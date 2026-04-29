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武尊、万感のラストマッチ｢みんなで格闘技界を盛り上げましょう｣とリング上で叫ぶ　～ONE～

2026.04.30
スポーツコミュニケーションズ
格闘技
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　アジア格闘技団体ONE Championshipの日本大会シリーズの幕開けとなる『ONE SAMURAI 1』が29日、東京・有明アリーナで行なわれた。メインは現役ラストマッチと明言した武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）とのフライ級キックボクシング暫定王座決定戦。５ラウンドTKO勝ちを収め、昨年３月に１ラウンドTKO負けした相手にリベンジして自らの花道を飾った。

 

　アトム級ムエタイ世界タイトルマッチは王者の吉成名高（エイワスポーツジム）がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）を判定で破り、初防衛に成功した。フライ級MMA世界王者の若松佑弥（TRIBE TOKYO MMA）は２ラウンドTKO負けで王座陥落。バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチで王者のジョナサン・ハガティー（イギリス）に挑んだ与座優貴（team VASILEUS）は判定負けで王座奪取はならなかった。

 

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