ４投手による４イニング無失点リレー（群馬３勝２敗 県営大宮 272人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０１０｜２００｜００１

３＝０００｜３００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 小島正也（２勝１敗）

敗戦投手 平澤燎（２敗12Ｓ）

セーブ 大生竜万（４Ｓ）

本塁打 （群）宮崎恭輔８号ソロ

（埼）吉澤祐人１号ソロ

◇前節の試合

７月28日（火） 岩名

千葉スカイセイラーズ 13―11 山梨ファイアーウィンズ（規定により８回コールド）

７月29日（水） 岩名

千葉スカイセイラーズ １―８ 福島レッドホープス

７月29日（水） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５―３ 信濃グランセローズ

７月30日（木） 牛久

茨城アストロプラネッツ ６―５ 栃木ゴールデンブレーブス（延長10回タイブレーク）

７月31日（金） 相模原

神奈川フューチャードリームス ８－１ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月31日（金） 牛久

茨城アストロプラネッツ ０－５ 福島レッドホープス

７月31日（金） 袖ケ浦

千葉スカイセイラーズ ０－４ 信濃グランセローズ

７月31日（金） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－11 読売ジャイアンツ３軍

＜順位表＞（８月２日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 41 26 15 ０ .634

２ 福島 45 26 16 ３ .619 0.5

３ 埼玉 41 21 20 ０ .512 4.5

４ 茨城 38 19 19 ０ .500 0.5

４ 山梨 42 20 20 ２ .500 0.0

６ 栃木 42 17 23 ２ .425 3.0

７ 神奈川 41 17 24 ０ .415 0.5

８ 信濃 40 14 26 ０ .350 2.5

９ 千葉 42 13 29 ０ .310 2.0