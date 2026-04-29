井上尚弥vs.中谷潤人 二宮清純コラムで振り返る激闘史

「THE DAY」と銘打たれた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥とWBC＆IBF統一世界バンタム級前王者・中谷潤人による「世紀の一戦」が５月２日、東京ドームで開催される。運命のゴングを前に、ボクシング取材歴40年超の当HP編集長・二宮清純による両雄についての論評（2023年以降）を一挙掲載する。

「唯我独論」第1117回 井上尚弥 称賛が追いつかない異次元の強さ（2023年８月２日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 無敵の井上尚弥「最強論」の主役（2023年９月１日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 「無双拳」井上尚弥。２階級４団体統一（2024年１月27日更新）

「唯我独論」第1147回 奥行き計り知れない「ネクスト・モンスター」中谷潤人のボクシング（2024年２月28日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 無敗の３階級王者。中谷潤人の生き様（2024年３月22日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 進撃のモンスター井上尚弥。日本人キラー粉砕（2025年２月21日更新）

「唯我独論」第1182回 ルイスの記録超えた尚弥 共通するジェントリー（2025年５月7日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 井上尚弥逆転ＫＯ！ラスベガスの狂熱（2025年５月30日更新）

「“平成・令和”スポーツ名勝負」（Asagei plus） 右肩を脱臼させた無慈悲な猛攻（2025年８月30日更新）

「唯我独論」第1190回 背筋が寒くなる尚弥のザ・コンプリート・ゲーム（2025年９月17日更新）

「スポーツの嵐」（ラブすぽ） 井上尚弥完封勝利。衰え知らずの32歳（2025年10月10日更新）