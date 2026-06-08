群馬、２位・福島に3.5ゲーム差で依然首位 ～BCリーグ～
６月６日（土）
５番手・大澤優人、２回無失点でいまだ防御率0.00（福島３勝１敗 松本 225人）
福島レッドホープス
７＝０００｜１０３｜０２０｜１
６＝０００｜３２０｜０１０｜０（延長10回タイブレーク）
信濃グランセローズ
勝利投手 大澤優人（４勝１敗４Ｓ）
敗戦投手 松原翔（４勝３敗１Ｓ）
本塁打 （福）片山博視４号２ラン
（信）佐和田翔弥３号２ラン、日下部由伸４号２ラン
７番・武藤闘夢、８回に２点タイムリー三塁打（群馬２勝 城南 359人）
栃木ゴールデンブレーブス
１＝０００｜００１｜０００
４＝１００｜００１｜０２Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 林京平（２勝）
敗戦投手 藤希（３勝３敗）
セーブ 薗雄斗（２勝２敗７Ｓ）
先発・岡本直也、８回６安打８奪三振自責点１（千葉２敗 秋津 452人）
読売ジャイアンツ３軍
３＝００２｜０１０｜０００
０＝０００｜０００｜０００
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 千葉隆広
敗戦投手 岡本直也（２勝４敗）
セーブ 田村朋輝
本塁打 （巨）笹原操希ソロ
６月７日（日）
８番・松堂秩己、３安打２得点の活躍（福島４勝１敗 しんきん諏訪 222人）
福島レッドホープス
５＝００３｜００２｜０
３＝０００｜００３｜Ｘ（７回降雨コールド）
信濃グランセローズ
勝利投手 島田辰徳（４勝３敗）
敗戦投手 工藤岳（１敗）
３番手・市橋一輝、５球でリーグ初勝利（山梨２勝 小山 902人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝１１０｜０００｜２１０
２＝００２｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 市橋一輝（１勝２敗）
敗戦投手 吉岡暖（１敗）
セーブ 小田嶋優（２勝１敗３Ｓ）
本塁打 （山）南雲壱太２号ソロ、守屋秀明４号２ラン
６番・藤田和樹、一人気を吐く全３打席でヒット（千葉３敗 袖ケ浦 157人）
読売ジャイアンツ３軍
５＝２１１｜１００
２＝０１０｜０１０（６回降雨コールド）
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 石田充冴
敗戦投手 小栗武尊（１敗）
セーブ 林燦
◇前節の試合
６月２日（火） 出発進行中野
信濃グランセローズ １―２ 群馬ダイヤモンドペガサス
６月４日（木） UD上尾スタ
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４―１ 神奈川フューチャードリームス
６月５日（金） 山日YBS
山梨ファイアーウィンズ ９－１ 福島レッドホープス（８回コールド）
６月５日（金） 美浦
茨城アストロプラネッツ ３－４ 神奈川フューチャードリームス
６月５日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ４－５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
６月５日（金） 岩名
千葉スカイセイラーズ ４－14 読売ジャイアンツ３軍
＜順位表＞（６月７日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 群馬 28 19 ９ ０ .679
２ 福島 28 15 12 １ .556 3.5
３ 埼玉 27 15 12 ０ .556 ０
４ 山梨 30 15 14 １ .517 1.0
５ 神奈川 27 13 14 ０ .481 1.0
６ 茨城 23 11 12 ０ .478 ０
７ 栃木 29 12 16 １ .429 1.5
８ 千葉 28 ８ 20 ０ .286 4.0
９ 信濃 26 ７ 19 ０ .269 ０