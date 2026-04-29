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井上尚弥vs.中谷潤人 二宮清純コラムで振り返る激闘史

2026.04.29
二宮清純
格闘技
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「THE DAY」と銘打たれた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥とWBC＆IBF統一世界バンタム級前王者・中谷潤人による「世紀の一戦」が５月２日、東京ドームで開催される。運命のゴングを前に、ボクシング取材歴40年超の当HP編集長・二宮清純による両雄についての論評（2023年以降）を一挙掲載する。

 

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