23日、日本ハンドボール協会は東京オリンピック女子日本代表内定選手発表記者会見を行った。LB原希美（三重バイオレットアイリス）、LB塩田沙代（北國銀行Honey Bee）、CB大山真奈（北國銀行Honey Bee）ら14名を選出した。決勝までチームに帯同し、交代可能なAP選手にはCB横嶋彩（北國銀行Honey Bee）が入った。
【東京オリンピック日本代表内定選手】
GK
板野陽（イズミメイプルレッズ）
亀谷さくら（ESBFブザンソン＝フランス）
FP
角南果帆（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングBLUE SAKUYA）
角南唯（北國銀行Honey Bee）
塩田沙代（北國銀行Honey Bee）
田邉夕貴（北國銀行Honey Bee）
池原綾香（オーデンセ＝デンマーク）
原希美（三重バイオレットアイリス）
大山真奈（北國銀行Honey Bee）
佐々木春乃（北國銀行Honey Bee）
永田しおり（オムロンビンティーズ）
近藤万春（イズミメイプルレッズ）
藤井紫緒（大阪ラヴィッツ）
石立真悠子（三重バイオレットアイリス）
AP
横嶋彩（北國銀行Honey Bee）
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